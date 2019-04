Philadelphia Eagles conta com a defesa para vencer o New York Giants em jogo repleto de erros

O Philadelphia Eagles venceu o New York Giants por 27 a 7 no Lincoln Financial Field e empatou com os rivais na liderança da NFC East. Em um jogo recheado de erros e turnovers, a defesa do time anfitrião foi primordial para a vitória, os Giants também abusaram dos erros ofensivos e não fizeram frente. O quarterback Sam Bradford lançou 280 jardas, porém foi interceptado 3 vezes, enquanto Eli Manning lançou para 200 jardas, mas foi interceptado duas vezes.

Agora com campanha (3-3) o próximo compromisso do Philadelphia Eagles é contra o até então invicto Carolina Panthers, fora de casa, no Sunday Night Football (25), as 22h30.

Já o New York Giants agora também somam 3 vitórias e 3 derrotas, receberão o Dallas Cowboys no MetLife Stadium para o clássico regional no próximo domingo (25), as 19h25.

Eagles começa mal mas usa a defesa para reagir no jogo

Os Giants começaram recebendo a bola e não sofreram resistência no início. O primeiro first down veio logo na segunda jogada, com o Wide Receiver Rueben Randle recebendo bom passe e conquistando a decida. Na sequência, uma boa corrida de Will Tye e um passe longo para o Tight End Larry Donnell colocaram rapidamente os Giants na linha de 18 jardas. Com o ataque avançando rapidamente, Eli Manning achou Odell Beckham Jr., que sem sofrer contato, se arrastou para a endzone e fez 7 a 0 para Nova York.

No outro lado, o Philadelphia Eagles não entrou com a mesma intensidade e saiu de campo com um three and out, devolvendo para a equipe de Nova Iorque. Os Giants continuavam com um bom ritmo até a defesa de Philadelphia finalmente aparecer e DeMeco Ryans interceptar Manning, dando um novo fôlego aos donos da casa.

A campanha das águias terminaria novamente em frustração, se não fosse a falta da defesa em Sam Bradford, que deu 15 jardas de graça para os Eagles. Dessa vez a equipe soube capitalizar a vantagem e empatou a partida após um passe de 30 jardas de Bradford para achar Riley Cooper na endzone. O sistema defensivo dos Eagles parece ter acordado e conseguiu forçar outro turnover dos Giants, recuperando a posse da bola, porém o ataque novamente não conseguiu produzir jardas.

A virada veio poucos minutos depois, Eli Manning lançou outra interceptação nas mãos do Nolan Carroll, que correu pouco mais de 15 jardas para colocar o Lincoln Financial Field abaixo com 14 a 7 no placar. O momento da defesa verde era tão bom, que conseguiram forçar outro turnover, em fumble sofrido por Jennings, prontamente recuperado pelo safety Malcolm Jenkins. O prejuízo só não foi maior, devido a interceptação que Bradford também sofreu em seu segundo passe.

Giants segue pecando no ataque e Eagles mata o jogo

Na volta do intervalo, os Eagles receberam a bola e avançaram com facilidade, no segundo passe realizado, Sam Bradford fez longo passe para Cooper, ficando já próximo a linha de 30 jardas no ataque. Na jogada seguinte, mais um turnover no jogo, em bola perdida por Jordan Matthews.

A vantagem ficou ainda maior quando, após uma boa campanha ofensiva, DeMarco Murray correu com certa liberadade pelo lado direito e conseguiu anotar outro touchdown, deixando o placar em 24 a 7 para os donos da casa.

O jogo seguiu um roteiro com uma série de erros, Bradford lançou uma interceptação muito fácil para a defesa nova-iorquina. Com a posse de bola, o ataque dos Giants saiu de campo após três jogadas. Voltando a atacar, os Eagles ainda sofreram um fumble, recuperado pelo ataque, o que permitiu ao time continuar a campanha.

A equipe da Pensilvânia ainda conseguiu anotar um field goal e o jogo seguiu a toada de erros ofensivos, não alterando em nada o placar e dando a vitória para os Eagles por 27 a 7.