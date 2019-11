Seahawks se aproveita de ataque fraco do adversário e bate 49ers fora de casa

A vitória dos Seattle Seahawks sobre o San Francisco 49ers foi praticamente um monólogo. O fraco desempenho ofensivo do time da Califórnia facilitou a vida de Russell Wilson, que, mesmo sendo interceptado em duas oportunidades, conduziu o time a vitória fora de casa por 23 a 7.

Os Seahawks agora têm a campanha (3-4) e recebem no Century Link Field a equipe do Dallas Cowboys no próximo domingo, as 17h25, visando continuar a ascensão e alcançar a liderança da NFC West.

Com a derrota de hoje, pensar em playoffs torna-se um sonho distante do torcedor do San Fracnsico 49ers, com campanha (2-5) a classificação fica cada vez mais complicada para o time da Califórnia. No próximo jogo vão a Saint Louis, para enfrentar os Rams, as 16h.

49ers vai mal ofensivamente e Seahawks domina

O ataque dos 49ers começou com a bola e não mostrava inspiração, foram apenas 3 jardas conquistadas e a posse de bola já iria para as mãos de Russell Wilson. A campanha dos Seahawks foi bem mais longa, com Marshawn Lynch sendo acionado constantemente e passes curtos para o Wide-receiver Tyler Lockett. Já na linha de três jardas, Lynch correu numa quarta descida e conseguiu o first down para a linha de uma jarda, e depois de novamente insistir, conseguiu entrar na endzone para abrir o placar.

Com nova oportunidade de pontuar, o ataque de San Francisco decepcionou outra vez, saindo de campo com mais um ‘’three and out’’ e não somando mais que 90 segundos de posse de bola. No final do primeiro período, o ataque dos Niners ainda conseguiu avançar para seus dois primeiros first downs, em boas corridas do running back Carlos Hyde, para deixar a equipe em boa posição para o segundo quarto.

Na sequência da partida, o ataque californiano continuou a decepcionar, sofrendo dois sacks seguidos e obrigando o time a fazer outro Punt. A resposta dos Seahawks veio com a play-action de Russell Wilson para Jimmy Graham colocar boa posição de campo. Mesmo não conseguindo o touchdown, a equipe ainda deixou uma situação favorável para Steven Hauschka chutar um field goal de 49 jardas e colocar 10 a 0 no placar.

Com outro ataque frustrante de San Francisco, a equipe do Seattle Seahawks tratou de ampliar a vantagem. A campanha dos Hawks avançava rapidamente até o campo de ataque e a penalidade sofrida por facemask não ajudou os 49ers, colocando o adversário na linha de 43 jardas no ataque. Bem posicionado, Russell Wilson fez a read-option e lançou na endzone para o calouro Tyler Lockett receber o primeiro touchdown de sua carreira e deixar o jogo em 17 a 0. No minuto final do primeiro tempo, Wilson conduzia outra boa acampanha, até ser interceptado na endzone pelo cornerback Tramaine Brock.

Pete Carroll administra relógio e vitória

No segundo tempo, Seattle recebeu a bola, mas não conseguiu converter em pontuação, San Francisco também não conseguiu um first down e fez o punt. Na nova posse dos Seahawks, novo turnover para Wilson. O quarterback lançou uma bola muito profunda, próxima à linha de 10 jardas, o que não tornou muito difícil a interceptação do cornerback Kenneth Acker.

Na posse seguinte, Kaepernick conseguiu após muito tempo conquistar um first down no jogo. Anquan Boldin recebeu o passe na linha de 25 jardas, depois Carlos Hyde correu para mais 3 jardas, mas uma decisão errada do quarterback fez o time da Califórnia se contentar com um field goal, deixando a desvantagem de 17 a 3 no marcador.

Chegado o quarto decisivo de jogo, onde o Seattle costuma ter problemas, o time conseguiu avançar até a área de field goal, para outro chute longo de Hauschka, que não desperdiçou e colocou 20 a 3 no placar.

Com o resultado garantido, a equipe dos Seahawks procurou correr bastante com a bola e administrou o relógio, mesmo sem abdicar da forte defesa e garantiu a vitória.