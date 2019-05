Mesmo com três interceptações, Cam Newton lidera e Panthers derrota Eagles no SNF

Fechando o domingo (25), o Sunday Night Football trouxe o Carolina Panthers (5-0) enfrentando o Philadelphia Eagles (3-3) em Charlotte. Ainda que tenha sido interceptado três vezes, o quarterback Cam Newton anotou touchdown de passe e correndo, levando os Panthers a vencer pelo placar de 27 a 16.

Na próxima semana, os Panthers seguem invictos, com seis vitórias vão até Indiana para enfrentar Andrew Luck e o Indianapolis Colts. Já os Eagles ficam com três vitórias e quatro derrotas e entrarão em bye (semana de folga).

Panthers lideram mesmo com dois turnovers

Primeiro quarto começou com DeMarco Murray começou a partida conquistando first down no primeiro drive, porém o time da Pensilvânia teve que devolver a bola. Na campanha seguinte, Cam Newton precisou apenas de quatro jogadas para por a bola na mão do fullback Mike Tolbert, abrindo o placar na Carolina.

Em seguida, dois turnovers aconteceram. Sam Bradford lançou passe atrás do recebedor, sendo interceptado pelo cornerback Josh Norman. Exatamente na jogada seguinte, Ted Ginn Jr. não segurou a bola e o cornerback dos Eagles, Nolan Carroll roubou a bola, devolvendo a posse para Philadelphia. Os Eagles perderam o OT Jason Peters, com problemas nas costas.

Os Eagles tiveram a bola no início do segundo quarto, mas após mais de 6 minutos com a posse de bola, a equipe não converteu terceira descida e devolveu mais uma vez a bola. Foi o terceiro punt que Donnie Jones colocou a bola dentro das 20 jardas defensivas.

Mais uma campanha ainda na segunda parte do duelo em que os Eagles ficam com a bola, dessa vez o kicker Caleb Sturgis chutou, fazendo os três primeiros pontos de Philadelphia na partida. Cam Newton, no drive que segue, faz um reverse (põe a bola na mão do recebedor antes da linha) e Ted Ginn Jr. corre para mais de 50 jardas. Com a bola na redzone, Newton correu com a bola para anotar mais 7 pontos.

Faltando um minuto para o intervalo, Newton mais uma vez é interceptado, agora pelo safety Malcolm Jenkins. Os visitantes foram para o field goal, com Sturgis acertando na linha de 29 jardas.

Eagles reagiram mas Panthers foram eficientes e garantiram a vitória

O segundo tempo não podia começar melhor para os donos da casa. Após três minutos, Newton soltou a bola para Mike Tolbert, mais uma vez, o fullback entrou na endzone, fazendo 21 a 6. A pressão no time do Chip Kelly tenderia a aumentar, mas no handoff de Bradford, o running back Ryan Matthews correu para 67 jardas, anotando o primeiro touchdown dos Eagles no jogo, chegando a 21 a 13 no placar.

O ataque de Carolina tinha a chance de anotar mais pontos, porém Cam Newton mais uma vez lançou interceptação, agora foi Byron Maxwell, ex-Seattle Seahawks, que forçou o terceiro turnover dos Panthers na partida. Com a bola, os Eagles não chegaram a endzone, colocando Sturgis para chutar mais um field goal, desta vez de 24 jardas, e ele acabou acertando. O duelo fica em 21 a 16.

Com paciência, Cam Newton foi deixando o jogo corrido de sua equipe trabalhar mais vezes. Entretanto, a defesa de Philadelphia conseguiu parar o estilo imposto pela ofensiva rival. Bola na mão de Bradford, e os Eagles foram convertendo as terceiras descidas que apareciam, quando a defesa dos Pantehrs funcionou, Sturgis desperdiçou um chute de 50 jardas, deixando o placar intacto.

Graham Gano, kicker do Panthers, chutou pela primeira vez na partida em field goal, anotando mais três na conta do time de Ron Rivera. Os dois times trocaram posses sem obter muito sucesso.

Já no fim, os Eagles tiveram a chance de buscar o empate e levar o jogo para a prorrogação, mas os drops interferiram e o Carolina ficou a bola, acertou mais um field goal e consolidou a 7° vitória seguida.