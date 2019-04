Em clima amistoso, Vítor Belfort e Dan Henderson batem peso para UFC São Paulo

Com todas as lutas confirmadas para o "UFC: Belfort x Henderson 3" em São Paulo, os protagonistas do combate principal, Vitor Belfort e Dan Henderson bateram o peso sem dificuldades e estão preparados para a luta deste sábado.

A esperada encarada entre eles foi tranquila, se cumprimentaram e permaneceram um longe do outro. O lutador brasileiro comentou sobre e rebateu as críticas feitas pelo americando nesta quinta-feira, quando Hendo afirmou que ele não usava apenas TRT (Terapia de Reposição de Testosterona), em 2013 quando se enfrentaram pela última vez.

Glover Teixeira e Patrick Cummins, responsáveis pelo co-evento principal, não tiveram problemas em bater o peso, permaneceram no limite da divisão dos pesos-meio-pesados e, ao se encararem, o respeito prevaleveu entre os dois, se cumprimentando e mantendo uma pequena distância.

Thomas Almeida, promessa brasileira, foi ovacionado pelos fás na entrada ao entrar com uma bandeira do Brasil. O lutador venceu a balança sem precisar da libra de tolerância, com 61,2kg, e realizou a encara de óculos escuros com Anthony Birchak.

Os rivais de academia, Gilbert Durinho e Rashid Magomedov, que treinam na Blackzilians e American Top team, respectitvamente, fizeram uma das encaradas tensas da noite, com os rostos muito próximos, chegando a enconstar o nariz algumas vezes. Alex Cowboy também bateu o peso normalmente e esbanjou felicidade ao subir no palco com seu chapéu característico e óculos escutros.

O brasileiro Pedro Munhoz e o americano Jimmie Rivera, realizaram outra encarada tensa, onde Pedro cumprimentou normalmente o oponente, mas, logo após, chegou próximo ao rosto do rival, que foi para trás, falou algumas coisas irritado e deu as costas para o brasileiro, deixando o palco.

Também pelo card preliminar, Clay Guida e Thiago Tavares trocaram farpas, com o americano falando no ouvido brasileiro. Ao subir para a pesagem, o norte-americano entrou correndo e ainda provocou o público na arquibancada, ouvindo o famoso grito "uh, vai morrer!".

Confira card completo do UFC Fight Night 77: São Paulo



CARD PRINCIPAL

Peso-médio: #4 Vítor Belfort - #12 Dan Henderson

Peso-meio-pesado: #4 Glover Teixeira - #9 Patrick Cummins

Peso-galo: #8 Thomas Almeida - Anthony Birchak

Peso-leve: Alex Cowboy - Piotr Hallman

Peso-leve: Gilbert Durinho - Rashid Magomedov

Peso-meio-pesado: #12 Fábio Maldonado - #14 Corey Anderson



CARD PRELIMINAR:

Peso-leve: Gleison Tibau - Abel Trujillo

Peso-leve: Yan Cabral - Johnny Case

Peso-pena: #11 Clay Guida - Thiago Tavares

Peso-pena: Kevin Souza - Chas Skelly

Peso-meio-médio: Viscard Andrade - Gasan Umalatov

Peso-galo: Pedro Munhoz - Jimmie Rivera

Peso-galo: Bruno Korea - Matheus Nicolau