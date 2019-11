Pesagem do UFC 193 Ronda Rousey - Holly Holm

O UFC 193 será na Austrália, neste sábado, e terá duas disputas de cinturão. A imbatível Ronda Rousey encara a desafiante Holly Holm no Etihad Stadium. Já o co-main event terá a campeã Joanna Jedrzejczyk contra Valerie Letourneau.

Card do UFC 193: Ronda Rousey x Holly Holm, Joanna Jedrzejczyk x Valerie Letourneau, Mark Hunt x Antônio Pezão, Uriah Hall x Robert Whittaker, Stefan Struve x Jared Rosholt.

Card preliminar: Jake Matthews x Akbarh Arreola, Kyle Noke x Peter Sobotta, Anthony Perosh x Gian Villante, Richie Vaculik x Danny Martinez, Daniel Kelly x Steve Montgomery, Richard Walsh x Steven Kennedy, James Moontasri x Anton Zafir, Ben Nguyen x Ryan Benoit.

Ronda Rousey volta a encarar um super desafio neste fim de semana, quando fará a luta principal do UFC 193, que acontecerá em Melbourne, na Austrália, contra a ex-multicampeã mundial de boxe, Holly Holm.

Ronda Rousey sabe que momentos como esse foram responsáveis por seu triunfo no esporte e espera chegar à 13ª vitória de sua carreira no próximo sábado, quando enfrenta a multicampeã de boxeHolly Holm, em evento que acontecerá no Etihad Stadium, com capacidade para 70 mil pessoas.

"Você acha que a Holly Holm olha para um ringue de boxe e chora porque ela o ama muito? Não. É por isso que tenho esses momentos quando olho para as pessoas e elas estão gritando o meu nome."

"Eu paro e penso: "Quem são vocês e por que gostam de mim?". É algo muito sufocante. Eu estou dando o meu melhor para aprender a curtir isso e vou mostrar o quanto aprecio esse carinho vencendo da forma mais fantástica possível, para deixá-los muito felizes por estarem ali para ver isso."

Em suas entrevistas, Holly Holm e seu treinador, Mike Winkeljohn, mostram muita confiança na conquista do cinturão, mas Rousey deixou um recado para eles.

"Deixem-nos sentir sua falsa segurança no que planejaram. Vou só fazer o que faço de melhor: vou vencer. (...) Todas essas garotas vêm com algo diferente que querem fazer comigo. Minha última adversária queria colocar suas mãos em mim, e eu a fiz falhar. Holly está apostando no seu jogo de pernas e na distância. Ela está errada também. Você pode tentar me arranhar e agarrar, mas ainda vou vencer".

O evento, que acontecerá no Etihad Stadium, que tem capacidade para 70 mil pessoas deve bater o recorde de público da história do Ultimate.

