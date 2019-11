UFC: Ronda Rousey - Holly Holm no UFC 193

E fechamos mais uma transmissão do UFC aqui na VAVEL Brasil. Obrigado a todos que nos acompanharam. Tenham um bom domingo.

Esta é a 10° vitória na carreira de Holm, a nova campeã do UFC. Rousey chega a sua primeira derrota na carreira.

Holly: "Pra chegar aqui eu recebi muito amor e carinho. Não faria nada disso sem este apoio. Tenho os melhores técnicos, meu marido, meu pai e minha mãe em casa. Ficaria o dia inteiro assim. Trabalhamos isso em casa. Clinche, chute alto... As vezes pensava em desistir mas não o fiz. Deu tudo certo."

RESULTADO OFICIAL: Holly Holm vence Ronda Rousey por nocaute técnico no segundo round e é a nova campeã peso-galo feminino do UFC.

Holm conseguiu manter a distância, aproveitou o cansaço de Rousey e acertou um chute alto na cabeça de Ronda Rousey.

ACABOU!!!! Holly Holm nocauteia a campeã e favorita Ronda Rousey no segundo round.

Começa o segundo round.

Fim do primeiro round.

Holly Holm acertou três cruzados na campeã que chegou a derrubar o protetor bucal de Rousey.

Holm tenta uma cotovelada, mas a luta vai pro solo. Ronda tentou finalizar, mas Holm se defendeu bem da posição.

Ronda é mais rápida e busca encurtar para colocar no clinche. Holm tenta a distância e aproveitar a envergadura.

Começa a luta!

Lá vem Rowdy.

Holly Holm já sobe ao octógono.

Vamos ao main event! Ronda Rousey vai para sua sexta defesa de cinturão contra a norte-americana Holly Holm, nos galos-feminino.

Com isso, Joanna mantém o título e chega a onze vitória no cartel, com nenhuma derrota na carreira.

Valerie: "Pra ser honesta, nada surpreendeu. Já imaginava esse resultado, só não consigo responder do jeito que eu queria."

Joanna: "Obrigado a todos que estão aqui. Toda a equipe do UFC, do Canadá e dos EUA, obrigado pelo show. Sabia que iria ser duro e não vamos sempre vencer dando show mas sempre dar o meu melhor. Esperava uma luta mais longa porém minha preparação foi melhor."

RESULTADO OFICIAL: Joanna Jedrzejczyk vence Valerie Letorneau por decisão unânime dos juízes e se mantém campeã do peso-palha do UFC. (49-46, 49-46, 50-45).

Fim de luta. Vamos ao resultado oficial dos juízes.

A polonesa visa mais as pernas da Valeria, que já estão avariadas.

Mais devagar, porém com nem tanto relaxamento, Joanna segue batendo pesado na canadense que ainda procura uam resposta aos golpes.

Começa o último round.

Foto Getty Images

Blitz forte. Fim do 4° assalto.

Mais do mesmo do assalto anterior. Jedrzejczyk troca mais efetivamente e Valerie mostra cansaço.

Início de 4° round.

Fim de round.

Joanna ajusta mais combinações e controla a aproximação de Letorneau.

Campeã vai achando mais espaço. Outro chute frontal seguido de cruzado entrou no rosto da canadense.

Com mais pressão, Valeria encosta na rival. Joanna reage com uma explosão saindo da incômoda posição.

Começa o terceiro round.

Fim do segundo round.

Joanna bate, Valerie responde.

A pressão na grade é mais uma vez usada pela atleta da American Top Team.

Jedrzejczyk trabalha bem na esquiva, sem tomar golpe com abalo. Canadense não se intimida com inferioridade na trocação.

Começa o segundo round!

Fim do primeiro round.

Chute frontal dentro da guarda abalou Valerie Letorneau, que encurta a distância para ficar em vantagem.

A polonesa levantou-se, mas ainda segue inferior. Valerie pressiona mais a atleta de costas para a grade.

Joanna bate no corpo da canadense. letorneau responde com bom golpe de direita, colocando a campeã no chão.

Começou a luta.

Vez da polonesa, atual campeã, passar pela checagem pré-luta.

A desafiante já está subindo ao octógono.

Joanna venceu Jessica Penne em julho no UFC Berlim, por nocaute técnico no terceiro round. Em agosto no UFC Fight Night Saskatoon, Letorneau venceu a ucraniana Maryna Moroz.

CO MAIN EVENT: Joanna Jedrzejczyk, campeã dos palhas feminino, põe seu cinturão em jogo pela segunda vez, agora contra a canadense Valerie Letorneau.

RESULTADO OFICIAL: Mark Hunt vence Antônio Pezão por nocaute técnico no primeiro round.

Mark Hunt acertou um cruzado no rosto do Pezão. Fim de luta.

Chute do neo zelandês foi na cintura do paraibano. Pezão responde com golpes menos contundentes.

Hunt começou tentando encurtar distância e andando pra frente. Pezão gira mais no tablado e monitora o alcance.

Começa a luta.

Ambos já estão no octógono.

Próxima combate tem Brasil no octógono: o ex-desafiante Antônio Pezão encara Mark Hunt nos pesados, em revanche de 2013.

Whittaker: "Ele simulou muito o jogo. Fui cuidado ao máximo, apesar dlee ter me acertado bastante. Tenho uma estratégia padrão, e funcionou mais uma vez. Agradeço aos meus técnicos e minha família. Tive bons sparrings e fiz meu trabalho corretamente."

RESULTADO OFICIAL: Robert Whittaker vence Uriah Hall por decisão unânime dos juízes (30-27, 30-27, 29-28).

Fim de luta.

Desta vez, Uriah Hall mostra mais arsenal de golpes que entram na guarda de Whittaker.

Joelhada e cruzado de Hall surpreende Robert Whittaker, que agora busca controlar o confronto.

Hall segue sem segurar na grade, mas ainda assim a usa para evitar uma trocação mais técnica de Whitaker. O clinche é utilizado pelo jamaicano.

Whitaker começou com mais de mil para acabar logo o duelo. Hall se prende a grade e oferece as costas para o australiano.

Fim do segundo round.

Para não ficar em desvantagem todo instante, Hall conecta chutes no corpo do rival. Whitaker é mais polido tecnicamente e sempre acha resposta para os poucos golpes que sofre.

O tempo de entrada do australiano não favorece Hall, que sempre é golpeado quando avança.

Começa o round 2

Fim do primeiro round.

Jamaicano tentou ir pra cima para encurtar, mas o anfitrião defendeu a tentativa do oponente.

Whitaker acerta bom cruzado de direita, mas Hall não se abala.

Começa a luta.

Zebra em setembro, Hall nocauteou Gegard Mousasi no Japão, com um chute rodado na costela do armeno.

Robert vem de vitória sobre Brad Tavares em maio, na Nova Zelândia.

Segunda luta do card principal vale pelos médios: Uriah Hall encarando Robert Whitaker.

RESULTADO OFICIAL: Jared Rosholt vence Stefan Struve por decisão unânime dos juízes (triplo 29-28).

Fim de combate. Vamos aguardar resultado oficial dos árbitros.

Stefan acha bom momento, com socos e joelhadas que abalaram Rosholt, mas o norte-americano reage colocando mais uma queda na conta.

Rosholt fica no solo, mas não golpeia com contundência. Struve não aproveita a envergadura e sempre deixa o rival se aproximar com tranquilidade.

Começa o último round.

Fim de round.

Americano contabiliza mais um takedown. Struve não mostra força de que vai explodir e sair da posição.

Big Show, menor que Struve, apela pela curta distancia para luta ir ao chão mais uma vez.

Começa o segundo assalto.

Fim do primeiro round.

Rosholt com a queda tenta a passagem de guarda, sem dar brechas ao holandês no solo.

Como esperado, o pragmatismo é bem perceptível em ambos lutadoes. O público não recebe bem as estratégias e começam a vaiar.

Começou a luta.

Pesados em ação. Jared Rosholt vx Stefan Struve. Ambos vem de vitória este ano.

CARD PRINCIPAL:



Ronda Rousey - Holly Holm

Joanna Jedrzejczyk - Valerie Letorneau

Mark Hunt - Antônio Pezão

Uriah Hall - Robert Whitaker

Jared Rosholt - Stefan Struve

Fim do card preliminar. Agora o UFC vai dar uma pausa de 15 minutos para o início do card principal, às 1h da manhã (horário de Brasília).

RESULTADO OFICIAL: Jake Matthews vence Akbahr Arreola por nocaute técnico.

Médico não deixa Arreoa voltar a lutar e vitória de Jake Matthews. Olho direito de Akbahr está bastante avariado.

Fim do segundo round.

Dono da casa segue sem dar nenhum espaço para o mexicano, que já sofre com sangramento no rosto.

Agora é Matthews que toma a frente no round, com cotoveladas e socos no solo.

Começa o segundo assalto.

Matthews se recuperou do mau momento e terminou o round por cima golpeando sem parar.

"El Caballero" acertou dois chutes que abalaram o australiano. A luta se desenrola no solo com o mexicano arriscando finalizações.

Os dois não cessam da luta em pé. Matthews e Arreola combinam socos com chutes. Ainda assim, mesclam sem calma.

Começa a luta!

Fechando card principal: Jake Matthews - Akhbahr Arreola, nos leves.

RESULTADO OFICIAL: Kyle Noke vence Peter Sobotta por nocaute técnico no primeiro round.

Kyle Noke acerta mais um chute, desta vez frontal. Seguiu batendo no ground n pound e Steve Perceval interrompeu a luta. Vitória de Kyle Noke.

Noke caminha mais pra frente, aplicando chutes nas pernas do alemão.

Começou a luta!

Este ano, os dois venceram. Em junho, Sobotta bateu Steve Kennedy no UFC Berlim. Em maio na Nova Zelândia, Kyle Noke venceu Jonavin Webb por decisão dividida dos juízes.

Anfitrião, Kyle Noke enfrenta Peter Sobotta, no sétimo duelo da noite. Combate vale pelos meio-médios.

RESULTADO OFICIAL: Gian Villante vence Anthony Perosh por nocaute técnico no primeiro round.

CRUZADAÇO! Villante acha espaço e conecta cruzado de direita, colocando Anthony deitado. Vitória de Gian Villante.

Parceiro de treinos de Weidman, Villante segue melhor na luta, tanto atacando quanto para revidar.

Gian começou lento, mas logo desferiu soco no rosto de Perosh, que não respondeu à altura mas seguiu de pé.

Começa a luta.

Villante foi derrotado por Tom Lawlor em seu último duelo. Perosh, em maio, foi nocauteado por Sean O'Connell. O'Connell que foi derrotado por Villane em 2014.

Penúltima luta do card preliminar: Anthony Perosh vai bater de frente contra Gian Villante, pelos meio pesados. Mais um embate "Estados Unidos - Austrália".

RESULTADO OFICIAL: Danny Martinez vence Richie Vaculik por decisão unânime dos juízes.

Vamos ao resultado dos juízes.

Danny volta a usar o jiu jitsu para controlar na parte superior.

Fim do segundo assalto.

Martinez passa a ficar melhor na luta em pé e segue sobrando na luta de solo. Pela terceira vez, ficar por cima na luta.

Começa o segundo round.

Desta vez, foi o australiano que levou duelo para o solo e partiu para as costas do americano.

Luta começa movimentada. Martinez gira no octógono e Vaculik solta golpes oriúndos do boxe. Danny leva luta para o chão.

Começou!

Vaculick tem três combates na organização também, porém contabiliza uma vitória, para o filipino Roldan Sangcha-An em 2014. Foi derrotado por Justin Scoggings e Louis Smolka.

Martinez fez três lutas no UFC e não venceu nenhuma delas. Foi derrotado por Chris Cariaso, Scott Jorgensen e Sirwan Kakai. Fará estreia nos moscas.

Pelos moscas, o quinto combate do card preliminar: Danny martinez encarando Richie "Vas" Vaculik.

RESULTADO OFICIAL: Dan Kelly vence Steve Montgomery por decisão unânime dos juízes (triplo 29-28).

Dan Kelly tentou o katagatame faltando poucos segundos, mas Steve resistiu. Fim de combate.

No fim do round, Kelly mostra mais do mesmo e queda o oponente.

Começa o terceiro round.

Fim do segundo round.

A luta volta a ficar na trocação. Montgomery segue superior nesse aspecto e solta socos que entram vagos no rosto de Kelly.

Mais prolífico, Kelly derruba o adversário mais uma vez.

Steve aproveita envergadura e solta jabs na guarda do australiano,q eu tenta a todo custo encurtar para derrubar o rival.

Começa o segundo round.

Fim do primeiro round.

Especialista no judô, Dan Kelly não tem problemas para quedar o norte-americano.

Atleta australiano conecta forte golpe de esquerda no rosto de Montgomery. Em seguida, finca rival no chão.

Começa a luta!

Os dois vêm de derrota. Montgomery perdeu para Tony Sims, em julho. Já Kelly foi nocauteado por "Smile" Sam Alvey, no mês de maio.

4° duelo da noite: Dan Kelly encarando Steve Montgomery, pelos meio-médios.

RESULTADO OFICIAL: Richard Walsh vence Steve Kennedy por decisão unânime dos juízes (30-27, 30-27, 29-28).

Fim de luta. Vamos aguardar resultado oficial dos juízes.

Já estamos no terceiro assalto.

Kennedy obtém sucesso e volta a ficar por cima de Walsh.

Richard quer que o duelo se desenvolva em pé. Já Kennedy, mais abalado, vai telegrafando suas entradas de queda.

Início de segundo assalto.

Fim do primeiro round.

Voltando, Kennedy leva o combate para o solo e domina as costas do anfitrião.

Walsh encontra brecha no adversário e desfere diversos cruzados na guarda do inglês. Kennedy acusou mas segue de pé.

Começou a luta.

Os dois atletas já estão posiconados para o duelo.

Próximo combate será entre meio-médios: Australiano Richard Walsh encara o inglês Steve Kennedy.

RESULTADO OFICIAL: James Moontarsi vence Anton Zafir por nocaute técnico no primeiro round.

ACABOU! Moontarsi se recupera de mau início e conecta um chute rodado na cintura de Zafir, que logo abaixou a guarda e foi ao chão. Vitória de James Moontarsi.

Moontarsi sai da incômoda posição, mas ainda segue em desvantagem, desta vez sem espaço para fugir da grade.

Australiano coloca James de costas para o solo.

Começou a luta.

Segundo Dana White, já são 25 mil pessoas assistindo ao evento que ainda está na segunda luta.

Vamos ao segundo duelo da noite: James Moontarsi enfrenta Anton Zafir, nos leves.

Nguyen chega a nove vitórias seguidas na carreira.

RESULTADO OFICIAL: Ben Nguyen vence Ryan Benoit por finalização no primeiro round.

Nguyen fica por cima do rival desde os primeiros segundos. Logo em seguida, encaixou o mata-leão e finalizou no primeiro round.

Começou a luta.

É esperado aproximadamente 70 mil expectadores no Etihad Stadium, casa do UFC 193.

Benoit vem de vitória sobre Sergio Pettis, no UFC 185. Nguyen também vem embalado por resultado positivo, batendo Alptekin Ozkilic no UFC Fight Night Adelaide, em maio.

Vamos ao primeiro combate da noite: Ben Nguyen e Ryan Benoit vão se enfrentar na categoria dos galos.

O UFC 193 será na Austrália, neste sábado, e terá duas disputas de cinturão. A imbatível Ronda Rousey encara a desafiante Holly Holm no Etihad Stadium. Já o co-main event terá a campeã Joanna Jedrzejczyk contra Valerie Letourneau.

Ronda Rousey volta a encarar um super desafio neste fim de semana, quando fará a luta principal do UFC 193, que acontecerá em Melbourne, na Austrália, contra a ex-multicampeã mundial de boxe, Holly Holm.

O evento, que acontecerá no Etihad Stadium, que tem capacidade para 70 mil pessoas deve bater o recorde de público da história do Ultimate.

A encarada entre Ronda Rousey e Holly Holm pegou fogo durante a pesagem do UFC 193. Protagonistas da luta principal, as duas pesos-galos tiveram que ser contidas por Dana White e equipe para evitar que fossem às vias de fato.

Rousey chegou bem próximo do rosto de Holm, que não gostou e encostou o punho direito no rosto da atual campeã, no que pareceu um soco em câmera lenta para quem estava assistindo. Foi o suficiente para as duas quase brigarem ali mesmo.

"Eu só quis entrar lá e mostrar para ela não estou aqui à toa. Foi ela quem encostou o punho na minha cara, eu não a toquei, foi ela quem me tocou e eu disse a ela que pude ver tudo através desse ato doce e falso. Todo o respeito, tudo o que você fez até agora sendo doce, eu vi agora que é falso e você vai ver só no sábado. Não é a primeira vez que o seu camp pensou que tinha o plano perfeito para me vencer, vou te mostrar amanhã porque sou a campeã", disse Ronda.

Holm, por outro lado, foi mais comedida em sua declaração após a encarada. "Eu não sei, estava apenas tomando um drink. Estou aqui para chocar o mundo. Tenho todo o respeito por ela no mundo, mas sou uma lutadora diferente", afirmou.

Ronda Rousey sabe que momentos como esse foram responsáveis por seu triunfo no esporte e espera chegar à 13ª vitória de sua carreira no próximo sábado, quando enfrenta a multicampeã de boxe Holly Holm, em evento que acontecerá no Etihad Stadium, com capacidade para 70 mil pessoas.

"Eu paro e penso: "Quem são vocês e por que gostam de mim?". É algo muito sufocante. Eu estou dando o meu melhor para aprender a curtir isso e vou mostrar o quanto aprecio esse carinho vencendo da forma mais fantástica possível, para deixá-los muito felizes por estarem ali para ver isso."

Em suas entrevistas, Holly Holm e seu treinador, Mike Winkeljohn, mostram muita confiança na conquista do cinturão, mas Rousey deixou um recado para eles.

"Deixem-nos sentir sua falsa segurança no que planejaram. Vou só fazer o que faço de melhor: vou vencer. (...) Todas essas garotas vêm com algo diferente que querem fazer comigo. Minha última adversária queria colocar suas mãos em mim, e eu a fiz falhar. Holly está apostando no seu jogo de pernas e na distância. Ela está errada também. Você pode tentar me arranhar e agarrar, mas ainda vou vencer".

Card do UFC 193: Ronda Rousey x Holly Holm, Joanna Jedrzejczyk x Valerie Letourneau, Mark Hunt x Antônio Pezão, Uriah Hall x Robert Whittaker, Stefan Struve x Jared Rosholt.

Card preliminar: Jake Matthews x Akbarh Arreola, Kyle Noke x Peter Sobotta, Anthony Perosh x Gian Villante, Richie Vaculik x Danny Martinez, Daniel Kelly x Steve Montgomery, Richard Walsh x Steven Kennedy, James Moontasri x Anton Zafir, Ben Nguyen x Ryan Benoit.

Boa noite, torcedor e fã do MMA! Acompanhe agora o tempo real do evento UFC 193: Ronda Rousey vs Holly Holm! Fique conosco!