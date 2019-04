Chip Kelly comenta sobre possível chance de Sanchez titular: "Está familiarizado e entende a atual situação"

Vindo de resultado positivo sobre os Cowboys na semana 9, os Eagles perderam a chance de liderar a divisão Leste da NFC após ser derrotado em casa pelo Miami Dolphins por 20 a 19. O time da Philadelphia fcou com 4-5 na atual temporada da NFL ao fim desta semana.

Nesta-quarta feira (18), o head coach dos Eagles, Chip Kelly, concedeu entrevista coletiva sobre diversos assuntos. Entre eles, a situação de alguns atletas lesionados e sobre a grande chance de Mark Sanchez, quarterback reserva do time, entrar jogando no domingo (22) contra o Tampa Bay Buccaneers.

Para Kelly, o ex-Trojan está preparado para ajudar o time em busca da quinta vitória. "Eu acho que Sanchez já está muito familiarizado com nosso esquema de jogo. Chegou a jogar 38 snaps contra Miami. E finalizou sobre Sanchez: "Ele está saudável. Ele tem convicção de onde está."

Mark entrou no jogo após Sam Bradford machucar-se ainda no terceiro quarto quando sofreu tackle e soltou a bola. O titular ainda não teve seu protocolo de concussão totalmente avaliado, com isso ainda não pode treinar e deixou os torcedores apreensivos quanto sua condição para o duelo da semana 11.

Situação parecida com a de Bradford encontra-se o running back Ryan Matthews e o guard Josh Andrews. "Bradford ainda passou no protocolo, com isso não tiveram permissão para entrar em campo e fazer os devidos treinamentos. Matthews e Andrews também tiveram a mesma coisa", comentou Chip.

Connor Barwin, defensive tackle, sentiu problemas musculares e não participou das atividades da quarta, porém não preocupa os Eagles e e deve jogar no doming. Jason Peters e Jerome Coupling (reserva), seguem machucados e também são dúvidas para a partida no Lincoln Financial Field.

Mais uma vez em casa, o Philadelphia Eagles vai em busca dos "50%" na temporada e receberá o Tampa Bay Buccaneers no domingo (22), às 16h no horário de Brasília. Time da Flórida procura melhor campanha, apesar de remotas chances de vaga na pós temporada em janeiro.