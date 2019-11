Aaron Rodgers celebra triunfo com Hail Mary diante dos Lions: "Vivemos por dias como este"

O cronômetro estava zerado. O Green Bay Packers ia perdendo sua quinta partida nos últimos seis jogos da temporada regular da NFL, quando Aaron Rodgers, em um de seus inúmeros momentos de genialidade durante sua vitoriosa carreira, lança a bola do seu campo de defesa até a endzone do Detroit Lions. São poucas as jogadas nomeadas Hail Mary - traduzida ao pé da letra como 'Ave Maria' -, que dão certo.

Porém, no Thursday Night Football deste 03 de dezembro, Rodgers fugiu da infiltração da linha defensiva adversária, fugiu do pocket e encontrou seu homônimo, o tight end Richard Rodgers na endzone, e garantiu a vitória dos Packers por 27 a 23 no Ford Field, levando Green Bay ao oitavo triunfo na temporada. Caso a franquia de Wisconsin fosse derrotada, a situação da equipe na NFC Norte ficaria complicada, pois o Minnesota Vikings abriria vantagem na liderança.

Para o personagem da noite, a jogada será inesquecível. "Foi um jogo sensacional. Chegar a oito vitórias também é algo grandioso e nos mantém vivos na busca pelos playoffs. Essa partida entra para a minha história como uma das maiores alegrias da minha carreira, tanto pessoalmente quanto em união com a equipe. Eu sabia que precisaria ganhar tempo para os recebedores chegaram à endzone, pois estávamos na linha de 40 jardas do nosso próprio campo", comentou Aaron Rodgers em entrevista coletiva após o triunfo.

"Nossa linha ofensiva fez um ótimo trabalho com os bloqueios, e eu sabia que se eu conseguisse sair para a direita do pocket, ficaria apto a me equilibrar e lançar. Foi completamente animador assistir o salto do Richard para receber o passe. Nossos atletas estavam em boa posição e o tight end fez uma jogada incrível", mencionou o QB.

A-Rod finalizou a entrevista falando que o lance do triunfo só não supera a conquista do mesmo do Super Bowl XLV, em 2011. "É o melhor sentimento de todos. Fomos abençoados de poder jogar essa partida, e isso faz você se lembrar o quão especial esse esporte é. Vivemos por dias como esse, por dias em que o milagre acontece. Eu nunca havia completado uma Hail Mary na minha carreira, e foi uma ótima hora para finalmente conseguir. A jogada só não supera o sentimento quando a bola atingiu a grama no Super Bowl que vencemos", encerrou Rodgers, relembrendo a grande final diante do Pittsburgh Steelers.

Para o head coach Mike McCarthy, foi provavelmente o melhor passe que ele viu em sua carreira. "Foi um ótimo lançamento. A trajetória que Rodgers colocou a bola foi crucial para o touchdown. A reação na sideline, a comemoração dos nossos jogadores, foi algo surreal", comemorou MM.

Richard Rodgers, o responsável pela recepção, também deu suas palavras sobre a jogada. "Eu estava designado para proteger o Davante [Adams, wide receiver] pois ele iria receber o passe. Mas quando eu vi a bola no ar eu percebi que poderia agarrá-la. Nós estávamos treinando isso antes da partida. O Aaron estava arremessando bem alto, então quando eu vi ela lá em cima eu sabia que tinha a chance de segurá-la", enfatizou o tight end segundo anista.

Green Bay se encontra na segunda posição da NFC Norte, com oito vitórias e quatro derrotas, apenas um revés atrás dos Vikings, líderes da divisão. A franquia de Minnesota tem parada difícil no próximo domingo (6) diante do Seattle Seahawks, dentro de casa. Os Packers terão mais de uma semana de treinamentos visando o confronto contra o Dallas Cowboys, no domingo (13), dentro do Lambeau Field.

Confira a jogada da vitória de Green Bay: