Brasil vence Alemanha em duelo dramático pelo Mundial de Handebol Feminino

No final de tarde desta terça-feira (8), o Brasil venceu a Alemanha pelo Campeonato Mundial de Handebol Feminino 2015. Mostrando uma evolução na competição, a seleção brasileira cresceu na partida e conquistou a vitória por 24 a 21. Na primeira etapa acabou perdendo várias oportunidades, e deixando a partida no fim complicada. Mas, mostrando uma marcação muito forte, e se movimentando demais no segundo tempo, o Brasil foi superior na partida e venceu.

Na partida, os destaques foram as armadoras Duda, eleita a melhor da partida, e Deonise. Além das goleiras Babi e Mayssa que revezaram no gol e foram decisivas fazendo grandes defesa. Com a vitória, o Brasil assumiu a liderança do grupo C, com cinco pontos, empatado com a França e ganhando nos critérios de desempate. A próxima partida da seleção será contra a Argentina na próxima quinta-feira (10) às 13H (horário de Brasília).

Brasil sofre desperdiçando várias oportunidades

A partida começou muito igual, com as duas equipes marcando na linha dos seis metros, porém a Alemanha finalizando melhor e ficando a frente do marcador. Ao longo da primeira etapa o Brasil cometeu vários turnovers, principalmente em arremessos de ponta.

Com a péssima atuação nos primeiros 12 minutos, o treinador Morten Soubak pediu tempo técnico para acertar a equipe e cobrou melhor finalização de sua equipe. Depois da cobrança o Brasil melhorou defensivamente, dificultando demais os arremessos alemães, mas no ataque, a seleção seguia nervosa, se precipitando em várias oportunidades.

Já no final da primeira etapa o Brasil voltou a cometer vários erros, e desperdiçando a chance de abrir uma boa vantagem no placar. Foram ao todo, 10 turnovers do Brasil contra 5 das alemãs. Com isso, o placar da etapa inicial ficou 9 a 8 para o Brasil.

Brasileiras se movimentam mais, conseguem abrir vantagem e vitória

Segunda etapa começou com a Alemanha melhor, com uma marcação muito forte, diferente da primeira etapa. Com isso, chegaram a ficar a frente do marcador, mas mostrando uma boa variedade o Brasil virou novamente a partida e chegou a abrir dois gols de diferença no meio da segunda etapa.

Depois que abriu dois gols, o Brasil ficou trocando bolas com a alemãs e mantendo a diferença. Já no final da partida, a arbitragem começou a distribuir exclusões para dois minutos para duas equipes, e o Brasil soube aproveitar a diferença numérica em quadra e aumentou a diferença em um gol.

Além de aproveitar os ataques, as goleiras brasileiras foram fundamentais para manter a diferença. Nos últimos três minutos de partida, a Alemanha tentou fazer uma marcação individual nas principais atletas brasileiras, dificultando o jogo brasileiro e quase conseguindo o empate. No fim, a vitória brasileira veio por 24 a 21.