Pesagem oficial do UFC 194: José Aldo x Conor McGregor

Às 21h, o VAVEL Brasil transmite a pesagem do UFC 194, que tem José Aldo x Conor McGregor como luta principal, valendo o cinturão dos peso-penas.

Campeão linear peso-pena do UFC, José Aldo já está "aprovado" pela balança. O lutador da Nova União - a 2h30m do início da pesagem, marcada para 21h (de Brasília ) - encontra-se dentro do limite da categoria (65kg).

O manauara, que na imagem aparece no quarto do hotel em que está hospedado, em Las Vegas, fará a luta principal do UFC 194, sábado, contra Conor McGregor, dono do título interino da divisão.

Companheiro de treinos de José Aldo, o campeão do TUF Brasil, Léo Santos, também não teve problemas com a balança e está tranquilo para a pesagem. O faixa-preta de jiu-jítsu encara Kevin Lee no card preliminar, em confronto válido pelo peso-leve (70kg).

UFC 194

12 de dezembro, em Las Vegas (EUA)

CARD PRINCIPAL - a partir de 1h (horário de Brasília)

Peso-pena: José Aldo x Conor McGregor

Peso-médio: Chris Weidman x Luke Rockhold

Peso-médio: Ronaldo Jacaré x Yoel Romero

Peso-meio-médio: Demian Maia x Gunnar Nelson

Peso-pena: Max Holloway x Jeremy Stephens

CARD PRELIMINAR - a partir de 22h (horário de Brasília)

Peso-galo: Urijah Faber x Frankie Saenz

Peso-palha: Tecia Torres x Jocelyn Jones-Lybarger

Peso-meio-médio: Warlley Alves x Colby Covington

Peso-leve: Léo Santos x Kevin Lee

Peso-leve: Joe Proctor x Magomed Mustafaev

Peso-leve: John Makdessi x Yancy Medeiros

Peso-meio-médio: Court McGee x Márcio Lyoto