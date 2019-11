UFC: Aldo - McGregor no UFC 194

E é isso pessoal, fechamos a conta com a transmissão em tempo real do UFC 194: Aldo - McGregor no VAVEL Brasil. Até a próxima semana com o UFC on FOX: Dos Anjos - Cerrone. Bom final de semana.

Conor McGregor torna-se o primeiro campeão peso-pena do UFC que não se chama José Aldo.

Aldo, emocionado: "Jogou um direto e quando fui atacar, ele meteu um direto. Vamos ter que partir para uma revanche. Acertou o golpe e acabou rápido a luta. Nada afetou e nunca caio em provocação. Era chegar lá dentro e fazer o trabalho."

McGregor: "Ninguém tira isso de mim. Ele é rápido e poderoso, mas a precisão é maior que tudo isso. Sinto por ele e ele foi um campeão fenomenal, mas no fim do dia eu sei que é assim que as coisas acontecem."

RESULTADO OFICIAL: Conor McGregor vence José Aldo por nocaute no primeiro round e é o novo campeão linear peso-pena do UFC.

Golpe de esquerda de mcGregor no contra ataque foi fatal.

ACABOU! McGregor acertou Aldo em poucos segundos e nocauteou o campeão.

Começou a luta!

Bruce Buffer anuncia os dois lutadores.

É a vez de José Aldo, o campeão do povo.

Conor McGregor já subiu ao octógono.

Vamos a luta principal da noite. Campeão linear, José Aldo encara Conor McGregor, campeão interino dos penas do UFC.

Rockhold, novo campeão do UFC. Foto: Getty Images.

Rockhold tira invencibilidade de Weidman no MMA. Deverá enfrentar Yoel Romero em meados de 2016 em sua primeira defesa de cinturão.

Luke: "Muita coisa aconteceu comigo no camp. E tudo tem uma razão e se não controlar-se tudo vai por água abaixo."

RESULTADO OFICIAL: Luke Rockhold vence Chris Weidman por nocaute técnico no quarto round e é o novo campeão do UFC na categoria dos médios.

ACABOU! Herb Dean interrompeu o massacre de Rockhold e Luke é o novo campeão dos médios do UFC.

Novamente o ferimento na testa de Weidman foi aberto.

Abalado, Weidman não defendeu a entrada de queda do desafiante, que voltou a golpear dentro da guarda.

Chuva de cotoveladas e socos de Rockhold. Weidman ficou em apuros e foi salvo pelo gongo. Fim do terceiro round.

Bateu, levou. Quem conectava recebia resposta rapidamente. Luke levou a luta para o solo e tomou as costas de Weidman. Logo depois, Rockhold montou no campeão.

Weidman achou o tempo dos chutes de Rockhold, que diminuiu a constância no golpe. Na tentativa de encurtada, Chris deixa o pescoço para que Luke trabalha alguma finalização.

Começa o terceiro assalto.

Fim do segundo round.

Luke segue chutando e sem golpes de resposta. Weidman segue em apuros sem defender todos os golpes combinados do californiano.

O desafiante tocou mais vezes o adversário e abalou Weidman em certo momento. Chris procurou mais uma vez a queda, que logo obteve resposta.

Começa o segundo assalto.

Agora em pé, Luke soltou chutes potentes no campeão, que logo partiu para a diminuição de distância. Fim do primeiro round.

Rockhold soltou a mão mas Weidman passou a transição de forma superior e segurou em Luke.

Começou a luta.

Romero comemora decisão contestada dos árbitros. Foto: Getty Images

Vamos ao co main event da noite e com disputa de cinturão. O atual campeão peso-médio, Chris Weidman vai enfrentar o desafiante, Luke Rockhold.

Romero mantém invencibilidade no UFC e provavelmente será o novo desafiante da categoria.

RESULTADO OFICIAL: Yoel Romero vence Ronaldo Jacaré por decisão dividida dos juízes (29-27, 28-29, 29-28).

Romero volta a ficar de pé com menos de 10 segundos. Fim de luta.

Jacaré abriu vantagem com vários socos no rosto de Romero. Brecha aberta e o brasileiro derrubou o cubano e fica por cima golpeando sem parar.

Agora é o cubano que toma as ações. Chute em baixo e soco de esquerda abrem espaços para Romero.

Começou o terceiro assalto.

Ronaldo Jacaré explora socos na barriga de Yoel Romero, que aos poucos vai demonstrando leve cansaço, e já passa a se movimentar menos do que sua estratégia lhe permitia.

Juiz interrompeu o combate para adervter verbalmente Romero por segurar na grade e tirar vantagem do movimento.

Romero disparou golpes dentro da guarda do brasileiro. Jacaré, mais desgastado, passou a investir em quedas, que todas foram defendidas pelo wrestler cubano.

Começa o segundo assalto.

Fim do primeiro round.

O cubano conseguiu derrubar o brasileiro com um soco. Por baixo, Jacaré tentou puxar a guarda mas Romero livrou-se das investidas e golpeou no ground n pound.

Muito estudo por parte dos dois atletas. Jacaré arrisca mais cruzados enquanto Romero roda o octógono. Jacaré e Yoel passam a chutar.

Começa a luta!

Yoel já está no octógono. Jacaré passou pelo check up e subirá logo mais.

Duelo de provável novo desafiante ao título dos médios. O manauara Ronaldo Jacaré pega o cubano Yoel Romero.

Demian acumula a terceira vitória consecutiva.

Brasileiro pediu chance pelo título, Condit ou Lawler.

RESULTADO OFICIAL: Demian Maia vence Gunnar Nelson por decisão unânime dos juízes (30-26, 30-25, 30-25).

Fim de luta.

A tônica dos dois rounds apareceu no terceiro. Em nenhum momento Demian sente que vai perder a luta.

Começa o último round.

Fim do segundo assalto.

Nelson por um momento reverteu e ficou por cima, mas Demian mostrou mais qualidade e novamente passou para a parte superior.

Mais uma vez o paulista domina o islandês sem dar nenhum espaço. Quando mochilou, agrediu com socos no rosto de Nelson.

Começou o segundo round.

Demian Maia no final do round ensaiou uma chave-de-braço, mas o europeu defendeu-se. Fim do primeiro assalto.

O paulista alternou bons momentos em posições distintas. Tanto na mochilada quanto na montada, Maia passa a ser superior na luta.

Como esperado, os dois passaram rapidamente a desenvolver o duelo no solo. Nelson ficou por cima, pesando na posição.

Começou a luta.

Em agosto, Maia finalizou Neil Magny, encerrando sequência de sete vitórias do americano. Nelson também finalizou outro talento da categoria, o americano Brandon Thatch.

Vamos a segunda luta do card principal. O brasileiro Demian Maia encara Gunnar Nelson, islandês parceiro de treinos de Conor McGregor. Valendo pela categoria dos meio-médios.

Max Holloway vence na decisão. Foto: Getty Images

Max alcança a oitava vitória seguida no UFC. O último revés foi contra o próprio Conor McGregor, no UFC Fight Night Boston em 2013.

Holloway pediu aos chefões do UFC uma luta pelo título, tanto contra José Aldo ou Conor McGregor.

RESULTADO OFICIAL: Max Holloway vence Jeremy Stephens por decisão unânime dos juízes (30-27, 30-27, 29-28).

Jeremy partiu para os cruzados no fim. Acabou a luta. Vamos ao resultado oficial dos jurados.

Holloway levou a luta para o solo. Chega a arriscar algumas finalizações.

Começa o último round.

Na tentativa da queda, Stephens encurrala o havaiano por mais tempo, apesar de os melhores golpes no round terem sido de "Blessed". Fim do segundo round.

Começa o segundo assalto.

Fim do primeiro round.

Stephens, como esperado, tenta encurtar a distância desde o início da luta. Holloway movimenta menos que o comum.

Começou a luta.

Max Holloway vem de sete vitórias seguidas, a última em agosto deste ano no UFC Saskatoon, batendo Charles do Bronx via contusão do brasileiro. Stephens venceu o badalado Dennis Bermudez no UFC 189.

CARD PRINCIPAL:

Peso-pena: José Aldo x Conor McGregor

Peso-médio: Chris Weidman x Luke Rockhold

Peso-médio: Ronaldo Jacaré x Yoel Romero

Peso-meio-médio: Demian Maia x Gunnar Nelson

Peso-pena: Max Holloway x Jeremy Stephens

Nesse momento tocando The Who - Baba O'Riley, famoso clip com lances do UFC.

Fim do card preliminar. O UFC dará uma pausa para o início do card principal.

Peso-galo: Urijah Faber x Frankie Saenz

Peso-palha: Tecia Torres x Jocelyn Jones-Lybarger

Peso-meio-médio: Warlley Alves x Colby Covington

Peso-leve: Léo Santos x Kevin Lee

Peso-leve: Joe Proctor x Magomed Mustafaev

Peso-leve: John Makdessi x Yancy Medeiros

Peso-meio-médio: Court McGee x Márcio Lyoto

RESULTADO OFICIAL: Urijah Faber vence Frankie Saenz por decisão unânime dos juízes (29-28, 29-28, 30-27).

Fim de luta. Vamos ao resultado oficial dos juízes.

Vendo uma possível desvantagem, Urijah faber buscou a queda e obteve sucesso. No entanto, Saenz voltou a ficar de pé.

Frankie voltou a colocar chutes na perna de Faber.

Os dois trocam golpes e chegam a acertar o adversário. Saenz tenta o clinch, Faber controla o combate tentando simular finalizações.

Começou o round final.

Fim do segundo assalto.

É o ex-desafiante que se livra e volta a controlar o "meio-de-campo".

Diminuiu o ritmo. Frankie Saenz se recupera e agora coloca Faber de costas para a parede mas por pouco tempo.

Round do meio começou com Urijah acertando joelhada em Saenz, que não tem tempo para respirar, já que Faber encurtou a distância e segue misturando joelhadas e cotoveladas.

Fim do primeiro round.

Faber segue melhor e controla o centro do octógono, mas Saenz não deixa todos os golpes sem resposta. Swings e cruzados foram encaixados no californiano.

Muita movimentação por parte de Urijah Faber, que mescla grude na tela, chutes baixos e joelhadas. Saenz ainda não se encontrou e por enquanto só busca defender.

Começa a luta.

Vamos fechando o card preliminar do UFC 194: Urijah Faber encara Frankie Saenz, nos galos.

Tecia não perdoou. Foto: Getty Images

Tecia segue invicta no MMA profissional. Agora soma sete vitórias. Lybarger não era derrotada desde 2013.

RESULTADO OFICIAL: Tecia Torres vence Jocelyn Jones-Lybarger por decisão unânime dos juízes (30-27, 30-27, 30-27).

Fim de luta. Vamos ao resultado oficial dos juízes.

Tecia abalou a rival com diversos cruzados.

O duelo ficou mais franco. As duas mostram desenvoltura dinâmica na troca de socos e nenhuma demonstra cansaço.

Começou o terceiro round.

Fim do segundo round.

Ex-TUF 20 arranjou mais vantagem e conseguiu espaço na tentativa de queda de Lybarger. Agora é Torres que domina no solo.

Desta vez pe Lybarger que gruda na oponente apesra da troca de posições. Tecia Torres vai buscando cada vez mais o jogo combinado em pé.

Começa o segundo round.

Tecia usou do clinche e pressão na grade, deixando Jocelyn sem trabalhar outras estratégias. Fim do primeiro round.

Lybarger tenta explorar a envergadura superior para capitalizar quando necessário. Torres mesmo assim diminui a distância e encosta na rival.

Começou a luta.

Torres está invicta no MMA, com seis vitória. A última foi no UFC 188 contra Angela Hill. Lybarger tem seis vitórias e uma derrota no MMA. Lutou em outubro ainda pelo RFA, evento californiano, sendo assim faz sua estreia na organização.

Warlley não deu mole e foi pra mais uma guilhotina. Foto: Getty images

Próxima luta será entre meninas: a experiente e candidata a disputa de cinturão, Tecia Torres, vai enfrentar a compatriota Jocelyn Jones-Lybarger, nos palhas-feminino.

Warlley: "Agradeço a Deus pelo que está acontecendo. Isso é um sonho que estou realizando. Luto por Deus e vocês. Governador Valadares está passando um tempo difícil, no instagram vamos fazer um sorteio para ajudar a cidade. Desenvolvemos esse golpe ao longo dos anos."

RESULTADO OFICIAL: Warlley Alves vence Colby Covington por finalização (guilhotina) no primeiro round.

Chute no corpo abriu caminho para vitória. Colby logo abdicou de trocação para esconder o machucado. Vamos ao resultado oficial.

FINALIZOU! Warlley ficou por baixo, mas logo encaixou a guilhotina no norte-americano, que tentou o bate-estaca mas sem sucesso, pedindo desistência.

Começou a luta.

Em agosto, no UFC 190, Alves finalizou Nordine Taleb no segundo round. Um pouco antes, no UFC 187, Covington superou o experiente Mike Pyle por decisão unânime dos juízes.

Sem demora, vamos a quinta peleja da noite e com duelo de prodígios: Warley Alves enfrenta Colby Covington, pelos meio-médios.

Léo Santos foi pra galera ao nocautear Kevin Lee. Foto: Getty Images

RESULTADO OFICIAL: Leonardo Santos vence Kevin Lee por nocaute técnico no primeiro round.

ACABOU! Léo devolveu chute de Kevin Lee com soco direto no rosto de Kevin Lee, que tentou resistir mas foi nocauteado.

Como esperado, Lee aparece mais convicto em trocar mais socos que Léo Santos, apesar do carioca ter feito dievrsos sparrings de boxe com José Aldo durante os treinamentos.

Começou a luta.

Atleta da Nova União, Léo foi o vencedor do The Ultimate Fighter 2, realizado em 2013.

Lee tem 5 lutas no UFC, as últimas quatro foram todos resultados positivos, sendo James Moontarsi seu alvo mais recente. Léo Santos finalizou Tony Martin em março.

Quarta luta da noite conta com brasileiro campeão de TUF: Léo Santos encara Kevin Lee, em mais uma luta nos leves.

Magomed acumula a segunda vitória no UFC. Foto: Getty Images.

Resultado oficial: Magomed Mustafaev vence Joe Proctor por nocaute técnico no primeiro round.

NOCAUTE! Mustafaev impõe ritmo forte no americano. Depois de aplicar joelhadas e socos, Proctor debruçou e não teve mais condições de luta.

Começou a luta.

Proctor bateu Justin Edwards em junho também, mas no UFC New Orleans.

Russo já está dentro do octógono. Em junho, na Alemanha, bateu Piotr Hallmann.

Vamos a terceira luta da noite: Joe Proctor encara Magomed Mustafaev, também na categoria dos leves.

Yanci Medeiros em momento na luta. Foto: Getty Images

Poucos expectadores do MGM Grand Garden contestaram o resultado, afirmando que Makdessi deveria sagrar-se vencedor.

RESULTADO OFICIAL: Yanci Medeiros venceu John Makdessi por decisão dividida dos juízes (29-28, 28-29, 29-28).

Yanci derrubou Makdess com soco, mas o canadense resistiu a blitz imposta pelo norte-americano. Fim de luta e vamos esperar os juízes.

Chutes na parte inferior são a tônica dos golpes de "The Bull". Visa diminuir as chances de queda por parte do havaiano.

John Makdessi vem sendo mais superior após o chute no rosto de Yanci Medeiros, que agora não ameaça mais na trocação.

Começou o último round.

Fim do segundo assalto.

Norte-americano perdeu o controle de distância. Tenta trocar base para confundir o arsenal ofensivo de Makdessi.

Chute rodado de Makdessi fez Medeiros andar um pouco mais para trás. Yanci se recuperou colocando mais socos no rosto do rival.

Vamos ao segundo round.

Canadense pôs pressão com kickboxing de raiz que aprendeu desde jovem. Fim do primeiro round.

Maior, Medeiros vai buscando manter distância e só aplicar o jiu jitsu aprendido com Cesar Gracie em brecha de Makdessi.

Começou a luta.

Apesar de serem bons talentos no UFC, os dois vem de derrotas. Makdessi foi derrotado por Donald Cerrone no UFC 187. Medeiros foi nocauteado por Dustin Poirier em junho, no UFC New Orleans.

Vamos a segunda luta da noite: John Makdessi encara Yanci Medeiros, entre os leves.

RESULTADO OFICIAL: Court McGee venceu Márcio Lyoto por decisão unânime dos juízes (30-27, 29-28, 29-28).

Fim de luta. Vamos aguardar o resultado dos jurados laterais.

Após instantes trocando em pé, McGee foi mais uma vez para a queda. Lyoto não conseguiu defender.

Americano faz entrada de queda e põs luta no chão. Márcio logo se levantou mas ficou de costas para a grade.

Vamos ao último round.

Fim do segundo round.

Segundo round ainda com os dois atletas misturando velocidade com estudo. Ninguém se sobrepõe no duelo.

Lyoto teve boa chance ao encaixar guilhotina no último minuto, mas Court escapou da posição. Fim do primeiro round.

Postura mais defensiva, Márico lembra Lyoto Machida com postura mais de carateca. McGee, sem lutar há mais de um ano, mostra pouco ritmo de luta.

Começa a luta!

Treinando na catarinense Team Tavares, Lyoto foi finalista dos médios do The Ultimate Fighter Brasil 3, quando era do Team Sonnen. Na casa, venceu Paulo Borrachinha e Ricardo Demente.

Abrindo a noite de lutas, teremos o brasileiro Márcio Lyoto Alexandre encarando Court McGee, nos meio-médios.

José Aldo: a defesa de um legado e a busca pela coroação

Na trajetória dentro do Ultimate, o manauara se deparou com muitas pedreiras. Logo na estreia o adversário foi Mark Hominick no Rogers Center, Canadá, terra de seu oponente.

O mais emblemático nesse confronto foram os 55.724 espectadores que acompanharam o triunfo do brasileiro em cima do dono da casa pelo UFC 129. Além do resultado positivo por decisão unânime, ele ainda levou o prêmio de luta da noite.

Ainda no caminho para sua coroação, ele encarou nomes do quilate de Chad Mendes, intitulado como príncipe da divisão e derrotado duas vezes pelo próprio José Aldo, e Frankie Edgar, detentor do título dos pesos leves entre 2010 e 2012.

Contra ambos, o faixa-preta em jiu-jitsu saiu com o braço erguido e com o prêmio de luta da noite, mas em seu segundo êxito contra Chad conquistou também o prêmio de luta do ano de 2014.

"Campeão do povo”, “Scarface”, “Rei da categoria”. Não são poucos os apelidos de José Aldo em dez anos de invencibilidade e hegemonia na divisão dos penas. Coroado como campeão desde o WEC, após vencer Mike Brown em novembro de 2009 e ainda levar o prêmio de melhor nocaute daquela noite, Aldo não largou mais o cinturão.

Com o evento (WEC) sendo incorporado pelo UFC em 2011, o brasileiro seguiu sua jornada e anotou mais uma marca na carreira: 1ª campeão peso-pena do Ultimate.

Já na nova casa, Aldo conquistou seu espaço discretamente em meio a astros de outras categorias como Anderson Silva, Jon Jones e Georges St. Pierre até se sagrar como único campeão linear da história entre os penas.

Após a queda ou aposentadoria dessas estrelas, José também assumiu o posto de mais antigo dono de cinturão do UFC e a batalha por novas marcas e recordes continua.

A Comissão Atlética de Nevada (NAC) anunciou os nomes dos árbitros das duas lutas principais do UFC 194. Os duelos, que valerão dois dos principais cinturões da organização - o dos pesos-penas e dos pesos-médios - ficarão a cargo dos dois árbitros mais experientes do MMA atual.

Para a luta principal, entre os penas José Aldo e Conor McGregor, o comando dentro do octógono ficará a cargo do veterano John McCarthy. Já para o duelo dos médios Chris Weidman e Luke Rockhold, as ações serão controladas por Herb Dean.

O evento, que é tido como o mais aguardado do ano, trará Conor McGregor na tentativa de tirar José Aldo do posto de campeão dos penas da organização. Na co-luta principal da noite o campeão Chris Weidman colocará seu título de campeão dos médios em jogo contra Luke Rockhold.

Pesagem oficial do UFC 194: José Aldo x Conor McGregor

Durante a pesagem oficial do UFC 194, todos os holofotes estavam direcionados para o irlandês Conor McGregor. Com óculos escuro e a bandeira nacional, o lutador bateu os 65,7kg da categoria e vibrou bastante. Na hora de José Aldo, vaias do público e seriedade por parte do atual campeão.

José Aldo deu um tapa no rosto do irlandês, que ficou irritado e partiu para cima, ameaçando chutes. Em todo instante, o dirigente se preocupava em não deixar que os dois se encostassem. Dana White teve que repreender os dois lutadores.

"Estou cansado de falar dele. Olho para cara dele e vejo medo. Dessa vez, ele não vai tirar o que é meu. Obrigado a todo mundo que veio por mim. Amanhã, eu trarei o cinturão para vocês", afirmou McGregor.

"Não quero saber do que ele fala. Vou chegar amanhã à noite e serei o campeão", declarou José Aldo.

Campeão dos médios, Chris Weidman, foi para a balança e também não teve dificuldades para bater o peso. Assim como o desafiante Luke Rockhold. Na hora da encarada, os dois trocaram muitas provocações. Será a quarta defesa de cinturão do americano.

"Ele nunca encarou ninguém como eu antes. Está falando muita coisa, vai experimentar um jogo muito diferente amanhã", afirmou Weidman depois da pesagem.

Chris Weidman é mundialmente conhecido por ser o sucessor de Anderson Silva no título dos médios. O americano derrotou 'Spider' em duas oportunidades, mas ainda não convenceu em nenhuma disputa de cinturão. Luke Rockhold é tido como um desafiante a sua altura.

