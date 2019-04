Resultado Brasil x Romênia nas oitavas do Mundial Feminino de Handebol 2015 (22-25)

Ficamos por aqui com a nossa transmissão pela VAVEL Brasil. Ficam os votos por melhores condições às brasileiras da modalidade do Handebol. Um ótimo fim de domingo e semana a todos os brasileiros que acreditam em nosso esporte. Nos vemos na próxima.

Mesmo assim, ficam os nossos parabéns às meninas do Brasil que lutaram ao máximo, honraram a camisa durante a competição em vitórias contra seleções fortíssimas a nível mundial, como Alemanha, Argentina e França. O sonho do Bi Mundial termina em 2015, mas a esperança é sempre por maior investimento, por maior valorização do handebol local, do handebol do Brasil. Pela construção de uma liga forte durante o ano e não somente com as melhores jogadoras precisando trabalhar na Europa. As meninas, em mensagem da VAVEL a cada uma delas, estão de parabéns, pelo caráter, pela garra e pela dedicação. O esforço maior precisa partir dos investidores do esporte brasileiro.

Brasil se esforçou ao máximo, mas não fez um grande jogo na tarde de hoje. Romênia construiu vantagem no primeiro tempo e manteve o ritmo aproveitando os tiros dos sete metros e as punições de dois minutos impostas a algumas brasileiras no decorrer dos 60 minutos de handebol.

30' Final de jogo: Brasil 22-25 Romênia.

Acaba o sonho do bicampeonato Mundial do Brasil na Dinamarca. Jogadoras lutaram muito para recuperar o placar, mas não conseguiram tirar a diferença aberta na etapa inicial.

29' Duda não consegue o gol e a Romênia tem 25 a 22 no minuto final. Europeias seguem na competição.

28' Brasil tentou com goleira-linha, levou no contra-golpe, mas já descontou novamente com Ana Paula. 24 a 22.

27' Sete metros e gol romeno. Babi entrou e não conseguiu a defesa: 23 a 21. Brasil ainda sonha com o empate. Tempo técnico agora.

27' GOOL DO BRASIL! Encosta em 22 a 21.

25' Gol da Romênia após defesa de Mayssa no ataque anterior. Dessa vez não deu e elas abrem 22 a 19.

21 a 19 para Romênia, que tem o ataque após arremesso pra fora de Deonise.

21' Duda comete falta e recebe a exclusão de 2 minutos. Brasil com a bola após erro romeno.

20' GOOOL DO BRASIL! DUDA FAZ O 19º! 20 a 19!

19' Alê desequilibrada faz o gol! 20 a 18. Brasil atacava com uma a menos por exclusão de Deonise.

17' OPA! Subiu o braço e soou o apito! Ataque passivo da Romênia e não vale o gol de Meagu. Brasil terá o ataque após o tempo do técnico Morten Soubak.

16' DUDA! Bola pelo meio em tiro de fora! 20 a 17.

16' Alê! Aleluia! 20 a 16 no gol marcado pela ponta direita!

13' Tempo técnico de Morten Soubak. Brasil se descontrola e toma três gols em sequência. 20 a 15. Difícil tirar a diferença. Mas restam 17 minutos.

12' Tiro de fora e mais um das europeias: 19 a 15. Placar voltou a fugir do controle.

11' No sete metros, gol romeno: Mayssa não conseguiu evitar e o placar sobe em 18 a 15.

9' Ana Paula desequilibrada, mas converte! 17 a 15.

8' Gol brasileiro de Alê! Mantém em dois gols após o tento assinalado pela Romênia! 16 a 14.

7' Vai que é tua, Duda! 15 a 13 e cavou exclusão de 2 minutos na romena!

5' Duda de fora! Mesmo muito visada e marcada, desconta de novo o Brasil! 15 a 12!

3' ANA PAULA PELO MEIO DE NOVO! 14 a 11!

2' Fran pelo meio! Gol brasileiro! 14 a 10.

2' Gol da Romênia. Elise: 14 a 9.

0' Ana Paula acerta a trave e também foi acertada. Recebe atendimento.

Mayssa começa o segundo tempo como goleira brasileira. Vamos aos 30 minutos finais no Handebol. Oitavas de final do Mundial da Dinamarca.

Brasil cometeu 7 desperdícios (turnovers) contra 4 da Romênia. Erros pesando na balança do placar. Vamos ao segundo tempo!

Parada duríssima para o Brasil no Mundial Feminino de Handebol. Seleção romena se acerta em quadra na marcação 5-1 e impõe dificuldades tremendas ao ataque brasileiro. Na defesa, time do técnico Morten também bobeou algumas vezes, permitindo que a bola chegasse nas alas e oportunizando arremessos com liberdade também da linha tracejada dos nove metros. Segundo tempo precisará ser de muita superação para tirar a desvantagem do placar (13 a 8). Mais movimentação no ataque e atenção na defesa são fundamentais.

30' FINAL DE PRIMEIRO TEMPO! Romênia sobrando, tem 13 a 8 no placar. Jogo dificílimo para o Brasil reagir. Mas vamos aguardar o segundo tempo. Vale vaga nas quartas de final.

27' MAYSSA DEFENDE! Grande defesa da goleira que entrou há pouco. Segue 11 a 8.

27' Sete metros para Romênia. Brasil acabou de desperdiçar um com Célia.

25' DANI PIEDADE DESCONTA! Na raça e no pivô: 11 A 8.

22' Jogo parado com 22 minutos. 10 a 7 para Romênia e Brasil segue desperdiçando ataques, alguns pelo jogo passivo marcado pela arbitragem.

21' Mechita faz mais um pela ponta direita. 10 a 7.

20' Ana Paula pro Brasil! Tiro de fora da central. 9 a 7.

18' 8 a 6 para Romênia no gol de Meagu. Brasil no ataque.

17' Fran desconta: 7 a 6.

17' Romênia aproveita mais um contra-golpe. 7 a 5.

15' GOLAÇOO! BABI DE UM GOL AO OUTRO! Empata o Brasil na bobeira romena. 5 a 5.

15' CÉLIA PRO BRASIL! 5 a 4 na vantagem romena, mas Célia converte o tiro dos sete metros.

13' Buceschi faz mais um. 4 a 3. Jogando muito a número 77.

12' GOOOL DO BRASIL! Fernanda pela esquerda. 3 a 3.

11' Técnico Morten para o jogo. Parada técnica com vantagem romena por 3 a 2. Dificuldade brasileira nos ataques e a bola tem entrado na pivô nos ataques romenos. Correções a serem feitas.

10' Gol da Romênia. Buceschi de novo. 3 a 2 para as romenas.

8' Gol da Romênia. Buceschi empata em 2 a 2 em tiro dos sete metros.

7' GOOOL DO BRASIL! Dara vira o jogo no contra-golpe. 2 a 1.

4' Babi agora defende tiro de sete metros. Brasil empata na sequência: Ana Paula. 1 a 1.

3' Brasil não aproveita a primeira exclusão de dois minutos romena. Perde agora um tiro de sete metros com Ana Paula.

0-1: Deonise sente a falta recebida e cai na quadra. Dores próximas ao ombro.

0-1: Saída de bola é romena e o primeiro gol também.

Brasil de uniforme com camisas amarelas e Romênia de camisas vermelhas para o duelo. Vamos, Brasil!

Antes dos hinos, jogadoras apresentadas pela narração oficial do ginásio. Já, já, a bola em jogo para Brasil x Romênia.

Jogadora brasileira Dara recebe um buquê de flores por seus 200 jogos com a camisa da seleção. Ela que é natural de Guaratinguetá e tem 34 anos. Experiência em quadra pelo Brasil.

Equipes perfiladas no centro de quadra para execução dos hinos nacionais.

Brasil já adentrando a quadra ainda de agasalhos na Dinamarca. Torcida organizada dos chapolins verdes e amarelos em festa. Vale vaga nas quartas de final: Brasil x Romênia.

Na outra partida da disputa de 17º a 20º, vitória tranquila da Argentina sobre Porto Rico: 28 a 14.

Em disputa de 17º a 20º, finalizado: China 29 x 24 Japão

No Mundial Feminino de Handebol, disputa de 21º a 24º lugar:

Tunísia 28 x 24 Cuba

Na Liga Nacional de Handebol Masculino, o Pinheiros sagrou-se campeão sobre o Taubaté, que havia vencido as últimas duas. O placar ficou em 28 a 20. Pinheiros chega ao sexto título da liga.

E as adversárias? A Romênia foi definida da seguinte forma pelo técnico brasileiro: "É uma equipe muito completa. Mas o que chama atenção é que uma das melhores jogadoras do mundo é romena: Cristina Neagu. É uma armadora esquerda muito perigosa, com quem temos de tomar muito cuidado. Ela é muito importante para a Romênia", afirmou o dinamarquês Soubak.

Melhor do mundo em 2014: Duda Amorim é uma das destaques da Seleção. A armadora catarinense de 29 anos foi eleita, na temporada anterior, como a melhor jogadora do mundo. Infelizmente, uma lesão no joelho dificultou o 2015 de Duda, mas a recuperação a permite disputar mais um Mundial, na esperança de seu segundo título. Força física na marcação e nos ataques, além de boas assistências não faltam na atleta do Györ Audi ETO, da Hungria.

Muralhas: a gaúcha Babi e a paraibana Mayssa fazem excelente campeonato mundial. Revezando-se no gol da Seleção Brasileira, as duas têm se destacado pela boa colocação e reflexos apurados. A reposição de bola rápida proporcionada por Babi também tem elevado o nível dos contra-ataques brasileiros. Saiu das mãos dela o passe para Dara fazer o gol da vitória sobre a França na última sexta-feira. Muita torcida pelas goleiras da seleção!

Um dinamarquês no comando: Morten Soubak tem 51 anos e, após passagem de quatro anos pelo Pinheiros, treina a Seleção Brasileira feminina desde 2009. É um dos responsáveis pelo título Pan-Americano de 2011 e do Mundial de 2013. O nórdico quer mais pelo Brasil e, ao estilo Bernardinho ao lado da quadra, busca sua segunda conquista do mundo com a amarelinha.

As brasileiras representantes da Seleção no Mundial da Dinamarca são:

Goleiras: Babi e Mayssa

Centrais: Ana Paula e Fran

Armadoras: Amanda, Bruna, Deonise, Duda

Pontas: Alê, Célia, Fernanda, Jéssica e Larissa

Pivôs: Dara, Tamires e Dani Piedade

Confira todos os confrontos da fase oitavas de final:

Jogo - Fase Oitavas de Final Dia Horário Alemanha x Noruega 13/12 17h30 Brasil x Romênia 13/12 17h30 Dinamarca x Suécia 13/12 17h45 Países Baixos x Sérvia 13/12 17h45 Espanha x França 14/12 14h45 Polônia x Hungria 14/12 15h Rússia x Coréia do Sul 14/12 17h Montenegro x Angola 14/12 17h45

No mesmo horário de Brasil x Romênia, às 17h30 também jogam, pelas oitavas de final, as seleções de Alemanha e Noruega, grande duelo entre duas seleções cotadas ao título.

O Brasil já havia feito gol no segundo final na estreia diante da Coréia do Sul. Na ocasião, o tento marcado por Alê foi salvador na conquista do importante empate, que possibilitou ao nosso país seguir buscando a liderança do grupo C.

Confira o golaço da pivô brasileira Dara, na emoção dos segundos finais da disputa contra a França, em jogo que valeu o primeiro lugar do grupo C ao Brasil.

Campanha do Brasil contou com os seguintes resultados até o momento: estreou com empate diante da Coréia do Sul, por 24 a 24. Venceu a República Democrática do Congo por 26 a 11. Venceu a Alemanha por 24 a 21. Venceu a Argentina por 23 a 19 e, por último, valendo a liderança do grupo C, bateu a França por 21 a 20, em gol espetacular de Dara no último segundo.

O Brasil chega às oitavas de final após ser líder da chave C do Mundial. Já a Romênia foi a quarta colocada do grupo D.

Brasil x Romênia se enfrentam a partir das 17h30. A VAVEL Brasil traz tudo sobre mais uma decisão envolvendo as meninas da Seleção Brasileira, atuais campeãs mundiais da modalidade. Em 2013, elas foram as melhores do mundo em vitória sobre a Sérvia, em disputa realizada na própria Sérvia. As brasileiras seguem rumo ao bicampeonato!

Boa tarde ao amigo da VAVEL Brasil! Hoje joga a Seleção Brasileira de Handebol Feminino! O compromisso é pelas oitavas de final do Mundial da Dinamarca: Brasil x Romênia. Fique conosco na transmissão lance a lance!