Luke Rockhold destrona Chris Weidman e conquista cinturão do peso médio do UFC

Era uma vez a invencibilidade de Chris Weidman. No combate co-principal do UFC 194, realizado em Las Vegas, nos Estados Unidos, o ex-campeão foi nocauteado por Luke Rockhold, que se tornou o novo dono do cinturão dos peso médio do Ultimate. Uma sequência de dez combates sem derrotas chegou ao fim.

Foi uma luta atípica. Chris Weidman não conseguiu executar seu jogo e Luke Rockhold foi superior durante todos os quatro rounds. Herb Dean poderia encerrar as ações ainda no terceiro round, mas o massacre se estendeu por mais alguns minutos. O cinturão está em novas mãos.

O combate

1º ROUND - O combate começou bastante estudado. Weidman mantinha a distância e comandava as ações. Após uma tentativa de queda de seu adversário, inverteu a posição, dominou as costas e permaneceu em guarda por boa parte do primeiro round. Rockhold escapou e levou a luta para o chão, onde tentou finalizar com uma gilhotina, mas não obteve sucesso.

2º ROUND - Rockhold voltou melhor para o segundo round. Dominando o centro do octógono, conseguiu conectar bons golpes contra o rosto de seu adversário. Suas boas combinações de jebs e chutes incomodaram. Weidman chegou a baquear em duas oportunidades, mas não foi ao chão.

3º ROUND - Weidman tentou retomar as ações e se aproveitou da guarda aberta de seu rival para acertar seu primeiro jeb preciso. Rockhold baqueou, mas conseguiu voltar ao combate ainda no chão. Em resposta, virou a guarda e desferiu centenas de socos contra a face do atual campeão. O nocaute parecia oficializado, mas Herb Dean exitou em encerrar com combate.

4º ROUND - No round decisivo, Herb Dean não conseguiu segurar o título com Weidman por mais tempo. Rockhold levou a luta pro chão e novamente executou um massacre. Nocaute técnico e cinturão em novas mãos.

Confira os resultados do UFC 194

UFC 194

Vencedores em negrito.

CARD PRINCIPAL

Peso-pena: José Aldo x Conor McGregor

Peso-médio: Chris Weidman x Luke Rockhold

Peso-médio: Ronaldo Jacaré x Yoel Romero

Peso-meio-médio: Demian Maia x Gunnar Nelson

Peso-pena: Max Holloway x Jeremy Stephens

CARD PRELIMINAR

Urijah Faber venceu Frankie Saenz por decisão unânime

Tecia Torres venceu Jocelyn Jones-Lybarger por decisão unânime

Warlley Alves venceu Colby Covington com uma guilhotina

Léo Santos venceu Kevin Lee por nocaute técnico

Magomed Mustafaev venceu Joe Proctor por nocaute técnico

Yancy Medeiros venceu John Makdessi por decisão dividida

Court McGee venceu Márcio Lyoto por decisão unânime