Cardinals atropela Eagles e garante título da divisão West pela primeira vez desde 2009

O Arizona Cardinals foi até o Lincoln Financial Field, casa do Philadelphia Eagles, conquistar o titulo de divisão da NFC West pela primeira vez desde 2009 e conseguiu esse feito sem maiores problemas. Os Eagles chegou a incomodar no começo da partida mas não contava com a excelente partida do calouro David Johnson o running back de Arizona teve o melhor jogo da sua curta carreira com 29 corridas para 187 jardas e 3 touchdowns, destaque para a corrida de 47 jardas onde quebrou vários tackles e foi até a end zone.

Próxima semana será decisiva para os dois time, os Cardinals recebem o Green Bay Packers em casa no domingo as 19:00 e se vencerem garantem uma folga nos playoffs o que é bom para descansar e os jogadores lesionados voltarem. O time de Philadelphia joga novamente em casa e enfrenta o Washington Redskins rival de divisão e na briga também para uma vaga na pós temporada, este jogo será no sábado as 23:30, todos no horários de Brasília.

Arizona lidera, mas Eagles mostra a força da casa

A bola começou com o time de Arizona que em 5 minutos conseguiu um touchdown marcado pelo running back David Johnson calouro que vem de destacando na temporada. Eagles tenta responder logo com seu ataque rápido mas se contentou com um field goal de 36 de Caleb Sturgis. Cardinals querendo ampliar sua vantagem distribui bem seus passes mas um sack decisivo de Fletcher Cox faz o time chutar o field goal curto com Chandler Catanzaro.

Os Eagles resolvem deixar o jogo mais emocionante fazendo um touchdown com Zach Ertz após boa jogada do wide receiver Jordan Matthews. O time de arizona teve dificuldade de avançar com alguns drops do recebedor John Brown. Os Eagles fazem tres jogadas mas não avançam, o ataque estava inconsistente hoje. O time do deserto responde rapidamente,outra corrida do David Johnson de 55 jardas onde ele quebrou vários tackles. O time de Philadelphia estava na red zone mas enfrentava uma quarta descida onde arriscou mas não conseguiu, os visitantes tiveram mais uma chance mas não pontuaram deixando o primeiro tempo 17 a 10.

Domínio dos Cardinals permanece e Mathieu sofre lesão

Eagles recebe a bola como escolheu antes de começar a partida mal avança e já chuta o punt, Arizona então querendo aumentar sua vantagem consegue uma linda recepção de Michael Floyd com uma das mãos deixando a bola na linha de 1 jarda e johnson consegue seu terceiro touchdown na partida. Os Eagles começaram sua campanha perto de sua própria end zone e quase sofre o safety mas consegue sair chegar ao meio do campo e sofre um fumble, Arizona não aproveita e deixa de pontuar devolvendo a bola pro time mandante que sofre outro fumble e arizona recupera e desta vez com pontuação com John Brown que estava dropando passes recebe e leva pra end zone após um belo drible.

Na primeira jogada do ultimo quarto Sam Bradford é interceptado por Deonne Buccanon que leva para a end zone o famoso pic six deixando difícil para os eagles. Philadelphia tentando uma resposta rápida tem ajuda de uma falha de comunicação da defesa dos Cardinals e Jordan Matthews consegue a recepção de 78 jardas fácil,sem problemas. Com o jogo já definido,baixou o nível de qualidade tendo só mais uma interceptação de Tyrann Mathieu que logo após se machuca na parte do joelho direito mas sem saber a gravidade da lesão.

Confira os demais jogos e resultados da semana 15 da NFL:

Quinta-feira, 17/12

23h15

Tampa Bay Buccaneers 23 x 31 St. Louis Rams

Sábado 19/12

23h15

New York Jets 19 x 16 Dallas Cowboys

Domingo, 20/12

16h

Kansas City Chiefs 34 x 14 Baltimore Ravens

Atlanta Falcons 23 x 17 Jacksonville Jaguars

Chicago Bears 17 x 38 Minnesota Vikings

Tennessee Titans 16 x 33 New England Patriots

Carolina Panthers 38 x 35 New York Giants

Buffalo Bills 25 x 35 Washington Redskins

19h25

Green Bay Packers 30 x 20 Oakland Raiders

Cleveland Browns 13 x 30 Seattle Seahawks

Denver Broncos 34 x 27 Pittsburgh Steelers

Miami Dolphins 14 x 30 San Diego Chargers

Cincinnati Bengals 24 x 14 San Francisco 49ers

Segunda-feira 21/12

23:30

Detroit Lions x New Orleans Saints