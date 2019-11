Resultado do UFC 195: Robbie Lawler - Carlos Condit

UFC 195

2 de janeiro de 2016, em Las Vegas (EUA)

CARD PRINCIPAL - a partir de 1h (horário de Brasília)

Peso-meio-médio: Robbie Lawler x Carlos Condit

Peso-pesado: Stipe Miocic x Andrei Arlovski

Peso-meio-médio: Lorenz Larkin x Albert Tumenov

Peso-pena: Diego Brandão x Brian Ortega

Peso-leve: Abel Trujillo x Tony Sims

CARD PRELIMINAR - a partir de 21h30 (horário de Brasília)

Peso-galo: Michael McDonald x Masanori Kanehara

Peso-meio-médio: Kyle Noke x Alex Morono

Peso-palha: Justine Kish x Nina Ansaroff

Peso-leve: Scott Holtzman x Drew Dober

Peso-leve: Dustin Poirier x Joseph Duffy

Peso-galo: Joe Soto x Michinori Tanaka

Peso-meio-médio: Sheldon Westcott x Edgar Garcia

De um lado, o campeão dos meio-médios da organização, Robbie Lawler, que tem 26 vitórias na carreira, sendo 20 por nocaute, e que vem de sete triunfos nas últimas oito lutas, tenta fazer a sua segunda defesa bem-sucedida de título.

Dono de mãos potentes e de um wrestling apurado, Lawler é um golpeador frio e calculista e protagonizou uma das melhores lutas da história do esporte em 2015, contra Rory MacDonald, fazendo jus ao apelido “Ruthless”, que em português significa impiedoso.

Nos bastidores do evento UFC 195, em Las Vegas, EUA, o atleta da American Top Team aparentou muita tranquilidade durante toda a semana e prometeu não deixar o adversário colocar fim à melhor fase de sua carreira.

"Me sinto muito bem, meu corpo está sensacional, os treinos foram ótimos e estou num constante aperfeiçoamento das minhas habilidades. Vou entrar lá afiado e feroz e vou lutar da forma como eu gosto de lutar, ditando o ritmo e conquistando a vitória", garantiu em entrevista ao Combate.com.

Do outro lado do octógono está o ex-campeão interino da categoria, Carlos Condit, que chega à sua terceira disputa de título no Ultimate com 30 vitórias no currículo, sendo 15 delas por nocaute.

O “Natural Born Killer” ou "assassino nato" na tradução literal, também é dono de um estilo de luta agressivo, com um alto volume e combinações de golpes e excelente uso dos ângulos, e vê a disputa deste sábado como uma oportunidade de escrever de vez o seu nome na história do esporte.

"Nós dois somos bons de trocação. Lawler tem muita força, um excelente timing e ótimas habilidades no wrestling. Acho que a minha trocação é um pouco mais versátil, tenho mais armas e uma melhor movimentação. Também acho que o meu ritmo e resistência são melhores e tenho certeza de que vou sair com o braço levantado no final da noite. Esse cinturão vai me ajudar a solidificar o meu legado como um dos melhores pesos-meio-médios da história. Vai ser o ápice da minha carreira", declarou.

Boa noite, torcedor! Acompanhe agora o evento UFC 195: Robbie Lawler vs. Carlos Condit em tempo real! Fique conosco!