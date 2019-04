Fitzpatrick é interceptado duas vezes, Jets cai diante do Bills e dá adeus ao sonho de playoff

Pela semana 17 da NFL, o New York Jets foi até Buffalo para enfrentar o Buffalo Bills, dependendo exclusivamente de si mesmo. Porém os donos da casa, mesmo eliminados, frustraram os planos dos nova-iorquinos e venceram a partida por 22 a 17.

A vaga nos playoffs ainda viria, caso o Pittsburgh Steelers perdesse seu jogo, mas a equipe de Ben Roethlisberger venceu seu jogo contra o Cleveland Browns por 28 a 12 no Heinz Field e ficaram com a vaga de Wild Card.

Um recorde que certamente não será tão lembrando, foi o de Ryan Fitzpatrick que se tornou o recordista da franquia com mais passes para touchdown em uma temporada (31) superando Vinny Testaverde, que teve 29 em 1998.

Com a derrota, o New York Jets ficou com a campanha de 10 vitórias e 6 derrotas, igualando a campanha dos Steelers, que venceram nos critérios de desempate. O já eliminado Buffalo Bills não irá para a pós-temporada, com o resultado de hoje a equipe termina sua campanha com 8 vitórias e 8 derrotas.

Bills apostam no jogo corrido para sair na frente, Jets desperdiçam ataques e começam mal

Na primeira campanha ofensiva, ambas as equipes desperdiçaram suas oportunidades, saindo de campo sem praticamente conquistar nenhuma jarda. O Jets ainda conseguiu um first down, mas na sequência voltou a fracassar na campanha ofensiva, devolvendo para os Bills, que também não tiveram sucesso. Após mais uma campanha frustrante, Fitzpatrick foi derrubado na linha de duas jardas, obrigando o punter Ryan Quigley a chutar de dentro da endzone. Recebendo a bola na linha de de 30 jardas, o quarterback Tyrod Taylor correu para 18 jardas até anotar o touchdown e inaugurar o placar em Buffalo.

Com ênfase no jogo corrido, o Bills foi minando a defesa do Jets e avançando rumo a endzone. Tyrod Taylor teve oportunidade de conectar bom passe para Watkins, seguido de corrida de Gillislee, para finalizar o primeiro quarto à beira da redzone. O técnico Rex Ryan foi ousado o suficiente para abdicar do field goal e apostar na corrida numa quarta descida, conseguindo o segundo touchdown com corrida pelo meio de Karlos Williams e complicando o Jets. O frio e o vento constante atrapalharam o field goal e o placar ficou em 13 a 0 para o Bills.

A equipe de Nova York finalmente teve uma boa jogada na partida, quando Fitzpatrick lançou Chris Ivory que recebeu e correu para 58 jardas, deixando o time próximo da redzone. Nas jogadas seguintes, porém, o time não conseguiu conectar os passes e acabou tendo que ir para o field goal, que acabou desperdiçado pelo kicker Randy Bullock, atrapalhado pelo frio e pelo vento.

A defesa do Jets agiu rápido e recuperou a posse da bola. Desta vez Fitzpatrick teve outro ótimo passe para Brandon Marshall para novamente ficar na redzone. Na jogada seguinte, o quarterback achou novamente Marshall pelo meio da endzone e recolocou o Jets na partida, 13 a 7.

Jets reage na partida, mas Fitzpatrick é interceptado e enterra o sonho de playoff

Sammy Watkins recebeu bom passe de Taylor, para correr 38 jardas até a linha de 32 da defesa. Na sequência, a defesa do Jets conseguiu parar o ataque na terceira descida, mas novamente o Bills arriscou a quarta descida e conseguiu o first down. Porém a equipe novamente não conseguiu capitalizar o ataque como gostaria, chutando o field goal para deixar o placar em 19 a 10 para o Bills.

Fitzpatrick conduziu um ataque que durou menos de quatro minutos para anotar um touchdown em lançamento profundo para Eric Decker e ficar apenas dois pontos atrás no placar. O Bills recebeu a bola e logo saiu de campo com um three and out, devolvendo a bola rapidamente para o adversário.

Com a bola nas mãos, o quarterback do Jets rapidamente colocou a equipe no meio do campo. Quando a equipe já estava na redzone, o quarterback acabou interceptado pelo safety Leodis McKelvin, frustrando a tentativa de virar o jogo.

Os donos da casa administraram bem o relógio e finalizaram a campanha com um field goal, deixando o placar em 22 a 17, obrigando o Jets a anotar um touchdown com pouco menos de quatro minutos para o fim do jogo. Com a oportunidade de levar o Jets aos playoffs, Fitzpatrick lançou a bola bastante pressionado e acabou interceptado faltando menos de dois minutos para o fim do jogo, dando números finais a partida.

