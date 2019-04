Cam Newton iguala recorde de Steve Young em vitória tranquila dos Panthers contra os Bucs

Após perder a invencibilidade na semana 16, contra o Atlanta Falcons, os Panthers fizeram mais uma excelente atuação na última partida da temporada regular, derrotando o Tampa Bay Buccaneers por 38-10. Com o triunfo, os comandados de Ron Rivera chegaram a 15-1 e garantiram a melhor campanha da NFC. Na primeira semana dos playoffs, a equipe de Carolina folga, aguardando um vencedor entre Minnesota Vikings x Seattle Seahawks, que jogarão o Wildcard.

Com a 1seed garantida, devido a melhor campanha da conferencia, os Panthers terão direito de jogar em casa o divisional game em casa e se ganhar, a partida de disputa pelo título da NFC será disputada também em seus domínios, no Bank of American Stadium. Na temporada a franquia de Carolina ainda não foi derrotada, tendo um recorde de 8-0.

Primeiro tempo de tornovers e um Cam Newton inspirado

Mesmo com a disputa pela melhor campanha da NFC em jogo, o head coach dos Panthers, Ron Rivera, se deu ao luxo de poupar alguns de seus titulares, que não se encontravam bem fisicamente. O RB Jonathan Stewart, o Safety Coleman, o WR Ted Ginn Junior, o Center Ryan Kalil e o OT Michael Oher foram alguns dos principais desfalques. Fora peças importantes que foram pouco acionadas na partida, como o TE Greg Olsen, que teve apenas duas recepções na partida.

O único jogador que não foi poupado foi o principal jogador da equipe - e candidato a MVP - Cam Newton. Sem Ginn e com Olsen fora da maioria das jogadas, o QB dos Panthers teve no recebedor Denvin Funchess e no running back Cameron Artis-Payne seus principais alvos. O WR correspondeu, concluindo 7 recepções para 120 jardas e um TD. Já o RB foi acionado 16 vezes, sendo 14 corridas (44 jardas e 1 TD) e 2 passes (17 jardas).

Sem pretensões, o Buccaneers até tentou repetir o feito dos Falcons e carimbar a campanha excelente dos Panthers. Após Cam Newton conduzir uma longa campanha até a linha de 22 jardas do campo de Tampa, o QB sofreu dois sacks seguidos, perdendo 20 jardas no total. Com a possibilidade apenas de um TD de mais de 60yd, o punter Brad Norman entrou em campo para devolver a bola.

Após Tampa fazer uma campanha sem pontuação, os Panthers estavam novamente com a bola com 4:32 para o fim do primeiro quarto. Mas após 3 jogadas, Devin Funchess sofreu um fumble, forçado pelo cornerback Alterraun Verner. James Winston porém não conseguiu converter o turnover em um touchdown, se contentando com um FG de 39 anotado por Connor Barth, abrindo 3-0 para Tampa.

Antes de encerrar o primeiro quarto, Cam Newton teve pouco mais de um minuto para conquistar um bom avanço. Primeiro conectou dois bons passes para Corey Brown, de 21 e 17 jardas. Em seguida encontrou Funchess em um bom avanço de 13yd, deixando os Panthers em condição de já juntar um field goal. A campanha seguiu no segundo quarto, com bons avanços de Artis-Payne e Olsen, finalizando a campanha com uma corrida de uma jarda de Cam Newton para o touchdown, 7-3 Carolina.

Com a vantagem no placar os Panthers passaram a dominar a partida. Primeiro forçaram um three and out do ataque dos Bucs, para em seguida Gano anotar um FG de 49 jardas. Na campanha seguinte Winston forçou uma terceira decida e Thomas Davis interceptou o passe. Novamente com a posse, a franquia de Carolina anotou o TD com Artis-Payne (seu primeiro na carreira).

Antes do final do primeiro tempo, os a defesa de Carolina forçou mais um three and out dos Bucs e com 2:30 no relógio, tiveram tempo para arquitetar mais uma campanha antes do intervalo. Cam Newton precisou de apenas 3 jogadas para anotar o touchdown, com um belo passe de 31 jardas para o WR Jericho Coutchery, encerrando a primeira parcial em 24-3.

Mais turnovers, recorde e vitória tranquila

A reta final da partida seguiu em ritmo de pre-season. Os Panthers com a vantagem na liderança visavam preservar seus atletas para os playoffs e os Bucs não tinham motivação nenhuma para ir buscar a virada. Com o relaxo dos Panthers, a equipe de Tampa conseguiu anotar um touchdown no terceiro quarto, com o quarteback James Winston, deixando a partida em 24-10.

O grande feito da segunda etapa foi mais uma conversão de TD terrestre do quarteback Cam Newton, seu segundo na partida. Com o touchdown convertido, Newton chegou ao seu TD 43 correndo, igualando a lenda do San Francisco 49ers, Steve Young. O mais impressionante é que enquanto Young levou 13 temporadas para chegar a marca, Cam precisou apenas de 5.

Na sequência a partida teve dois turnovers seguidos. Primeiro o WR Brandon Bersin sofreu um fumble na linha de 21yd do campo dos Bucs. Em seguida James Winston lançou mais uma interceptação na partida, desta vez Robert McClain recepcionou o passe. A campanha terminou em mais um TD, após passe de Cam Newton para Denvin Funchess, sacramentando o resultado do jogo em 38-3.

Preocupações

Os Panthers podem ter perdido outro cornerback chave. Charles Tillman re-machucou o joelho direito na vitória e o treinador Ron Rivera disse após o jogo que "existe alguma preocupação" sobre o seu estado fisico. Tillman tinha torcido o joelho no início desta temporada e perdeu quatro jogos.

No início de dezembro, os Panthers já haviam perdido outro cornerback importante, o jovem Bene Benwikere e sua terceira defesa tem-se esforçado desde então para suprir as ausências. Tillman é presença chave na secundária, por isso a perda do veterano seria um grande golpe para Carolina nos playoffs.

Pós-jogo:

Após a partida Ron Rivera fez algumas declarações sobre a partida, Cam Newton falou sobre mais um recorde alcançado e teve até afirmação do QB de Carolina como MVP pelo técnico dos Bucs.

"Steve sempre foi um cara que eu idolatrava. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo uma par de vezes e para mim estar nas mesmas conversas com ele é uma benção. Eu apenas lamento não jogar com a mão canhota, mas eu tentei imitar seu estilo, tanto quanto possível", disse Cam Newton.

"Eu não quero saber - disse Rivera questionado sobre poupar a equipe - eu queria ter certeza de que estávamos focados no que precisávamos fazer. Queríamos jogar do jeito que precisávamos para jogar. É interessante, como eu disse no outro dia, eu teria gostado de ver o que teria feito se estivessimos com 15-0. Mas nós tocamos, nós jogamos para ganhar e esse é o caminho que nos aproxima das grandes coisas", disse Ron Rivera, técnico principal dos Panthers.

Questionando sobre quem deve ser o MVP da temporada, o técnico dos Bucs, Lovie Smith, foi curto e enfâtico em sua resposta. "Você pôde ver hoje porque ele - Cam Newton - é MVP do campeonato", disse o treinador do Bucs Lovie Smith.