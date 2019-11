Resultado de Pittsburgh Steelers x Cincinnati Bengals na NFL 2015/2016

Obrigado a todos que acompanharam esse jogo de altos e baixos de final apoteótico, aqui na VAVEL Brasil, agora vamos nos despedindo de todos e não esqueça também de ler a materica sobre os jogos dos playoffs, e não deixe de seguir a VAVEL nas redes sociais e acompanhar o melhor da bola oval por aqui.

O jogo parecia que ia ser mais do mesmo no segundo tempo, com muitos punts, os ataques não conseguindo fazer absolutamente nada, e uma hora ou outra saíria um field goal, mas contrariando tudo, o jogo no segundo tempo começou a ficar muito emocionante, finalmente com os ataques funcionando e importunando as defesas. Em certo ponto da partida parecia até que os Bengals conseguiriam uma virada extraordinária, contrariando tudo e todos, mas o fumble sofrido por Jeremy Hill foi a jogada chave da partida, faltando pouco tempo no relógio, era só não sofrer turnovers. Com isso agora o próximo jogo dos Steelers é no dia 17/02 contra os Broncos, em Denver, às 19:40

FIM DE JOGO NO PAUL BROWN STADIUM, O HAIL MARY NÃO É BOM E ACABOU, O PITTSBURGH STEELERS GANHA O WILD CARD E VAI ENCARAR O DENVER BRONCOS

7 segundos no cronômetro, e essa deve ser a última jogada da partida

E O FIELD GOAL É BOM, CHRIS BOSWELL ANOTOU O CHUTE DE 35 JARDAS E DÁ UM BALDE DE AGUA FRIA NOS BENGALS

Steelers vão chutar o field goal que pode decidir a partida

Passe incompleto

E o último timeout foi pedido por Pittsburgh

E OS STEELERS CONVERTEM A 4ª DESCIDA COM ANTONIO BROWN, TOTALMENTE DESMARCADO

4Q 4ª para 3, jogada da partida

4Q 3ª para 7, e Tousaint corre para 4 jardas, sem first down

4Q Passe lateral para Martavis Bryant e conquista 3 jardas

4Q Passe incompleto de Big Ben

4Q Toussaint consegue mais um first down e o ataque está explosivo

O PASSE É FEITO PARA TOUSSAINT E A CONVERSÃO DE 3ª DESCIDA ACONTECE

3ª para 2, importantíssima

4Q Nada feito, passe incompleto para Antonio Brown

4Q Big Ben passa para Martavis Bryant e conquista 8 jardas

4Q Fumble confirmado e Ben Roethlisberger volta a campo para comandar o ataque

Lembrando que se o fumble for confirmado, os Steelers terão 1:23 para percorrer o campo e ainda possuem 3 timeouts, e talvez um Big Ben jogando mesmo sem braço

NA JOGADA SEGUINTE, MILL SOFRE O FUMBLE, E ESSE JOGO É UMA LOUCURA

Que final de jogo surpreendente!

LANDRY JONES É INTERCEPTADO POR WHEATON E A VITÓRIA DOS BENGALS É PRATICAMENTE CERTA

4Q A conversão não foi boa, agora os Steelers têm menos de 2 minutos para virar novamente a partida

4Q Vão tentar a conversão de 2 pontos

TOOOOOOOOOOOOUCHDOWN!!! PASSE FANTÁSTICO PARA AJ GREEN E CONSEGUEM A SURPREENDENTE VIRADA

4Q Mais uma 3ª descida longa ara Cincinnati

TWO MINUTE WARNING

O final de partida será muito emocionante

4Q McCarron corre para 3 jardas

E CONSEGUEM A 4ª DESCIDA, OS BENGALS SOBREVIVEM

VÃO ARRISCAR A 4ª DESCIDA

4Q 3ª para 1 e a defesa engole o ataque

4Q McCarron novamente consegue a conexão de 5 jardas para Marvin Jones, 3ª para 1

4Q McCarron consegue fazer um passe curto com Jeremy Hill, 3 jardas

Agora os Bengals possuem pouco mais de 3 minuos para conseguir virar a partida

ÓTIMO RETORNO DE ADAM JONES, ATÉ A METADE DO CAMPO

PASSE INCOMPLETO, STEELERS VÃO PARA O PUNT E OS BENGALS PODEM VIRAR O JOGO NESSA CAMPANHA

4Q 3ª para 4 ainda, muito importante par o andamento do jogo

4Q 2ª para 4 e Todman não consegue avançar

4Q Jones conecta um passe de 6 jardas para Antonio Brown

Ben Roethlisberger pode voltar a campo para comandar o ataque dos Steelers, mas por enquanto é Landry Jones que comanda o ataque

4Q Mike Nugent chuta um field goal de 36 jarda e diminui a diferença no placar 15 a 10

NADA FEITO, MCCARRON TENTOU PASSAR PARA BURKHEAD, MAS NÃO CONSEGUIU AVANÇAR ATÉ O FIRST DOWN

4Q 3ª para 8, novamente vital para os Bengals

4Q Após uma corrida de Jeremy Hill, consegue 2 jardas

APÓS UM PASSE DE MCCARRON PARA EIFERT, OS BENGALS CONVERTEM A 3ª DESCIDA

4Q McCarron tentou de novo correr com a bola, mas avança apenas 1 jarda,3ª para 9 crucial para os Bengals

4Q Quase McCarron é interceptado, desviado pelo próprio WR

4Q McCarron corre para 6 jardas e é first down

Jeremy Hill sentiu dores e talvez outro para desfalcar a equipe de Cincinnati

4Q Novamente McCarron e Hill, para 13 jardas, first down novamente

4Q Após bom passe de McCarron para Jeremu Hill, os Bengals conseguem o first down

Ótimo punt de Jordan Berry, e os Bengals começam com as costas contra a sua prória endzone

4Q Martavis Bryant tetou correr com a bola, mas conseguiu aoenas 6 jardas, nada feito, e é bola para os Bengals

JONES DEMORA PARA SOLTAR A BOLA E JONES É SACKADO POR PAT SIMS

4Q Toussaint dessa vez, tentou correr pela esquerda e conquista 4 jardas

4Q 2ª para 10 e Todman consegue um grande corrida, conseguindo o first down e muito mais

4Q Jones tenta o passe, mas foi incompleto, por conta de um desvio da defesa

Big Ben realmente se machucou, agora Landry Jones entrou no lugar do QB titular

Podemos ter um final de jogo bem emocionante, depois de um jogo inteiro travado, parece que os ataques estão fluindo, caabe a Cincinnati parar o ataque dos Steelers

TOUCHDOWN CINCINNATI BENGALS, JEREMY HILL ENTRA CORRENDO PARA A ENDZONE

4Q corrida pelo meio e ganho de uma jarda

UMA GRANDE JOGADA DE MCCARRON PARA AJ GREEN E OS BENGALS ESTÃO NA REDZONE

4Q McCarron tentou o passe no meio, mas foi incompleto

Chegando agora no último quarto de um jogo pouco inspirado dos ataques

FIM DO 3º QUARTO

Após o sack sofrido por Big Ben, o QB seniu dores no ombro

BEN ROETHLISBERGER É SACKADO POR BURFICT

3Q Big Ben tentou um passe, mas foi incompleto

3Q Todman tentou uma corrida pelo meio, mas acaabou sendo derrubado na linha de scrimmage

3Q Holding ofensivo do número 33 dos Steelers, agora é uma 1ª para 20 jardas

3Q Toussaint novamente corre e conquista 2 jardas, mas teve falta na jogada

O desafio foi ganho pelos Steelers e foi fumble recuperado por Shazier

Os Steelers desafiaram a chamada de campo, que não dava fumble, e provavelmente vão ganhar o desafio

Aparentemente mais um jogador dos Bengals que provavelmente não vai mais jogar hoje

3Q McCarron passou para Bernard, porém ele sofreu uma grande pancada de Shazier, o WR preocupa, pois desmaiou na hora da pancada

3Q Passe incompleto e agora é uma 3ª para 9

3Q Os Bengals usaram o no huddle, mas não adiantou nada, 2ª para 9

3Q Outra conexão McCarron e Sanu e é first down Bengals

3Q 2ª para 10, passe curto para Sanu e conquista 1 jarda

Os Bengals defiaram os árbitros, ja que marcaram fumble, que o passe não teria sido pra frente, o desafiador ganhou e a campanha continua

3Q Outro passe ruim de McCarron, que era muito facil, então agora é uma 2ª para 17

3Q Bernard correu para uma jarda e ainda teve im facemask devensivo

3Q Um holding defensivo faz com que os Bengals ganhem o first down

3Q Na jogada seguinte, um passe ruim de McCarron e é passe incompleto, 2ª para 10

3Q Bom passe de McCarron para AJ Green conquistar o first down

NADA FEITO, PASSE INCOMPLETO

Os Steelers vão para a conversão de 2 pontos

E é confirmado o touchdown de Martavis Bryant

Os árbitros estão revendo a jogada, porque Bryant parece não ter o domínio completo da bola

TOUCHDOWN PITTSBURGH STEELERS COM UM LINDO PASSE DE 10 JARDAS DE BEN ROETHLISBERGER PARA MARTAVIS BRYANT

Cenas lamentaveis em campo

ANTONIO BROWN RECEBE A BOLA E FAZ UMA CORRIDA FENOMENAL PARA CONQUISTAR O FIRST DOWN E MUITO MAIS

3Q Novamente a bola é dada para Toussaint, porém o RB não conseguiu sair do zero nesta jogada

3Q Toussaint consegue outra boa corrida e conquista o first down

Gilberry ficou caído no chão e talvez mais um jogador defensivo dos Bengals pode se machucar

3Q Toussaint consegue uma boa corrida e conquista 6 jardas

3Q Passe incompleto e o pesadelo dos Bengals não acaba nunca

3Q Um drop da equipe dos Bengals e é 3ª para 11

3Q Perdem uma jarda e agora é 2ª para 11

3Q Ótima conexão entre McCarron e AJ Green e e first down para os Bengals

3Q Bernard tentou correr pelo meio, mas não foi efetivo, é parado na linha de scrimmage

A equipe do Bengals precisa acrdar, não estão jogando nada, principalmente o ataque

3Q Boswell anota o field goal de 34 jrdas e agora está 9 a 0 para os Steelers

3Q Big Ben tentou um passe direto na endzone, mas nada feito, vão para o field goal novamente

3Q 2ª para 6 e tentam uma corrida, que foi bloqueada pela defesa

3Q Martavis Brayant consegue uma otima corida, conquiesta o first down com uma bela corrida e se aproxima da redzone

Não valeu o touchdown, pois antes de soltar a bola, o numero 93 ja estava com o joelho no chão, portanto a jogada ja tinha acabado

É, parece que hoje realmente não é um bom dia para a equipe de Cincinnati

NA JOGADA SEGUINTE MCCARRON SOFRE UM FUMBLE E CAM THOMAS RETORNA PARA O TOUCHDOWN

JEREMY HILL CONSEGUE UMA ÓTIMA CORRIDA E AVANÇA 38 JARDAS

3Q Novamente McCarron tenta um lançamento longo e quase é interceptado passe ruim

3Q McCarron sai do pocket e lança para Sanu conquistar o first down

3Q 2ª para 8, e McCarron passa para para 5 jardas

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO DO JOGO

Vale destacar também que o primeiro tempo foi recheado de faltas, sendo 5 faltas para a franquia de Pittsburgh, perdendo 55 jardas, e os Bengals cometeram 6 faltas, perdendo 49 jardas

O jogo que os Bengals estão fazendo, é pífio, conseguindo apenas dois first downs, o total de jardas é de 56 e ainda cometeram um turnover

FIM DO PRIMEIRO TEMPO DE PITTSBURGH STEELERS E CINCINNATI BENGALS

2Q Steelers anotam o field goal de 30 jardas, chutado por Boswell

2Q A defesa dos Bengals ocnsegue conter o ataque e forçam o fied goal

QUASE UMA INTERCEPTAÇÃO CONTRA OS STEELERS

2Q 3ª para 10 na redzone, ua jogada vital agora

2Q 2ª para 10, e Toussaint tentou a corrida, mas não conquista nada

2Q Pittsburgh chega na redzone dos Bengals

2Q UM OTIMO PASSE DE BIG BEN PARA WHEATON, PARA 24 JARDAS E AINDA UMA FALTA DA DEFESA, GANHANDO MAIS 12 JARDAS

2Q Por conta de uma formação ilegal do ataque, perdee-se 5 jardas, 2ª para 15

2Q Big Ben teve tempo para lançar, e conseguiu uma ótima conexão com Antonio Brown

2Q Passe incompleto, ou mais um drop de Toussaint

2Q Passe para Antonio Brown para 11 jardas, first down

Dre Kirkpatrick sentiu a contusão e pode desfalcar ainda mais a defesa de Cincinnati

2Q Miller recebe o passe de Ben Roethlisberger, e conquista 4 jardas

2Q Passe curto de Big Ben para Toussaint, que conquista 16 jardas e é primeira descida

Two Minutes Warning

2Q McCarron tentou um passe para AJ Green, mas nada feito, Cincinnati vai para o punt

2Q Nada feito, agora é uma 3ª para 6

2Q Passe de McCaron para Bernard, conseguindo 4 jardas

2Q Após o kickoff, os Bengals começam sua campanha na linha de 20 jardas

2Q Os primeiros pontos saem apenas agora, no filnal do 1º tempo, Chris Boswell chuta para 39 jardas

2Q Big Ben tenta passar para Antonio Bronw, mas não é completo, vão para o Field Goal

UMA LINDA CONEXÃO ENTRE BIG BEN E ANTONIO BROWN, 3ª PARA 2

2Q Uma falta do ataque e agora é uma 2ª para 25

2Q 1ª para 10 e Todman sofre o tackle rapidamente e não conquista nada

2Q 2ª para 6 jardas e Todman confira o first down para os Steelers

2Q Toussaint tenta umacorrida pelo meio e consegue 4 jardas

MCCARRON TENTOU FORÇAR O PASSE LONGO, MAS É INTERCEPTADO POR ANTWON BLAKE

2Q 1ª para 10 e o tackle acontece atrás da linha de scrimmage

Este foi o primeiro turnover da partida

FUMBLE DE WHEATON E A BOLA É RECUPERADA PELA EQUIPE DOS BENGALS

2Q Nada adianta o sack, pois na jogada teve uma falta Wde 15 jardas, avançando o ataque dos Steelers

NOVAMENTE BIG BEN É SACADO, E DESSA VEZ FOI POR GENO ATKINS

2Q Falta contra defesa um ocntato ilega, levando os Steelers ao first down

2Q Após o punt, Toussaint corre para 4 jardas, 2ª para 6

2Q Giovani Bernard corre para 14 jardas, mas não consegue o first down, a bola volta para os Steelers

2Q 2ª para 10 e acontece um fumble contra os Bengals, porém a bola foi recuperada pelos donos da casa

2Q Após um snap ruim, muito por conta da chuva em Cincinnati, acontece a perda de 1 jarda

2Q após o retorno do Punt, os Bengals começam na linha de 30 jardas

2Q 3ª para 8 e é passe incompleto, e novamente vamos para o punt

2Q Big Ben tenta achar alguém, mas não consegue passar, jogando fora a bola

2Q Steelers tetam uma corrida pelo lado esquerdo, e conquistam 2 jardas

2Q Na terceira descida, McCarron tentou passar para Eifert, que não faz a recepção e a bola volta para os Steelers

2Q McCarron passa oara Sanu que cnsegue 5 jardas

2Q McCarron chama jogada, mas a defesa de Pittsburgh contém com Dupree

2Q Má notícia, Reggie Nelson vai para o vestiário

2Q Fair catch pedido, Cincinnati começa na linha de 10 jarda

Após o sack, Reggie Nelson sente dores e fica caído no chão, preocupação para os torcedores de Cincinnati

BIG BEN É SACADO POR REGGIE NELSON SEM FIRST DOWN

2Q 2ª para 9 jardas, Big Ben da a bola para Todman, que consegue 4 jardas, e vão para uma 3ª para 4

2Q Dessa vez o jogo terrestre não funciona com Todman, e a defesa contém por enquanto o jogo corrido

Primeiro quarto sem nenhuma pontuação, e um jogo defensivo, só que os Steelers estão melhores no momento, conseguindo achar seu jogo nas corridas

FIM DO PRIMEIRO QUARTO

1Q Toussant consegue mais 5 jardas

1Q Agora outra boa corrida de 9 jardas, novamente Todman

1Q Após boa corrida, há a falta depois da jogada contra o ataque, mas ainda é primeira descida

1Q Novamente Touissant consegue uma boa corrida de 6 jardas e mostra que o jogo corrido dos Steelers está funcionando

GRANDE JOGADA DE TOUSSAINT, QUE AINDA TEM FALTA CONTRA A DEFESA

1Q Nada feito, 3ª para 3

1Q Uma boa corrida Fitzgerald consegue tirar um pouco do sufoco e agora é uma 2ª para 1 jarda

1Q Os Steelers começam a campanha com as costas na parede

1Q Por enquanto nenhuma das equipes conseguiu avançar até a red zone do adversário

1Q Ótima jogada da defesa, que impede a primeira descida para os Bengals, novamente vão para o Punt

1Q 2ª para 11 e Tyler Eifert consegue a recepção, agora é uma 3ª para 3

1Q Um passse curto para Tyler Eifert e ele consegue uma otima corrida

1Q 2º para 10 e McCarron consegue escapar dos sacks, porém acaba sendo derrubado antes da linha de scrimmage

1Q Nada feito, McCarron não consegue encontrar ninguém e acaba se livrando da bola

1Q Outra falta, só que dessa vez foi da defesa, cedendo a primeira descida para os Bengals

1Q False Start da equipe dos Bengals, recuam 5 jardas1ª para 15

1Q Passe para Marvin Jones e é first down

1Q Os Bengals tentam uma corrida, mas não saem da linha de scrimmage

1Q Após o punt, Shamarko Thomas comete uma falta de 15 jardas, Bengals a linha de 30 jardas

1Q A defesa dos Bengals crescem e não deixam os Steelers completarem a primeira descida

1Q Antonio Brown recebe de Big Ben e agora é uma 3rd and 5

1Q Um passe muito porte para Martavis Bryant e nada feito 2nd 10

1Q Passe de Big Ben para Antonio Brown e first down pra os Steelers

1Q o número 33 do time dos Steelers consegue uma corridad de 9 jardas e agora é 1 para o fist down

Fique de olho

Cincinnati, AJ McCarron, o QB reserva da franquia vem se mostrando muito util e que consegue comandar o ataque, claro, nãomantém o nível de Andy Dalton, mas não fica muio atrás do titular, ja lançou para 854 jardas e 6 TDs

Jeremy Hill, o corredor conseguiu uma boa temporada, correndo para 794 jaras e alcançando 11 TDs

AJ Green, o recebedor recebeu para 1297 jardas e anotou 10 TDs, atenção neles. Vale lembrar ainda que Tyler Eifert está apto para jogar e é um ótimo reforço, obtendo 13 TDs

Pittsburgh: Ben Roethlisberger, o QB que é uma das peças fundamentais no time dos Steelers, é dele que se esper a calma e o comando para ganhar o jogo, com 21 passes para TD nessa temporada

Antonio Brown, o WR se mostrou um jogador fundamental, a maioria das bolas lançadas é para ele, que se destaca as suas habilidades atletiucas, corre e recebe muito bem as bolas, além disso recebeeu para 10 tds na temporada

23:00 A trajetória dos Steelers foi bem diferete da do seu rival, começando a temporada muito mal, com uma sequencia de derrotas, deixando muitas perguntas no ar, questionamentos se a equipe conseguiria alguma coisa nessa temporada, com muitos problemas, como a lesão de Ben Roethlisberger, que deixou o comando do time por algumas semanas, mas com o passar da temporada, a equipe conseguia as vitórias, conseguiu criar uma casca grossa e com a tradição da camisa, vem forte para os playoffs, e além disso, vale lembrar que é um clássico

22:56 Vale lembrar um pouco como foia trajetória dos dois times. Começando com os donos da casa, o Cincinnati Bengals, que teve um inicio avassalador, abrindo 8-0 , era um dos grandes favoritos, era visto como um dos times as serem batidos, porém, após a primeira derrota, acabou parando um pouco o ritmo incrível, principalmente pelo fato de Andy Daolton ter se machucado, mas AJ McCarron conseguiu substituí-lo bem deixando claro que os Bengals ainda são uma equipe encaixada e de muita força, que pode ganhar o jogo

22:54 Cincinnati Bengals:

#14 - QB Andy Dalton

#15 - WR Mario Alford

#73 - G Eric Winston

#89 - TE Ryan Hewitt

#91 - DT Marcus Hardison

#99 - DE Margus Hunt

22:53 Pittsburgh Steelers:

#2 - QB Mike Vick

#14 - WR Sammie Coates

#24 - CB Doran Grant

#34 - RB DeAngelo Williams

#54 - LB L.J. Fort

#79 - OT Byron Stingily

#96 - DE L.T. Walton

22:51 Veja aqui os desfalques das duas equipes

22:47 O palco do jogo ja está pronto e gramado já marcado com o símbolo do Wild Card

Falta pouco mais de 30 minutos para começar a partida, muita expectativa para este grande duelo, ainda dá tempo de ler o nosso pré jogo

Confira o último confronto entre as duas equipes

Em uma breve comparação geral entre as duas equipes, podemos observar que a equipe dos Steelers possui uma grande vantagem contra os Bengals, tendo 56 vitórias e 35 derrotas, mas como hoje se trata de playoffs, tudo pode acontecer.

Pittsburgh joga com toda a tradição e peso na camisa, contra os Bengals, que na atual temporada, se mostrou um time que está conseguindo jogar bem e fra um dos favoritos no começo da temporada.

Podemos esperar uma partida muito dura para as duas equipes, ja que jogarão com desfalques e mesmo assim, têm muito a provar, os Bengals precisam acabar com a sina de time de temporada regular, e os Steelers necessitam tirar a desconfiança criada na temporada regular

Já a equipe dos Steelers possui uma casca mais grossa, com o QB titular Ben Roethlisberger em mais um jogo de pós temporada, é dele que se espera o comando e tranquilidade para passar da boa defesa de Cincinnati

O tecnico da franquia de Cincinnati, Marvin Lewis, tem muito a provar, ja que em seis aparições nos playoffs, nunca conseguiu ganhar sequer um jogo, e isso começa a pesar, ainda mais quando se tem uma equipe que está jogando bem, entrosada e conseguindo a vaga nos playoffs de forma até que tranquila

Durante a semana, o clássico da divisão norte da AFC foi muito comentado, principalmente por conta de ausências de ambos os lados, no começo da semana. Era possível que o QB titular dos Bengals, Andy Dalton voltasse de contusão, mas no decorrer da semana, a fatídica notícia de que o QB titular não estava apto a jogar saiu, frustrando a torcida, que dependerá de A.J McCarron, já pelo lado dos Steelers o RB titular, DeAngelo Williams, também não está saudável para jogar

Há muita expectativa no jogo de hoje, já que inaugura os playoffs da NFL, e ainda por cima é um clássico. Na temporada regular deste ano, está uma vitória para cada um e ambos os triunfos foram conquistados dentro de casa

Boa noite, amigos e leitores da Vavel Brasil, hoje transmitiremos em tempo real a primeira fase dos playoffs da NFL, o Wild Card, para um dos dois times o sonho do Super Bowl permanecerá vivo. Nesta noite entrarão em disputa Pittsburgh Steelers e Cincinnati Bengals, no Paul Brown Stadium, a casa dos Bengals, quem sair vitorioso, enfrentará o Denver Broncos no dia 17/02, valendo o titulo da divisão.