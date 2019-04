Resultado Arizona Cardinals x Green Bay Packers na NFL 2015/2016

Encerramos por aqui nossa transmissão. Obrigado a todos que nos acompanharam. Siga a VAVEL Brasil nas redes sociais e continue acompanhando toda a cobertura dos playoffs da NFL.

FIM DE JOGO! O Arizona Cardinals vence o Green Bay Packers na prorrogação por 26 a 20 e agora aguarda o vencendor de Panthers x Seahawks

TOUCHDOWN LARRY FITZGERALD!! O ARIZONA CARDINALS É FINALISTA DA NFC!!

OT: Passe incompleto para o Fitzgerald

OT: Na primeira jogada da prorrogação, os Cardinals já estão a 4 jardas do touchdown

LARRY FITZGERALD SENSACIONAL!! 73 JARDAS PARA O WIDE RECIVER

O Arizona Cardinals ganha o coin toss e escolhe receber a bola. Um touchdown encerra a partida!

O Touchdown é confirmado!! VAMOS A PRORROGAÇÃO!!!

A marcação está sendo revisada!

TOUCHDOOOOOOOOOOOOOOOWN GREEN BAY PACKERS! Aaron Rodgers com a hail mary!!!!!

4Q: Arizona pede seu último tempo

4Q:Outro passe incompleto. Rodgers vai tentar a hail mary!!!

4Q: Na sequência, passe incompleto de Rodgers na end zone. 13 segundos no relógio

RECEEEPÇÃO! Aaron Rogers conecta um passe de 55 jardas com o TE

4Q: Rodgers tenta um passe longo na direção TE, mas é incompleto. Quarta descida para 20 jardas

SAAAACK! Aaron Rodgers perde mais de 8 jardas

4Q: Passe muito alto e incompleto do Rodgers

4Q: Packers começaram na linha de 15 jardas

FIELD GOAL ARIZONA CARDINALS! Cardinals lideram por 20 a 13. Rodgers tem 2 minutos para marcar um TD e empatar a partida

TWO-MINUTE WARNING! Cardinals 17 x 13 Packers

4Q: David Johnson não chega a primeira descida e irão chuta o field goal

4Q: Corrida curta dos Cardinals. Green Bay usa seu último tempo de jogo

4Q: Cardinals na linha de 20 jardas do campo de ataque! Uma pontuação pode finalizar a partida

4Q: TUNOVER ON DOWNS! Os Packers arriscam a quarta descida, mas o passe de Rodgers é ruim e nada feito

4Q: 2 passes incompletos na direção do TE. 4 and 4

4Q: Rodgers começa na linha 20 jardas com 3:44 para o fim do jogo

O extra point é bom e os Cardinals voltam a liderança da partida!

TOUCHDOWN ARIZONA CARDINALS! Palmer lança na direção do Fitzgerald mas a bola é desviada e acaba na mão de Malcom Floyd!

4Q: Os árbitros mudam a marcação e é primeira descida

4Q: Recepção de David Johnson que fica a 1 jarda do first down

4Q: Passe na direção do Fitzgerald. Incompleto

4Q: Palmer tenta um passe arriscado e quase é interceptado

4Q: Recepção de John Brown! Cardinals na linha de 20 jardas

4Q: Carson Palmer encontra o WR Malcom Floyd sozinha. Primeira descida no campo de ataque

4Q: 2 passe completos, mas sem primeira descida. 3 and 4

Na revisão da jogada, os árbitros marcarm o first down

4Q: Fitzgerald fica a 1 jarda da primeira descida

4Q: Andre Ellington com a corrida é parado 5 jardas antes da linha de scrimage

4Q: Passe para o WR John Brown. Cardinals na linha de 40 jardas do campo de ataque

4Q: Outra tentativa de passe, desta vez para o TE Richard Rodgers, mas incompleto novamente. Punt

4Q: Rodgers tenta 2 passes na direção do WR James Jones, ambos incompletos

4Q: John Kuhn com a primeira descida

4Q: Starks com o ganho de 9 jardas

4Q: Rodgers conecta com o TE Richard Rodgers para primeira descida

INTERCEPTAÇÃO!!! Demarious Randall intercepta Carson Palmer dentro da end zone!

4Q: Palmer encontra John Brown para first down. Primeira para TD

FIM DE TERCEIRO QUARTO! Cardinals 10 x 13 Packers

3Q: David Johnson com a primeira descida. Cards na red zone

3Q: Um holding da defesa cede uma primeira descida direta para os Cardinals

3Q: Outra recepção do Fitzgerald. Destaque da partida neste segundo tempo

A marcação de campo é confirmada. Primeira descida Cards e os Packers perdem um pedido de tempo

Mike MaCarthy está desafiando a recepção.

3Q: Larry Fitzgerald com a recepção!! Arizona já no campo de ataque!

3Q: Palmer começa a campanha na linha de 40 jardas

3Q: Defesa de Arizona funciona e força o three and out. Punt

3Q: Rodgers tenta um passe longo, mas sem recepção. 3 and 13

3Q: Packers começará a campanha na linha de 35 jardas

FIELD GOAL CARDINALS! Cardinals 10 x 13 Packers

3Q: Palmer tenta um passe na end zone que quase é interceptado. Cardinals vai para o field goal

3Q: Falta de Green Bay. 12 homens em campo.

3Q: Avanço curto do ataque. 2 and Goal

3Q: Cards tenta uma corrida curta, mas uma falta de ataque faz a equipe perder 10 jardas.

3Q: Outra recepção de Larry Fitzgerald. Cardinals a 10 jardas do touchdown

3Q: Palmer conecta um passe curto e ainda ganha mais 15 jardas por uma falta da defesa

3Q: Primeira descida Cardinals! Passe longo para Larry Fitzgerald

3Q: Cardinals começam a campanha na linha de 15 jardas

Packers lideram o placar pela primeira vez na partida.

TOUCHDOWN GREEN BAY PACKERS!! Passe de Aaron Rodgers para o WR Jeff Jannis

3Q: Tempo para os Packers, o primeiro do segundo tempo

3Q: Aaron Rodgers pressionado se livra da bola

EDDIE LACY!! O RB encontra um buraco na defesa e corre 62 jardas!! Packers na linha de 8 jardas

3Q: Boa corrida de Eddie Lacy para primeira descida

A marcação de campo é mantida! Interceptação de Ha Ha Cliton-dix

A jogada está sendo revisada

INTERCEPTAÇÃO!!! Carson Palmer tenta um passe longo e é interceptado pelo CB Ha Ha Cliton-Dix

3Q: O CB Damarious Randall está sentindo uma contusão em campo

3Q: Cardinals já no campo de ataque!

INTERCEPTAÇÃO!!! Rodgers tenta um passe muito ruim na direção do TE e é interceptado pelo CB Rashad Johnson!

3Q: Recepção de Richard Rodger. Packer na linha de 35 jardas do seu próprio campo

BOLA OVAL VOANDO! Packers na linha de 20 jardas

Os Packers começam com a bola neste segundo tempo

INTERVALO DE JOGO! Cardinals 7 x 6 Packers

2Q: Cardinals tenta uma corrida mas sem primeira descida.

2Q: Tempo pedido pelos Packers!

SACK! Mike Daniels derruba Carson Palmer

2Q: Cardinals na linha de 20 jardas com 3 tempos a pedir e 57 segundos no relógio

FIELD GOAL PACKERS! Mason Crosby acerta o chute e coloca a diferença em apenas 1 ponto. Cardinals 7 x 6 Packers

2Q: Sem conexão!! Rodgers tenta o passe na end zone mas nada feito. Pakers vai para o field goal

2Q: Tempo para os Packers!

2Q: Passe incompleto de Rodgers. 3 descida para 14 jardas

TWO-MINUTE WARNING! Packers bem perto de marcar o touchdown

2Q: Corrida de Eddie Lacy parando antes da linha de scrimage

2Q: Passe completo com o TE. Packers já na red zone!

RANDALL COBB ESTÁ FORA DA PARTIDA! O jogador saiu machucado e está passando mal nos vestiários

2Q: Recepção de Richard Rodgers para first down

2Q: Mais 2 corridas com Lacy. 3 and 5

2Q: Passe curto e primeira descida

2Q: Corrida de 5 jardas de Eddie Lacy

2Q: Recepção Richad Rodgers. Primeira descida

2Q: Micah Hyde sentiu contusão ao final da jogada e está sendo atendido no campo

2Q: Palmer encontra J.J. Nelson mas sem primeira descida. Punt

SACK! Julius Pappers derruba Carson Palmer

2Q: Corrida sem ganho do David Johnson

2Q: Passe de Palmer para o WR John Brown.

2Q: Cardinals voltam a campo na linha de 20 jardas

FIELD GOAL PACKERS! Mason Crosby com o chute. Cardinals 7 x 3 Packers

2Q: Passe ruim de Aaron Rodgers. Packers vai para o field goal

2Q: 2 corridas dos Packer com pouco ganho. 3 and 8

2Q: Marcação revertida! Uma falta da defesa anula o retorno para touchdown. Segue Cardinals 7 a 0!

2Q: Rodgers tenta o passe na end zone mas é interceptado pelo CB Patrick Peterson que retorna para touchdown. 14 a 0 Cardinals!

PICK SIX AARON RODGERS!!

2Q: Rodgers tenta um novo passe na end zone, mas incompleto novamente. 3 and 4

2Q: Falta dos Packers. 12 homens em campo.

2Q: Pressionado, Rodgers se livra da bola

2Q: Primeira descida packers. Boa recepção do TE

2Q: Rodgers tenta o passe na end zone, mas nada feito. 3 and 11

FIM DO PRIMEIRO QUARTO DE JOGO! Cardinals liderando por 7 a 0

1Q: Rodgers converte a terceira descida e já está no campo de ataque

1Q: Uma falta do ataque anula a bela recepção de Cobb

QUE RECEPÇÃO!! Randall Cobb com a recepção com uma mão

1Q: Packers quase no meio de campo

Aaron Rodgers!! A defesa deixa espaço e o quarterback ganha mais de 15 jardas correndo

1Q: Passe perfeito de Rodgers, mas o WR Randall Cobb dropa o passe

1Q: Boa corrida de James Starks para conquistar a primeira descida

1Q: Passe curto para um ganho de 3 jardas

1Q: Ótimo punt dos Cardinals. Packers começa a campanha na linha de 3 jardas

1Q: Palmer tenta um passe no meio campo, mas a defesa dos Packers aparece e força um punt após 3 jogadas

1Q: Palmer volta a campo na linha de 35 jardas

1Q: Passe na direção do TE Richard Rodgers e nada feito. Three and out novamente!

1Q: Aaron Rodgers na linha de 30 jardas

TOUCHDOWN ARIZONA CARDINALS! Passe de 7 jardas para o wide reciver Malcom Floyd. XP é bom

1Q: Converção de quarta descida com o RB David Johnson

1Q: Recepção do WR JJ Nelson, mas sem primeira descida. 4 and 1

1Q: Cardinals já na red zone

1Q: Passe para Larry Fitz Gerald, 3 and 1

1Q: Three and out. Rodgers tenta 2 passes na direção do TE, mas ambos sem recepção

1Q: False start Packers

1Q: Aaron Rodgers na linha de 37 jardas

1Q: Micah Hyde retorna para a linha de 50 jardas, mas uma falta faz equipe perder 10 jardas

1Q: Outro passe mas o conerback Sam Shields impede a recepção. Punt

1Q: Passe na direção do Larry Fitz Gerald. Incompleto

1Q: Primeira tentativa terreste, mas um avanço de apenas 2 jardas

COMEÇA O JOGO! O Arizona Cardinals terá a primeira posse de bola.

São esses os jogadores inativo para a partida. Devante Adams, que vinha sendo um dos destaques da temporada, é a principal ausência.

Confira o nosso pré-jogo da partida entre Arizona Cardinals x Green Bay Packers.

Em 2009 as equipes se encontraram na pós-temporada. Jogando em casa, os Cardinals venceram na prorrogação por 51 a 45 na estreia de Aaron Rodgers nos playoffs.

O Arizona Cardinals é a única franquia na NFL que nunca perdeu um jogo de playoffs em casa, até aqui são 4 vitórias.

Carson Palmer, quarterback dos Cardinals, viveu seu melhor ano na carreira e chegou até a ser cotado como MVP da atual temporada. O jogador conquistou 4671 jardas, marcando 35 touchdowns e apenas 11 interceptações.

Os Packers sofreram muito com as lesões de seus jogadores de linha ofensiva, com isso Aaron Rodgers sofreu com a falta de tempo no pocket. Mesmo assim, o MVP da última temporada continuou com seus ótimos números, foram 3821 jardas conquistadas, 31 touchdowns marcados e apenas interceptações.

Já os Cardinals, terminaram a temporada com o recorde de 13 vitórias e 3 derrotas, conquistando a NFC Oeste e ainda garantindo um descanso na primeira rodada dos playoffs.

Após um começo de temporada com 6 vitórias consecutivas, os Packers entraram em declínio, perdendo 6 dos últimos 10 jogos e terminando em segundo na NFC Norte. Com isso, a franquia disputou o Wild Card, onde ganhou do Washignton Redskins por 35 a 18. Confira o resumo deste jogo aqui.

As equipes se enfrentaram na semana 16 da temporada regular em Gledale com uma vitória sem dificuldades dos Cardinals por 38 a 8. Carson Palmer passou para 265 jardas, 2 touchdowns e completou 18 de 27 passes tentados. Confira o resumo deste jogo aqui.

Boa noite, amigos! Começa agora o tempo real dos playoffs da NFL e você confere tudo na VAVEL Brasil. Nesta noite, Arizona Cardinals e Green Bay Packers se enfrentam na abertura do divisional round da NFC no University of Phoenix Stadium, em Glendale.