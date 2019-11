UFC Fight Night 84: Anderson Silva x Michael Bisping na luta hoje

Fique no nosso site para saber mais sobre o mundo dos esportes. Um grande abraço e até a próxima!

Vamos encerrando aqui a transmissão especial. Infelizmente deu Michael Bisping por decisão unânime e de forma polêmica.

"Obrigado ao meu time. Brasil, a parada é o seguinte. Não tem como vencer de um jeito, fazem de outro. Vocês viram. Estou bem. De vez em quando, é igual no Brasil, corrupção total."

Spider muito frustado.

"Não sei se foi a melhor. Essa vitória foi por causa de vocês. Não sei porque estou chorando."

Muito emocionado. Michael Bisping comemora a vitória!

DECISÃO UNÂNIME! MICHAEL BISPING!

DECISÃO!

Iremos para a decisão dos juízes, que podem puxar para o inglês.

Olha, Bisping tá acabado e desfigurado. Mas se ele vencer, não é nenhum absurdo.

5º Round: Acabou!

5º Round: Cotovelada do brasileiro!

5º Round: Minuto final!

5º Round: Bisping tenta queda e defesa funciona.

5º Round: Spider castiga o rival!

5º Round: NOOOOOOSSA! Chute frontal quase mata o inglês.

5º Round: Herb Dean para a luta. Bisping sangra demais. Está totalmente ferrado!

5º Round: Outro bom chute do Spider!

5º Round: Spider com um pequeno corte, enquanto Bisping todo ferrado.

4º Round: Começou!

Fim do round. Spider é genial quando ataca, mas brinca demais.

​3º Round: MEU DEUS! Dois diretos monstros do Spider!

​3º Round: Bisping enquadra Spider na grade, que usa esquiva.

​3º Round: Dois diretos que castigam o inglês.

​3º Round: Bisping com a cara vermelha em sangue.

​3º Round: A esquiva do Spider...

​3º Round: Bisping estragado dos golpes. A luta tinha terminado, "desterminou" e voltou.

​3º Round: Voltou a luta.

JOELHADA VOADORA ENTRA, MAS BISPING ESTAVA SEM O PROTETOR BUCAL!

​3º Round: ENTROU!

​3º Round: Bom cruzado pra balançar o inglês.

​3º Round: Bom chute alto do brasileiro.

​3º Round: Anderson mais serio.

​3º Round: Spider tenta cotovelada que entra na defesa.

​3º Round: Muito estudo. Centrados.

​3º Round: Precisa atacar, ser sério.

​3º Round: Começou!

Deu sorte, Anderson. Brincou, tomou contra ataque, sentiu, foi ao chão, mas se segurou bem. Foi por muito pouco.

​2º Round: FIM DE ROUND!

​2º Round: BISPING DERRUBOU!

​2º Round: MEU DEUS! Direita fulminante balança o inglês.

​2º Round: Spider dança, baila, provoca e ataca bem.

​2º Round: Spider é muito mais técnico, mas ataca pouco.

​2º Round: Os dois seguem estudando.

​2º Round: Spider precisa atacar mais.

​2º Round: SÓ NA ESQUIVA! UM MONSTRO!

​2º Round: Começou!

​1º Round: No final, Spider foi trocação, mas tomou uma que balançou o brasileiro.

Os dois se provocam e quase seguem na briga.

​1º Round: ACABOU! NO FINAL, TROCAÇÃO, ANDERSON BALANÇA, BISPING ENTRA COM DIREITA E TOMA DE ESQUERDA.

​1º Round: Spider controla e chama a luta, provoca.

​1º Round: Spider concentrado e mais ativo neste momento.

​1º Round: SENTIU! Chute do Spider entra na costela e mina Bisping.

​1º Round: Golpes no vazio e na defesa do brasileiro.

​1º Round: Chute alto com boa esquiva do Spider.

​1º Round: Chute bom lateral do brasileiro.

​1º Round: Outro direto que Spider segura bem.

​1º Round: Muito estudo. Spider seguro.

​1º Round: Entra direita de Bisping, mas nada demais.

​1º Round: Bisping gira, domina o centro e Spider se mexe bem.

​1º Round: Tenta o chute Bisping, Spider se sai bem.

​1º Round: COMEÇOU!

CHEGOU A HORA!

ANDERSON 'THE SPIDER' SILVA!

Michael Bisping é apresentado neste momento.

Herb Dean é o árbitro da luta.

É O MAIN EVENT OF THE EVENING!

Momentos finais de preparação. Vamos para a apresentação.

Os dois estão no ringue. A torcida explode!

Ex-campeão dos médios, 22 vitórias por nocaute. Um monstro.

A comparação dos dois lutadores.

HIP HOP, CONCENTRAÇÃO, TRANQUILIDADE. O Spider vem aí!

LUZES SE APAGAM. FESTA DE ARREPIAR.

Ele chama a galera, mas parece estar bem dividido.

Venceu nove das últimas 13 lutas. São 17 vitórias por nocaute.

Muito concentrado, muito ativo, muito centrado!

Michael Bisping entra no ginásio! A festa da torcida é alta.

Apresentação do maior de todos. As luzes se apagaram para a entrada dos lutadores.

CHEGOU A HORA!

Do outro lado, Michael Bisping, um rival perigoso que luta em casa e é experiente e bom de boxe.

Maior campeão, maior defensor de título, maior da história. Spider de volta.

O reencontro do maior lutador de MMA da história com as lutas. A volta de Anderson Silva após ser punido por doping.

E agora, meus amigos, é O MAIN EVENT OF THE EVENING!

Por decisão unânime, GEGARD MOUSASI vence Thales Leite.

Vamos para a decisão dos juízes.

Mousasi comemora e só não levará se os juízes forem cegos.

3º Round: FIM DE LUTA.

3º Round: Meia guarda do Mousasi para controlar por cima.

3º Round: Gegard controla. Mais um direto e jeb para segurar.

3º Round: Mousasi não quer a trocação. Gasta o tempo e catimba.

3º Round: NOOOOOOOOOOOSSA! Trocação monstra e Thales entra com direita bombadas.

3º Round: Chute do Thales pega na defesa do rival.

3º Round: NOOOOOOSSA! Jeb e direto na fuça do brasileiro.

3º Round: Mousasi vai pro chão e fecha no ground and pound.

3º Round: Ou é nocaute ou adeus.

3º Round: Round final!

Thales Leite todo ferrado. Vai perdendo a luta, não encontra o rival, está todo machucado apenas com jebs de Gegard.

2º Round: Fim de papo.

2º Round: Mousasi controla a luta, deixa o brasileiro no chão e não quer ir pro chão.

2º Round: SÓ NO JEB. Mousasi mina Thales só na canhota.

2º Round: Mousasi acha a distância e controla o meio do ringue.

2º Round: Jebs de esquerda machucam Thales.

2º Round: Brasileiro sangra.

2º Round: BOA SEQUENCIA. Primeira vez entra bem Thales.

2º Round: Sequencia ofensiva do Mousasi passa no vazio, mas com muito perigo.

2º Round: Thales não encontra o holandês.

2º Round: Direita e esquerda magoam o brasileiro.

2º Round: Mousasi contra ataca com bom cruzado de direita, no clinch.

2º Round: Começou!

Mousasi joga com jebs e machuca o rival. Dominou a luta.

Luta que busca ser ofensiva, mas o brasileiro erra e deixa buracos na defesa.

1º Round: Fim de papo!

1º Round: Gegard escapa bem dos ataque do brasileiro.

1º Round: Thales se recupera e sobe bem.

1º Round: Mousasi contra ataca e manda o brasileiro no chão.

1º Round: Mousasi entra na guarda baixa. Thales busca a queda, mas foi bem defendida.

1º Round: Leite busca a direita e o contra ataque do Mousasi entra fácil.

1º Round: Mousasi escapa e a luta fica aberta.

1º Round: Os dois ficam enroscados na busca da luta no chão.

1º Round: Thales busca as pernas, mas Mousasi trava bem.

1º Round: COMEÇOU!

Marc Goddard é árbitro.

Apresentação do Co-Main Event of the Evening.

Gegard Mousasi, iraniano naturalizado holandês, no ringue.

Das últimas 9 lutas, 8 vitórias para o brasileiro!

Thales Leite entra ao som de Bob Marley!

Gerard Mousasi x Thalles Leite!

É o brasileiro Thalles Leite em ação!

E AGORA TEREMOS O CO-MAIN EVENT!

POR DECISÃO UNÂNIME, TOM BREESE! Não que tenha sido melhor, mas foi menos pior do que o japônes.

Vamos para a decisão.

Tom Breese foi melhor, mas sem grandes domínios.

ACABOU! Não tivemos finalização. Gongo soa e a luta acaba.

3º Round: Vai ajustando, vai batendo. Vai acabando o round e Breese pode finalizar.

3º Round: Breese busca o triângulo invertido!

3º Round: Nakamura por cima tenta golpes diretos, mas sem muita eficiência.

3º Round: Os dois ficam embolados, sem muita movimentação.

3º Round: Mais uma queda de Nakamura. Breese busca o calcanhar.

3º Round: Breese mantém a distância e busca o jeb.

3º Round: Round final começou!

No final, Nakamura teve a chance de matar a luta na chave de braço, mas não teve tempo. Luta ainda deve.

2º Round: Não deu.. Soa o gongo e fim do round.

2º Round: IH, RAPAAAZ! Nakamura prendeu o braço de Breese de uma forma que parece voltar o braço esquerdo.

2º Round: Breese vai soltando a marretada, cotoveladas e sangra o japônes.

2º Round: Breese vai pra meia guarda e castiga o nipônico.

2º Round: Luta fica no chão e fica enroscada. Japonês vai se segurando.

2º Round: Breese escapa e busca a perna.

2º Round: Nakamura usa bem as pernas para mandar ao chão. Cai na montada.

2º Round: Começou!

Nakamura usa bem o contra ataque e castigou mais.

1º Round: Fim de primeiro round!

1º Round: NOOOOOOSSA! Pedradas de direita do japonês encaixa no inglês.

1º Round: Breese toma um direto de esquerdo e sente.

1º Round: Com pouca ação, o árbitro interfere e para a luta.

1º Round: Breese tenta a chave de perna e Nakamura se sai e se levanta.

1º Round: Nakamura reverte e manda Breese pro chão.

1º Round: Nakamura se segura, protege contra a queda.

1º Round: Começou!

Vamos para a comparação.

Tom Breese, inglês, entra com força da torcida. Recebe os ajustes dos médicos.

O japones entra no ginásio e recebe os preparativos para a segunda luta do card principal.

E agora vamos para os preparativos de Tom Breese x Keita Nakamura.

Por decisão dividida, BRAD PICKETT VENCEU! Amigos, decisão extremamente duvidosa.

Pickett comemora, chama a torcida. Rivera aguarda com seu corner. Vamos para a decisão dos juízes.

Fim de luta!

3º Round: UUUUUUAAAAAAL! Queda sensacional de Pickett em Rivera!

3º Round: Rivera ataca com diretos, magoa o rival,que tenta o clinch.

3º Round: Sangra muito, Pickett.

3º Round: Luta fica embolada e o árbitro manda ambos se levantarem.

3º Round: Pickett busca a guilhotina. Vai travando Rivera.

3º Round: Luta fica presa na grade. Pickett tenta derrubar.

3º Round: Round final!

QUE FINAL! Os dez segundos finais foram de trocações intensas, soco e mão pra todo lado, chute e emoção. Acabou bem.

2º Round: OOOOOOOOOUCH! Amigo, um soco de Pickett entrou naqueles lugares do americano.

2º Round: Direita e esquerda entram e balança o rosto do inglês.

2º Round: Minuto final. Ambos acertam o vácuo.

2º Round: Contra ataques do americano entram na defesa de Pickett. luta movimentada.

2º Round: LINDA SAÍDA! Rivera sai de forma genial. Em pé.

2º Round: Ficam no chão e Pickett domina a meia guarda.

2º Round: Rivera novamente controla, mas Pickett põe pra baixo no meio do ringue.

2º Round: Começou!

Francisco Rivera dominou na parte ofensiva, fez descer duas vezes e os knockdowns fizeram ele levar o round.

Fim de primeiro round!

1º Round: MAIS UMA BOMBA! Rivera troca socos com Pickett, entra na direita e cambaleia o inglês. A luta fica aberta.

1º Round: Sequencia de direita e esquerda do americano balança o rival.

1º Round: ENTROU CRUZADO DE ESQUERDA! Rivera faz Pickett descer, mas o inglês se salvou.

1º Round: Poucas emoções até agora.

1º Round: Rivera faz a distância com jebs.

1º Round: Pickett começa mais ativo dominando o meio do octógono.

1º Round: Começou! Rivera x Pickett.

A comparação dos dois lutadores.

O americano Francisco Rivera encara Brad Pickett, da Inglaterra.

Vamos para o card principal. Vai começar a primeira luta do evento.

Thales Leite na preparação para a segunda luta mais importante da noite.

Mike Wilkinson lutou contra Makwan Amirkhani e não levou a melhor, fechando o card preliminar.

Dave Grant encarou Marlon Vera e ambos fizeram a batalha mais sangrenta do card preliminar. Melhor para o inglês, que dominou e venceu de forma unânime dos juízes.

Anderson Silva e Michael Bisping já se fazem presente na Arena de Londres para o combate.

Com uma bela patada na cara, Scott Askhan venceu Chris Dempsey em mais uma luta.

Ainda no card preliminar, Arnold Allen venceu Yaotzin Meza na decisão dos árbitros.

Encontro entre Anderson Silva e Minotauro, nos preparos para a grande luta.

Já Krzy Jotko venceu Bradley Scott por decisão dos árbitros.

Rustan Khabilov venceu Norman Parke na sequencia do card preliminar.

Daniel Omielanckzuk venceu na decisão dos juízes Jarjis Danho, numa decisão polêmica.

Na sequencia, Teemu Packalen acabou com Thibault Goulti logo na saída do combate.

Na primeira luta do dia, David Teymur venceu Martin Svensson por nocaute.

O UFC Fight Night em Londres começou! Com card preliminar já valendo, a noite começou na Inglaterra.

Weidman, que tinha vencido Spider duas vezes, também venceu Lyoto Machida e Vitor Belfort.

Na última luta valendo título, Rockhold surpreendeu e amassou o campeão Chris Weidman.

Michael Bisping é um duro rival. O inglês segue na busca de uma chance de lutar pelo cinturão e vencer Anderson Silva é um passo importante.

Spider comentou recentemente que irá buscar o cinturão novamente. Hoje ele pertence à Luke Rockhold.

Londres é a casa e o frio é um ingrediente a mais para o confronto. A luta vai pegar fogo.

É a volta do maior lutador de MMA da história depois de polêmico uso de substâncias proibidas, o Spider voltou.

Boa tarde leitor que acompanha UFC na VAVEL Brasil. A partir de agora você acompanha tudo do card principal em tempo real de mais uma edição do UFC.

O UFC Fight Night Londres trará Anderson Silva de volta ao octógono contra Michael Bisping, atleta da casa.

Acompanhe na [integra como foi a pesagem do UFC Fight Night 84: Silva - Bisping.

Abrindo o card principal, mais um lutador londrino que promete redenção na carreira.

Vindo de três derrotas seguidas, o inglês Brad Pickett tentará recuperação contra o americano Francisco Rivera, que também vem de situação irregular (duas derrotas). Duelo ocorrerá na categoria dos galos.

Nos meio-médios, a Inglaterra vai ao delírio com seu novo prodígio. O dono da casa, Tom Breese, vai enfrentar o japonês Keita Nakamura. Breese fez apenas duas lutas no UFC e todas em 2015, arrancando elogios de vários especialistas. Em maio, bateu Luiz Besouro por nocaute técnico. Em outubro, derrotou outro atleta ex-the ultimate fighter, agora o irlandês Cathal Pendred. Experiente japonês, Nakamura debutou apenas ano passado, quando venceu o chinês Li Jingliang.

Para o co main event do card, mais um brasileiro estará em ação. O peso-médio Thales Leites irá encarar o armeno Gegard Mousasi. Ambos os atletas vem de derrota no UFC: Thales foi derrotado por Michael Bisping em julho na Escócia e Mousasi acabou sendo nocauteado por Uriah Hall em setembro, no Japão.

Evento está marcado para a Arena O2, em Londres. Última vez que ocorreu evento na cidade foi em março de 2014, quando o sueco Alexander Gustafsson venceu Jimi Manuwa por nocaute técnico no segundo round.

O UFC 183, no dia 31 de janeiro do ano passado, foi o último evento em que "Spider" Silva esteve em ação. O brasileiro originalmente tinha vencido outro americano, Nick Diaz, por decisão dos juízes. Porém, devido ao caso de doping por uso de substâncias proibidas, o resultado foi alterado para No Contest (sem resultado). O cartel do brasileiro conta com 33 vitórias, seis derrotas e uma luta sem resultado.

O rival de Anderson Silva nesta tarde/noite no Brasil será o anfitrião inglês Michael Bisping. Pertencente ao TOP 10 da categoria dos médios, o inglês vem de vitórias sobre o brasileiro Thales Leites, em julho do ano passado.

Após cumprir suspensão de 9 meses, o ex-campeão peso-médio da organização, Anderson Silva, começará mais uma vez a trilhar o caminho em direção ao posto de campeão da divisão, atualmente pertencente ao americano Luke Rockhold.