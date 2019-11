Resultado Fabrício Werdum - Miocic no UFC 198 Brasil

Con este golpe le gano Miocic a Werdum en el #UFC198 pic.twitter.com/m5fRjPJkqu — Dario (@dsilva1912) 15 de mayo de 2016

Uma cena muito parecida com a luta Aldo x McGreggor. Soco de encontro, no contra ataque, fechando a luta.

STIPE MIOCIC, NOVO CAMPEÃO DOS PESOS-PESADOS DO UFC!

WERDUM FOI PRA CIMA, COM SEQUENCIA DE GOLPES FRONTAIS E MIOCIC RECUANDO, SE DEFENDENDO ATÉ ENTRAR APENAS UM SOCO, DE ENCONTRO, EM CHEIO, APAGANDO O BRASILEIRO!

1º Round: O QUE ACONTECEU?????????????? ACABOU! STIPE MIOCIC DERRUBA FABRICIO WERDUM!

1º Round: Bom de boxe, Stipe.

1º Round: Joelhada na defesa do americano.

1º Round: Werdum manda boa sequencia de socos!

1º Round: Miocic tenta fechar no soco e passa no vazio.

1º Round: Já busca o chute, Werdum e se fecha Miocic.

1º Round: E COMEÇOU!

A hora chegou!

Cinco rounds de cinco minutos! Vale o título de campeão mundial dos pesados!

THE MAIN EVENT OF THE EVENING!

Bruce Buffer com seu show à parte.

Cinco rounds, três juízes e Dan Miragliota como árbitro.

E agora é pra valer! A hora da decisão!

O estádio aplaude Ayrton Senna, o maior ídolo brasileiro.

Fabrício traz uma bandeira com Brasil e Ayrton Senna! É de arrepiar!

Werdum, com o tema de AYRTON SENNA! É pra arrepiar!

São 6 vitórias no 1º round e 5 vitórias nas últimas 6 lutas.

Stipe Miocic entra no estádio! A pressão é enorme!

É a primeira defesa para Werdum. Miocic tenta levar o seu primeiro título.

E ele coloca em jogo contra o americano Stipe Miocic, perigoso lutador especialista de boxe e muay-thai.

Cinturão dos pesos-pesados! O dono é o brasileiro Fabrício Werdum!

Agora, amigos, nada mais e nada menos do que luta por cinturão!

Jacaré agora espera o vencedor de Chris Weidman x Luke Rockhold.

Ronaldo dominou, trabalhou muito bem no chão, não deu espaços e controlou de forma avassaladora! E agora vai pra cinturão!

RONALDO JACARÉ VENCE VITOR BELFORT NO PRIMEIRO ROUND DE FORMA AVASSALADORA!

FIM DE LUTA!

1º Round: É UM ATROPELO DO JACARÉ!

1º Round: JACARÉ TEM A GUARDA MONTADA!

1º Round: Jacaré vai soltando fortes golpes. PRESSÃO ENORME!

1º Round: O sangue complica a vida de Vitor.

1º Round: Bom giro e Belfort sai do chão!

1º Round: A luta retorna com Jacaré por cima.

1º Round: Juiz para a luta! É muito sangue nos olhos do Belfort.

1º Round: COTOVELADA ABRE O SUPERCÍLIO DO BELFORT E JACARÉ TEM O CONTROLE!

1º Round: Tentar trocar a guarda e mina com socos, jacaré.

1º Round: Jacaré consegue o single leg. Vai pro chão.

1º Round: Os dois ficam no clinch na grade. Jacaré tenta levar ao chão.

1º Round: Jacaré tenta levar ao chão, mas Vitor se sai bem.

1º Round: E COMEÇOU!

Serão três rounds! Bruce Buffer anuncia os lutadores.

Meu amigo, se prepare que essa luta promete e muito!

Quem vencer vai disputar o título dos médios contra o vencedor de Chris Weidman x Luke Rockhold!

O estádio para vendo a entrada do Jacaré. Torcida maior para o lutador.

Carreira gigante do Strikeforce, ex-campeão, monstro e futuro no médio do UFC! RONALDO JACARÉ EM CENA!

Uma carreira vitoriosa. Ex-campeão dos meio-pesados, do médio, recordes e mais recordes, 18 vitórias por nocautes, sendo 9 das últimas 11.

Vai entrando, VITOR BELFORT!

Luta entre brasileiros do médio da mais alta categoria!

Do outro, o ascendente Ronaldo Jacaré!

De um lado, o "Fenômeno" Vitor Belfort.

E agora, amigos, o CO-MAIN EVENT OF THE EVENING!

Estreia com vitória no UFC. Cris Cyborg!

SOCOS RÁPIDOS, POTENTES, DIRETOS, AVASSALADOR! DERRUBOU, PARTIU POR CIMA, CONTINUOU BATENDO E GARANTIU A VITÓRIA COM INTERVENÇÃO DO JUIZ.

1º Round: NÃO DEU NEM PRA COMEÇAR! CRIS CYBORG AMASSA LESLIE SMITH E VENCE COM POUCOS MINUTOS!

1º Round: Cris já começa amassando. Muito mais leve.

1º Round: Começou!

A hora chegou! Eduardo Herdy é o juiz.

Vamos ver como se portará uma das maiores lutadoras da história!

De Curitiba para o mundo. E o mundo a vê em Curitiba!

E a festa para Cris é enorme! Muita comemoração!

Leslie Smith, americana de 33 anos, da Califórnia encara a brasileira Cris Cyborg.

E a hora de uma estreia apareceu! É a vez de Cris Cyborg.

E o Brasil segue soberano na noite do UFC 198!

E POR DECISÃO DIVIDIDA, MAURICIO SHOGUN RUA VENCE COREY ANDERSON!

Vamos para a decisão dos juízes.

3º Round: Fim de luta!

3º Round: Clinch, transição, muito trabalho... Minuto final!

3º Round: Corey novamente tenta levar ao solo e prende a luta.

3º Round: Pouco menos de 2 minutos!

3º Round: Se salva, Shogun!

3º Round: Anderson busca melhorar a guarda por cima e Shogun se defende, muda a transição e tenta sair.

3º Round: Corey ameaça levar ao chão. Shogun trabalha mas não aguenta a pressão e desce.

3º Round: Vamos para a decisão!

Anderson foi mais ativo nesse round, mas novamente toma o knockdown no soar do sino. Shogun bem ciente.

2º Round: OUTRO GOLPE MONSTRUOSO DE SHOGUN, DERRUBANDO O RIVAL, MAS O GONGO SALVA COREY!

2º Round: Corey manda ao chão, mas Maurício escapa bem novamente.

2º Round: Corey tenta mais o ataque e Shogun se segura na busca do contra ataque.

2º Round: Luta bem agradável. Ambos com boa técnica.

2º Round: Os dois ficam no clinch na grade. Pouco espaço.

2º Round: Belo trabalho de chão do Rua. Sai debaixo e vai pra luta em pé.

2º Round: Corey entra bem e joga no chão o brasileiro.

2º Round: E já começou o round com Corey sentando a mão.

Shogun encontrou o golpe que lhe dá a vantagem até aqui. Muito boa luta.

1º Round: SALVO PELO GONGO! Shogun entra com cruzado de esquerda, Corey balançou, caiu, sofreu nas mãos do brasileiro e mais cinco segundos, teria acabado!

1º Round: Bom contra golpe do americano, fazendo Shogun sentir.

1º Round: Corey luta francamente e troca golpes firmes.

1º Round: Luta bem técnica, estudada, fechada.

1º Round: Shogun entra mal nas pernas e quase toma contra ataque. Defende bem de uma voadora.

1º Round: Anderson dá bons jebs, trabalhando de longe.

1º Round: Bom direto do americano, minando o brasileiro.

1º Round: Shogun tenta achar a distância e controla bem a luta.

1º Round: Ambos tentam os golpes, mas acertam o vazio.

1º Round: Agora é pra valer!

A arbitragem é de Mario Yamazaki.

34 anos contra 26. 1.85m contra 1.90m. Vamos com a luta!

Explode a arena da Baixada em festa!

Shogun é ex-campeão dos meio-médios, uma lenda! Tem a torcida da casa!

Corey Anderson vem de 3 vitórias seguidas e campeão do TUF 19.

E vamos com um dos maiores lutadores do Brasil. Mauricio Shogun Rua luta em casa!

E a decisão da arbitragem foi para BARBERENA! O americano vence e é o primeiro a ganhar um brasileiro.

Uma das melhores lutas da noite! Muito equilíbrio, bons golpes e defesas e combate aberto. Vamos para os juízes.

Fim de combate!

3º Round: Warlley é guerreiro demais e segue buscando golpes para fechar a luta.

3º Round: Os golpes não são mais com a mesma força. Lutadores cansados.

3º Round: A luta é muito boa, com muito equilíbrio!

3º Round: Alves abre mais a guarda e toma diretos em cheio.

3º Round: Barberena tenta clinchar para fechar sua guarda.

3º Round: Joelhada voadora do brasileiro em cheio na guarda.

3º Round: Ambos parecem mais cansados. Fôlego menor.

3º Round: Barberena tenta se impor mais com golpes mais letais.

3º Round: Round final!

Barberena foi mais direto, conseguiu encaixar mais golpes e dominou. Brasileiro precisa trabalhar mais nesse final.

2º Round: Fim de round.

2º Round: Momento final com o americano mais superior.

2º Round: Dois diretos seguidos do americano balança o Warlley. Luta equilibrada.

2º Round: Barberena entra bem com chute, brasileiro fecha no clinch.

2º Round: Bons diretos de esquerda do brasileiro, minando a defesa do rival.

2º Round: Luta apertada, com os dois trocando socos diretos.

2º Round: Warlley entra bem de direita, mas toma contra ataque e abre a sobrancelha.

2º Round: Vamos lá!

Brasileiro mais ativo, mais incisivo, mas com americano vivo na luta.

1º Round: Fim de round bem intenso, veloz, movimentado.

1º Round: Americano senta o pé e dá uma rasteiro no brasileiro.

1º Round: Luta aberta, intensa, boa de se acompanhar.

1º Round: Meu amigo, luta explosiva, trocação forte, intensa!

1º Round: Warllei tentou chute rodado, mas entrou no vazio.

1º Round: Barberena se salva, levanta e tenta por pressão.

1º Round: E JÁ PARTE PRA CIMA, PÕE PRA BAIXO E BUSCA A GUILHOTINA, ALVES!

1º Round: E começou!

Leon Roberts é o árbitro.

Brasileiro tem 11 vitórias, invicto no UFC!

É evento em card principal! É o mundo de olho!

E o primeiro confronto do card principal tem Warlley Alves x Bryan Barberena.

O Brasil segue dominando o evento em Curitiba! E agora só vem lutaças no card principal!

DEMIAN MAIA ENCAIXA O ESTRANGULAMENTO, FECHA A LUTA E EXPLODE A ARENA! VITÓRIA DE ENORME TÉCNICA!

ACAAAAABOOOOOOOU!

3º Round: É uma pressão incabavel. Demian vai garantindo a vitória.

3º Round: Apesar dos poucos golpes contundentes, Demian domina completamente e castiga o rival.

3º Round: Matt tenta e se solta mais, acertando mais golpes, mas Demian já gira e fica por cima.

3º Round: Entrada má feita do brasileiro e direto do americano quase complica a vida.

3º Round: É agora!

Maia é superior, domina a luta, mas mostra cansaço. Precisa aguentar mais.

2º Round: Maia tentou nas cotoveladas, mas o tempo acabou.

2º Round: O queixo do americano está todo baleado.

2º Round: Demian massacra, mas Matt segura na grade, na luva... Juizão 'não vê'.

2º Round: Demian agora desfere golpes trás.

2º Round: É muita pressão! Torcida, Demian, cansaço, peso...

2º Round: E temos Demian novamente nas costas do americano.

2º Round: Vamos lá!

Demian é soberano no chão, mas Matt é perigoso em pé. Vamos ao segundo round.

1º Round: Fim de primeiro round. Domínio no chão do brasileiro, mas sem encaixe ideal.

1º Round: "Bota pra dormir" é o canto da torcida!

1º Round: Matt se salva, mas ainda está em maus lençóis.

1º Round: DEMIAN ENCAIXA A GUILHOTINA! Será que vai?

1º Round: Demian virou uma cobra envolvendo todo o corpo do Brown.

1º Round: Demian trava nas costas do americano.

1º Round: Matt é muito bom, mas Demian já joga para o chão.

1º Round: Começou!

Mario Yamazaki será o juíz.

Apresentação de Bruce Buffer!

E com Linkin Park, Demian Maia chega com apoio total da torcida!

Ih, rapaz, um torcedor pegou Brown pela touca e o americano sentou a mão no torcedor! Muitas vaias para Matt.

Matt Brown x Demian Maia, pelos meios-médios! Quem vencer buscará o cinturão!

E teremos agora uma grande luta!

Foi uma sequencia avassaladora, com diretos e cruzados vazando a defesa americana e fechando a luta no primeiro round.

1º Round: AACAAAAAABOOOU! MARRETADA DO MARRETA ENTRA EM CHEIO, NOCATEIA NATE E FECHA A LUTA!

1º Round: MINHA MAMÃE! Marretada do brasileiro derruba Nate! Consegue travar o americano no chão.

1º Round: Chute alto novamente entra, mas sem tanta potência.

1º Round: Meu amigo, Nate tomou um chute que as costas está a marca da pancada.

1º Round: Começou!

Vamos para a luta!

Marreta, carioca, tem grande desafio pela frente. Precisa se focar muito.

Nate já disputou decisão contra Anderson Silva e perdeu. Lutador bem completo.

Thiago Marreta x Nate Marquardt. Luta promete muito.

Mais um brasileiro vai entrar no octógno.

E Francisco Massaranduba vence por decisão unânime. Finalmente!

Vamos para a decisão dos juízes.

FIM DE LUTA! O que era pra ter acabado, seguiu até o final! A melhor luta até o momento, mas com o brasileiro muito superior.

3º Round: Medeiros faz o giro e fica por cima no chão. Não dá pra explicar como ele está vivo.

3º Round: É UM MONÓLOGO! INEXPLICAVELMENTE SEGUE VIVO YANCI MEDEIROS!

3º Round: MINHA NOOOOOOSSA SENHORA!!!! É UM MASSACRE DO BRASILEIRO, QUE BATE ALTO, NA LINHA DE CINTURA, ACERTA BONS CHUTES E MASSAAAAACRA!

3º Round: Massaranduba segue mais imponente e descendo mais o braço.

3º Round: Medeiros abre mais a guarda e toma bons contragolpes.

Vamos para o round final.

2º Round: RAPAAAAAZZZ... Nos segundos finais, Medeiros acerta grande direita e derrubou o brasileiro. Sorte que acabou.

2º Round: Massaranduba massacra o rival americano.

2º Round: MINHA MÃE DO CÉU! Uma bica do brasileiro quando o americano se levantava, quase acaba!

2º Round: Cruzados do brasileiro machucam Medeiros.

2º Round: Outra bomba de Francisco. Vai achando brechas.

2º Round: MINHA NOSSA! Duas de esquerda do brasileiro que entraram forte no americano.

2º Round: Medeiros tenta se soltar mais, mas toma contra ataques.

2º Round: Luta rolando.

Brasileiro parece mais cansado, mas encontra espaços para golpear.

1º Round: SAAAAAAAAAAAAAAAAALVO PELO GONGO! MASSARANDUBA DOBROU O AMERICANO, QUE SENTIU NO ROSTO, SENTIU A LINHA DE CINTURA, NÃO REAGIU E IRIA SER NOCAUTEADO SE NÃO É O GONGO!

1º Round: BELOS DIRETOS! MASSARANDUBA BALANÇA O AMERICANO!

1º Round: Medeiros chama o brasileiro pra cima.

1º Round: Belíssimo direto do Massaranduba. Bateu e se aproximou.

1º Round: Joelhadas, alguns socos depois, a luta volta a ficar aberta.

1º Round: Luta fica travada nas grades, com ambos no clinch, mudando pegada.

1º Round: E Massaranduba já tenta o clinch para a queda!

1º Round: Começou!

Dan Miragliota é o árbitro.

Luta promete muito pela agressividade de ambos.

Francisco Massaranduba entra no octógono! Apresentação dos lutadores.

Yanci Medeiros, americano, tem 6 vitórias nas últimas 9.

Nos Leves, Massaranduba x Medeiros.

E os juízes deram VITÓRIA PARA JOHN LINEKER! Por decisão dividida, meio duvidoso.

Lineker foi muito superior. Vamos para a decisão.

3º Round: SALVO PELO GONGO! Lineker entrou novamente com tudo e quase acaba a luta no terceiro round. A decisão ficará para os juízes.

3º Round: Font trabalha a cintura e escapa.

3º Round: AGORA A BOMBA FOI NUM CHUTE DE DIREITA! Cai buscando a guarda!

3º Round: Font se levanta, toma de esquerda, mas ainda sobrevive.

3º Round: Fica por cima o brasileiro, busca a brecha, tenta acabar com a luta.

3º Round: LINEKER SOLTA A BOMBA DE DIREITA E MANDA O RIVAL AO CHÃO!

3º Round: É agora ou nunca para Font.

Tudo vai se decidir no round final.

2º Round: Sem mais tempo, fim de round em Curitiba.

2º Round: Lineker tenta dar o bote nas pernas, mas toma o contra ataque e fica por baixo.

2º Round: Font se segura como pode.

2º Round: Até agora, Font pouco fez no duelo.

2º Round: Lineker segue mais incisivo, encurtando com jebs e dominando a luta.

2º Round: E a torcida vem no ritmo do "Uhl, vai morrer!"

Vamos ao segundo round.

Movimentado, com bons ataques do brasileiro e domínio total.

1º Round: Fim de round!

1º Round: OOOOPA! Lineker deu um rodo no melhor estilo briga de rua.

1º Round: Lineker cerca, encurta e encaixa bom soco na linha de cintura.

1º Round: Lineker entra na guarda do Font e domina a luta.

1º Round: Brasileiro espera e solta contra ataque.

1º Round: Baita contra ataque do Lineker. Magoou o Font.

1º Round: Começou!

O juiz é Kevin McDonald.

Os lutadores se aprontam para o início. Bruce Buffer na apresentação.

Rob Font, cubano, vem de 11 vitórias seguidas!

E vamos para as lutas! Lineker, brasileiro, no octógono!

José Loreto, ator que fará José Aldo nos cinemas, falou com a reportagem da VAVEL e disse sobre o amor pelas lutas: "Faço judô desde os cinco anos e as lutas sempre esteve na minha vida. Quando fui chamado para esse filme, achava o UFC muito pesado, duro. E depois fui vendo que era natural, como bailarina machuca o pé. Torcerei por todos os brasileiros, acompanho bastante. E entre Jacaré x Belfort será igual Brasil x Fluminense."

Os brasileiros vão garantindo a noite! Primeiro nocaute da noite.

Muita festa para a vitória do Minotouro! Sobe ao octógono seu irmão, Minotauro!

ACABOOOOOOOU! MINOTOURO DERRUBA, TENTA FINALIZAR, LEVANTA, ENCONTRA BRECHAS E ENTRA COM DIREITAS POTENTES! CUMMINS NÃO SABE NEM ONDE ESTÁ! O JUIZ ENTROU NA FRENTE E ACABOU A LUTA!

1º Round: MINOTOURO PARTE PRA CIMA! ATAQUE SEGUIDO, DERRUBADA, DERRUBA O AMERICANO! PODE ACABAR!

1º Round: MINHA NOOOOOSSA! Minotouro entra no contra ataque, balança o americano e brechas para atacar.

1º Round: Brasileiro mais ativo, mais presente em seus golpes.

1º Round: BOA SEQUENCIA! Minotouro encaixa bons golpes e deixa o Cummins grogue.

1º Round: Minotouro busca encurtar a distância com jebs e ataques rápidos.

1º Round: Minotouro tem a guarda baixa, chamando o americano.

1º Round: Medem distância, trabalham no jeb.

1º Round: Começou!

A torcida canta "Vai Morrer"!

Dois veteranos. 39 anos contra 35. O árbitro será Leon Roberts.

Rogério 'Minotouro' Nogueira. Venceu nove das últimas 13 lutas. Faixa preta de jiu-jutsu.

E vamos ter um ícone agora! Minotouro! Contra Cummins.

E as pessoas seguem chegando. Fernanda Lacerda, a 'Mendigata' do Pânico, está no evento e falou com a reportagem da VAVEL sobre seu interesse nas lutas: "Acompanhava um pouco e pelo Pânico, foi lutando MMA. Em várias gravações fui aprendendo e gostando. Vou torcer pelos brasileiros e pelo Jacaré."

IH RAPAZ... Tivemos empate! Um juiz deu vitória para cada e o terceiro deu empate!

Nada decidido. Vamos para a arbitragem.

Fim de luta!

3º Round: Muita mudança de base, troca de apoio, de guarda, mas sem muita ação.

3º Round: Luta fica travado no chão, com ambos buscando mudar a base.

3º Round: Luan se salva e tira Serginho de cima dele.

3º Round: Serginho põe pra baixo e fica por cima. Trabalho na guarda.

3º Round: Swing de direita de Serginho pega na defesa de Luan.

Vamos para o round final desse combate!

2º Round: Fim de round!

2º Round: Se salva, Luan! Muito cansado, segue no chão.

2º Round: GUILHOTINA DE SERGINHO! Momentos de agonia para Luan!

2º Round: Luan tentou joelhada voadora, mas travado na defesa.

2º Round: Ambos parecem cansados e deixam muito espaço.

2º Round: Chutaaaaço de Serginho quebra a defesa do Luan, mas não encontrou gás para seguir.

2º Round: Os dois lutadores parecem ter cansado neste momento.

2º Round: Luan com sequencia forte de chutes. Serginho se esquiva.

2º Round: Bela bomba de direita de Serginho. Balançou o Luan.

2º Round: Segundo round em curso.

Fim de round! Se salva, Serginho, que caiu duas vezes!

1º Round: CRUZADO DE ESQUERDA DERRUBA NOVAMENTE! Nem foi aquiiiiiilo tudo, mas Serginho sentiu.

1º Round: PEDRADA DE LUAN MANDA SERGINHO NO CHÃO! Knockdown para Chagas, que não quis ir pro chão.

1º Round: Luta bem travada, com boas defesas e muito respeito. Corners orientam muito.

1º Round: Bom gancho do Serginho, entrando na defesa do rival.

1º Round: Serginho tenta achar distância e tentar na curta.

1º Round: Luan começa mais incisivo e com chute rodado no vácuo.

1º Round: Parte pra cima, Luan, com sequencia e defesa boa de Serginho.

1º Round: COMEÇOU!

Osiris Maia é o árbitro.

Os dois se preparam no octógono. Apresentação de Bruce Buffer.

Muito carisma para Serginho. São 4 vitórias seguidas, com 5 vitórias nas suas últimas 6 lutas.

E agora, Serginho Morais, ao som de Happy, entra levantando o público!

No MMA, são nove vitórias seguidas de Luan Chagas. De suas 14 vitórias na carreira, nenhuma foi pra decisão.

De Mato Grosso do Sul, Luan Chagas entra na sua estreia do UFC.

A próxima luta se aproxima. Serginho Morais x Luan Chagas. Luta de brasileiros!

E por decisão dividida, RENATO MOICANO VENCE e mantém a invencibilidade.

Vamos ao resultado!

Ambos se cumprimentam, comemoram, mas não há nada decidido.

A decisão fica para os árbitros!

FIM DE LUTA!

3º Round: Brasileiro trava a luta no chão, segue em pé, trabalha no alto.

3º Round: MINUTO FINAL!

3º Round: Brasileiro chama Tukhugov para a luta!

3º Round: Russo tenta levar ao chão, mas Renato se esquiva bem.

3º Round: Luta reiniciada.

3º Round: E agora o juiz para a luta. Renato tem corte perto do olho e sangra muito.

3º Round: Chute baixo do Renato.

3º Round: BELA ESQUERDA DO MOICANO! Russo se salva como pode.

3º Round: Direta de direita entra na defesa do brasileiro. Quase pega.

3º Round: Tukhugov manda Moicano ao chão, mas o brasileiro se solta bem.

3º Round: Começou o round final!

2º Round: Fim de round. Menos ativo, com menos golpes, o brasileiro ainda lidera.

2º Round: Minuto final.

2º Round: Meu amigo, se o uppercut do brasileiro entrasse agora, teríamos um russo no hospital...

2º Round: Moicano se defende bem da direita e esquerda do rival.

2º Round: Luta movimentada, com ambos na busca do confronto.

2º Round: Bom gancho de direita do russo! Moicano deu uma balançada mas segue em pé.

2º Round: Tukhugov acerta o vazio em boa sequencia de socos.

2º Round: Moicano busca o chute alto e encontra a defesa do russo.

2º Round: Começa o segundo round.

1º Round: NO GONGO! Moicano deu uma voadora, balançou o russo e quase finalizou pelas costas. Final de primeiro round!

1º Round: Tukhugov vai sobrevivendo como pode!

1º Round: Minuto final.

1º Round: MOICANO BUSCA O TRIÂNGULO! Por baixo, vai buscando o encaixe ideal!

1º Round: ENTRA BOM DIRETO DE TUKHUGOV! Brasileiro vai ao chão e tenta travar a luta.

1º Round: Estudo de aproximação. Bem movimentada.

1º Round: Tukhugov parte pra sequencia de socos, empurra o brasileiro, que se livra bem.

1º Round: Moicano acerta dois bons chutes, mas a defesa do russo foi boa.

COMEÇOU!

Apresentação da primeira luta da noite. O russo tem 18-3 no cartel. O brasileiro tem 9-0-1 em sua carreira.

Moicano está invicto, com sequencia de quatro vitórias.

Neste instante, o primeiro brasileiro da noite entra. Com muita festa, Renato Moicano!

E a primeira luta vai se aproximando. Entra no octógono o russo Zubaira Tukhugov.

As pessoas vão chegando no tapete vermelho do UFC. Jorge Pontual, jornalista renomado, falou com a reportagem sobre seu interesse nas lutas: "Vem de muito muito tempo. Tenho três filhos que são grau médio de jiu-jitsu. Eu comecei a treinar com quatro anos de idade e eu sempre acompanhei, tive curiosidade, com minha família, meu tio... Isso tudo está no sangue, então é um prazer torcer pelos amigos. Vou torcer pelo Werdum. Ele é genial."

O Hino Nacional Brasileiro é executado no estádio.

O tapete vermelho do UFC, na Arena da Baixada!

A VAVEL Brasil está presente no evento trazendo as melhores notícias.

Os ingressos esgotados na UFC hoje em poucas horas dão um pouco da noção do quanto o UFC 198 é esperado pelo povo de Curitiba. Enquanto os fãs aguardam ansiosamente pelo sábado, dia do evento, a semana que antecede as lutas terá diversas atrações a quem é apaixonado pela modalidade.

Considerado o melhor e maior evento da história do UFC no Brasil, a maior organização de MMA vai ser aterrissar, pela primeira vez, em um estádio de futebol. Cerca de 45 mil pessoas são esperadas em Curitiba para acompanhar as lutas de estrelas como Fabricio Werdum, Ronaldo Jacaré, Vitor Belfort, Anderson Silva, Mauricio Shogun, Cris Cyborg, John Lineker, Francisco Massaranduba e Serginho Moraes.

Todos os lutadores do card do UFC 198 bateram o peso na tarde desta sexta-feira (13), na Arena da Baixada, em Curitiba. Para um público de 16 mil pessoas, os atletas subiram na balança e, na sequência, fizeram as tradicionais encaradas.

O destaque ficou para o norte-americano Matt Brown, adversário do brasileiro Demian Maia no card preliminar. O gringo mostrou o dedo do meio para o público e foi muito vaiado pela galera.

Quando Demian entrou no palco, os curitibanos foram à loucura e a encarada pegou fogo. Além dele, outros brazucas foram muito aplaudidos, como os curitibanos Mauricio Shogun e Cris Cyborg.

No duelo principal, o gaúcho Fabrício Werdum fez questão de homenagear a mãe do seu técnico Rafael Cordeiro. Maria Aparecida faleceu nesta sexta-feirapor conta de uma parada cardíaca.

UFC 198: 14 de maio de 2016, em Curitiba (PR)

CARD PRINCIPAL (a partir de 23h de Brasília)

Peso-pesado: Fabricio Werdum x Stipe Miocic

Peso-médio: Ronaldo Jacaré x Vitor Belfort

Peso-casado (até 63,5kg): Cris Cyborg x Leslie Smith

Peso-meio-pesado: Mauricio Shogun x Corey Anderson

Peso-meio-médio: Warlley Alves x Bryan Barberena

CARD PRELIMINAR (a partir de 19h30 de Brasília):

Peso-meio-médio: Demian Maia x Matt Brown

Peso-médio: Thiago Marreta x Nate Marquardt

Peso-galo: John Lineker x Rob Font

Peso-meio-pesado: Rogério Minotouro x Patrick Cummins

Peso-leve: Francisco Massaranduba x Yancy Medeiros

Peso-meio-médio: Serginho Moraes x Luan Chagas

Peso-pena: Renato Moicano x Zubaira Tukhugov