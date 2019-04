Lendas Olímpicas: Ian Thorpe, o fenômeno australiano da natação

Quem acompanha natação com certeza já ouviu falar o nome Ian James Thorpe, mais popularmente conhecido como Ian Thorpe. O australiano que atualmente tem 33 anos, é um dos maiores nomes da natação mundial, e do esporte australiano.

É o único australiano a conseguir ganhar cinco medalhas olímpicas, e também o único nadador a conquistar seis medalhas de ouro em um campeonato mundial. Ian Thorpe ainda é reconhecidamente considerado o atleta mais popular da Austrália.

Ciclo olímpico

A história de Thorpe nos jogos olímpicos começou em 2000, em Sidney. Competindo em 'casa', o australiano com apenas 17 anos, ganhou três medalhas de ouro (400 m, 4x100 m e 4x200 m) e duas de prata (200 m e 4x100 m medley). O 'Torpedo' como é conhecido pelos seus fãs, ainda quebrou o seu próprio recorde mundial nos 400 metros.

Quatro anos depois, em Athenas, na Grécia, mais consagração para o nadador. Thorpe se tornou bi-campeão dos 400 metros livre, conquistando o seu quarto ouro olímpico, e depois vencendo os 200 metros livre completou cinco medalhas douradas. Ainda conseguiu mais um bronze nos 100 metros livre e outra prata nos 4 x 200 livre, encerrou sua carreira olímpica com oito medalhas no total.

Em 2011, Thorpe sinalizou uma voltas as piscinas visando as olímpiadas de Londres, mas a idéia não foi para frente e novamente ele se aposentou. O Presidente do Comitê Olímpico Australiano, John Coates afirmou que "Nos próximos 50 anos os australianos ainda se iram maravilhar com as proezas de Ian Thorpe.". Dawn Fraser, o primeira de apenas dois nadadores a ganhar o mesmo evento Olímpicos três vezes, disse que Thorpe foi o "maior nadador do mundo (no estilo livre)" e lamentou que ele não tenha feito uma tentado conquistar pela terceira vez a medalha de ouro nos 400 metros livre.

Legado em seu país

Em contraste com muitos outros atletas australianos populares, o comportamento de Thorpe é muitas vezes descrito como calmo leve e educado. Conhecido pelo seu interesse de longa data na moda, Thorpe serve como embaixador para a Armani e tem a sua própria linha de jóias e de roupa interior.

Dono de uma populariedade incrivel na Austrália, Ian Thorpe também surgiu como um filantropo, criando a Ian Thorpe's Fountain for Youth, em 2000. A organização angaria fundos para a investigação em doenças infantis e patrocina uma escola em Pequim, para crianças órfãs com deficiências. Além disso, também trabalha com a The Fred Hollows Foundation para melhorar a situação sanitária e as condições de vida das comunidades aborígenes australianas.