Cerimônia de Abertura da Olimpíada Rio 2016

E OS JOGOS OLÍMPICOS ESTÃO OFICIALMENTE ABERTOS!

O RIO DE JANEIRO É CAPAZ DE ORGANIZAR A OLIMPÍADA. O BRASIL É CAPAZ DE ORGANIZAR EVENTOS. O BRASILEIRO É CAPAZ DE TUDO O QUE QUER, PORQUE SEU PAÍS É MARAVILHOSO, COM A UNIÃO DE CADA CANTO DO MUNDO NUM SÓ!

Os fogos se apagam, os aplausos tremem o Maracanã e o brasileiro se sente orgulhoso, se sente mais vivo, se sente mais justiçado após muitas chacotas, após todas as mazelas que teimam em acabar com a nação.

A pira dos Jogos Olímpicos Rio 2016!

Foto: Reprodução/ TV Globo

Pra causar menor impacto ambiental, pra passar a mensagem que o mundo não pode mais gastar a natureza, a menor pira sobe aos céus e fogos de artifícios brilham sob a benção do Cristo Redentor.

ELE ACENDE A MENOR PIRA DA HISTÓRIA, QUE SOBE E ESPIRIAIS PRATEADOS SIMULAM O EFEITO DO SOL!

BRONZE EM ATENAS, MEDALHA DE COUBERTIN E ENORME ESPÍRITO OLÍMPICO!

VANDERLEI

CORDEIRO

DE LIMA

A MAIOR JOGADORA DO BASQUETE PASSA PARA....

É UM MOMENTO DE ENCHER OS OLHOS DE LÁGRIMAS! A TOCHA É PASSADA PARA HORTÊNCIA!

AO SOM DA TORCIDA, GUSTAVO KUERTEN, MONSTRO SAGRADO DO TÊNIS, CARREGA A TOCHA OLÍMPICA!

DOS PORTÕES DO MARACANÃ, GUSTAVO KUERTEN CARREGA A TOCHA!

E CHEGOU A HORA DO FOGO OLÍMPICO!

Chuva de papel picado multi colorido! É uma aula de festa!

É um desfile de carnaval no meio do Maracanã! Pra explodir!

E TODAS AS BATERIAS DAS ESCOLAS DO RIO DE JANEIRO ENTRAM PARA ARREBENTAR O MARACANÃ!

Anitta chega para agitar o samba.

Gilberto Gil e Caetano Veloso dão o ritmo musical.

Um samba na caixa de fósforo é feito com um menino sambando no palco. Só há luz nele.

E A HORA CHEGOU!

Do corpo técnico, Adriana Santos fala sobre seu juramento.

Martinho Nobre fala sobre a responsabilidade dos árbitros.

Robert Scheidt será o responsável pelo juramento dos atletas.

A bandeira é hasteada ao lado da bandeira brasileira. O Hino Das Olimpíadas é executado.

A bandeira olímpica é carregada por Emanuel (vôlei de praia), Rosa Célia (médica cardiologista), Sandra Pires (vôlei de praia), Torben Grael (vela), Joaquim Cruz (Atletismo), Marta (futebol), Elen Greice (1ª presidente do STF), Oscar Schimidt (basquete).

Michel Temer declara os Jogos abertos coberto de vaias.

Discurso agora de Kipchoge Keino, atleta olímpico que recebeu a "Auréola Olímpica" por causas sociais no Quênia.

Crianças com pipas entram e outras caem do céu com mensagens de paz.

E o discurso seeeeeegue...

Discurso agora de Thomas Bac, presidente do COI.

Acho que essa imagem não precisa de descrição.

Foto: Reprodução/ TV Globo

Agora, Carlos Arthur Nuzman (COB) e Thomaz Bac (COI) fazem o pronunciamento protocolar.

FOGOS FECHAM UMA DAS MAIS BELAS IMAGENS DO EVENTO!

Placas metálicas, com as sementes dos atletas formam os aros olímpicos com árvores e explodem flores! Imagem ESPETACULAR!

A torcida canta em coro pelo Brasil. E um novo palco vai sendo montado.

Olha, é uma coisa que não dá pra descrever, o que faz a delegação brasileira. A torcida em sintonia. Emocionante!

Aquarela do Brasil, bandeira tremulando, povo arrepiado! A delegação dá show! Yane Marques dá show com a nossa bandeira!

Yane Marques, com muita festa, aplausos, gritos, emoção demais, carrega o Brasil pra explodir o Maracanã!

O Maracanã pulsa porque é a hora do Brasil!

E com extremos aplausos, o Time Olímpico de Refugiados. Emocionante.

Zimbábue agora.

Zâmbia agora.

É a vez das Ilhas Virgens Britânicas.

Ilhas Virgens Americanas. Lindo lugar.

Tá chegando a hora do Brasil.

Vietnã chamada.

Bem aplaudida, a vizinha Venezuela.

Vanuatu agora.

Uruguai e aplausos. Logo após, Uzbequistão.

Uganda e alguns atletas.

Ucrânia. Tá chegando o fim.

Tuvalu anunciada.

Trinidad e Tobago, Turcomenistão. Apresentados.

Tunísia e Turquia agora.

Togo e Tonga. Chamados.

Timor Leste. Também colônia portuguesa.

Os tchecos jogam chapéus ao público.

Agora entra a Tanzânia.

Taipei anunciada.

Tailândia apresentada.

Tadjiquistão também presente.

Suriname e sua delegação.

A dupla Suécia e Suíça é chamada.

Sudão do Sul também chamado.

Sudão é apresentado.

Suazilândia no Maracanã.

Sri Lanka chamada.

Outro país bem pobre. Somália. Boa sorte.

Síria entra com o rapaz fazendo "Tranquilo, favorável".

Chamada Cingapura.

Vem a Sérvia.

Serra Leoa. Um dos países mais pobres. Que tenham sorte.

Entra Senegal.

Seychelles em campo.

São Vicente e Granadinas agora.

São Cristóvão e Neves e São Tomé e Príncipe chamados.

Santa Lúcia agora.

A linda e pequena San Marino chamada.

Samoa Americana presente.

Ilhas Salomão e Samoa chamados.

Rússia entra. Após caso de doping em todo atletismo, a delegação vem bem desfalcada.

Ruanda.

Romênia em campo.

Entra a Coréia do Norte. O país mais fechado do mundo.

Quisguistão apresentado.

Entra o Quênia.

Muita festa pra Portugal.

Porto Rico no Maraca.

Polônia em campo.

Entra a delegação peruana.

Paraguai bem festejado.

Brasil já começa a se ajeitar pra entrar.

Paquistão chamado.

Bem alegres, a galera do Panamá.

Bem aplaudida a delegação da Palestina. Considerada país no esporte.

Palau anunciada.

Países Baixos. Região da Holanda.

Omã agora.

Nova Zelândia. Bem aplaudida.

Noruega em campo.

Níger e Nigéria. Vizinhos.

Nicarágua.

Nepal e a turma da bandeira diferente.

Nauru e uma baixa delegação.

Namíbia chamada.

Mianmar com alguns atletas.

Montenegro anunciada.

Mongólia.

A linda Mônaco presente.

Moldova em campo.

Moçambique. Outro país com língua portuguesa.

No Maraca, com muito aplauso, os mexicanos.

Entram Maurícios e Mauritânia.

Vem Marrocos.

Ilhas Marshall.

Agora é Malta.

Entra Mali.

Malawi e Maldivas nos jogos.

Madagascar e Malásia chamados.

Luxemburgo agora.

Lituânia no Maracanã.

Liechenstein chamada.

Líbia anunciada.

Libéria!

Entra o Líbano.

Letônia presente.

Entra o Lesoto.

Laos anunciada.

Kosovo fazendo estreia.

Kiribati chamado.

Poucos atletas da Jordânia.

Outra super aplaudida, entra o Japão!

Outra bem aplaudida, Jamaica entra. Sem Bolt na delegação.

Muito aplaudida, entra a Itália.

Israel com 47 atletas.

Islândia é a centésima nação.

Irlanda é mais uma nação.

Iraque agora.

Irã presente.

Indonésia com roupas chamativas.

Lindas roupas da delegação indiana.

Iêmen e poucos atletas.

Hungria tem o maior rival do Phelps.

Hong Kong anunciada. Ela faz parte da China.

Honduras!

Bem aplaudida a delegação do Haiti.

Mais uma Guiné. A Bissau.

A outra Guiné, a Equatorial, chamado.

Guiné e alguns atletas.

Guiana no Maraca.

Guam e Guatemala chamados.

Granada em campo.

Andy Murray e a bandeira da Grã-Bretanha.

Geórgia presente.

Lá vem Gana.

A música muda e o Gabão entra.

Grande delegação francesa.

Finlandeses no Maraca.

Filipinas anunciada.

Fiji e uma boa população.

Macedônia em campo.

Etiópia chamada.

Estônia presentes.

São 516 atletas. Enorme.

Aumenta o volume porque entra Michael Phelps e a sensacional delegação dos Estados Unidos!

Estados Federados da Micronésia. Alguns apenas.

Rafael Nadal traz a Espanha!

As vizinhas Eslováquia e Eslovênia chamadas.

Entram Eritréia.

Do nosso lado, entram os atletas do Equador.

Emirados Árabes Unidos e alguns atletas.

Lá vem El Salvador.

Egito e uma grande delegação.

República Dominicana no palco.

Dominica com apenas dois atletas.

Djibuti chamada.

Dinamarca dentro dos jogos.

Bem aplaudida, Cuba é chamada.

Costa Rica e Croácia chamadas.

Costa do Marfim anunciada.

Coréia do Sul, país crescente nos Jogos.

Ilhas Cook com alguns atletas.

Amigo, o porta-bandeira do Congo é a cara do Shaquille O'Neal.

Com roupa bem típica, Comores é anunciada. São quatro atletas.

Lá vem os vizinhos colombianos.

O Chipre é anunciado.

E a gigante delegação da China é anunciada.

Aqui pertinho também, Chile anunciado.

Chade!

Temos a República CentroAfricana.

Ilhas Cayman presente.

Cazaquistão chamado.

Catar e 38 atletas. São 23 naturalizados. Há um brasileiro.

Bem aplaudida, Canadá é anunciada.

Camboja anunciada.

Camarões e roupas tradicionais.

Cabo Verde. De colônia portuguesa.

Butão, o país da felicidade.

Burundi e quatro atletas. Roupas bem típicas.

Burkina Faso e cinco atletas.

A Bulgária se faz presente.

Brunei e oito atletas apenas.

Botsuana e seus 12 atletas.

A Bosnia e Herzegovina está no Maraca.

Pertinhos da gente, Bolívia anunciada.

E as Bermudas com a galera de... bermuda.

Benin anunciada.

Muita festa de Belize.

Os belgas estão no Rio!

Grande a galera de Belarus.

E Bahrein com seus atletas.

Barbados e sua delegação.

Bangladesh presente!

Bahamas anunciada.

Azerbaijão e seus atletas.

Áustria e sua delegação.

A potência Austrália apresentada.

E temos, com muitos aplausos, Atletas Olímpicos Independentes.

Aruba, paraíso na Terra, na festa.

Armenios presentes.

Lá vem os hermanos argentinos. E algumas vaias.

Grande número de pessoal da Argélia.

Árabia Saudita com mulheres na frente.

Antigua e Barbuda no Maraca.

Atletas de Angola anunciados.

Andorra presente.

Alemanha é recebida com muitos aplausos.

Vez da Albânia.

Após Grécia, Afeganistão e África do Sul dão sequência.

Cada país carrega uma muda de planta, a ser plantada depois.

O samba é tocado e a Grécia entra com uma passarela no centro do palco. As areias de Copacabana é reproduzido pela tela do chão.

E é anunciado a chegada dos atletas participantes da 31ª Olimpíada.

Sementes de árvores nativas serão plantadas pelos atletas em parques pelo Rio de Janeiro. Ação genial.

Um vídeo com pessoas plantando pelo mundo é transmitido.

O momento do encontro.

Foto: Reprodução/ TV Globo

Uma solitária muda de árvore é encontrada. Agora, um diálogo é passado e um reinício da vida é mostrado.

Num mundo seco, um menino caminha sem encontrar nada.

Amsterdã (Holanda), Dubai (EAU), Rio de Janeiro (Brasil), Flórida (EUA) são invadidos pela água.

A poluição, aquecimento global, com a queima de emissão de petróleo é falada. Gráficos com a temperatura aumentando, animação do derretimento do gelo, aumento do nível do mar.

E uma mensagem com uma criança pobre e esquecida é transmitida.

E O PÚBLICO CANTA A CAPELA PAÍS TROPICAL! ESPETÁCULO!

Mais fogos pra incediar de festa uma festa SENSACIONAL no Maracanã!

O Maracanã ecoa com a festa de Ben Jor!

Jorge Ben Jor e País Tropical!

Agora temos Regina Casé querendo ainda mais música e festa!

Os ritmos do Brasil!

Foto: Reprodução/ TV Globo

Frevo e Maracatu dão ritmo e cor à festa.

As festas populares brasileiras agora são retratadas. A guerra da espada, da Bahia, é mostrada e os fogos explodem!

Carol Conka canta a afirmação da mulher na sociedade. No chão, capoeiristas são projetados num combate.

Foto externa durante a festa brasileira.

A bandeira hasteada!!!

Foto: Reprodução/ TV Globo

E o Maracanã canta "Deixa a Vida me Levar"!!!

Marcelo D2 e Zeca Pagodinho. Hora musical na festa!

Elza Soarez canta no Maracanã.

E agora é a voz do morro! "Eu só quero é ser feliz" na voz de Ludmilla!

É uma coisa espetacular!

Foto: Reprodução/ TV Globo

GAROTA DE IPANEMA TOCADA PELO NETO DE TOM JOBIM COM GISELE BUNDCHEN DESFILANDO PELO MARACANÃ!

E SOBREVOOU POR TODO O RIO DE JANEIRO!

Ele começou o voo no Maracanã e....

Foto: Reprodução/ TV Globo

O 14-Bis surge no Maracanã!

Agora, cubos brancos são colocados na frente dessa cidade. Muita expectativa.

Assim foi a construção das grandes cidades.

Foto: Reprodução/ TV Globo

No canto do Maracanã, pessoas saltam, pulam, em paredes de verdade, de rapel.

É a formação das grandes cidades e tudo com projeções.

Foto: Reprodução/ TV Globo

E um grupo de Parkour, com projeções 3D no chão, dão efeito deles andarem sobre os prédios.

Agora, árabes, asiáticos e outros imigrantes são mostrados. Novas culturas modificando a história brasileira.

O momento em que a escravidão foi mostrada na festa.

Foto: Reprodução/ TV Globo

Os fogos formando o nome da Cidade Maravilhosa!

E a escravidão é retratada. Aos mesmo momento, uma música africana é tocada.

O descobrimento do Brasil no Maracanã.

Foto: Reprodução/ TV Globo

Agora, a chegada dos portugueses ao Brasil.

O momento da formação das ocas pelos índios.

Foto: Reprodução/ TV Globo

Entram índios no palco, mostrando e formando ocas, suas casas. Uma música típica é tocada.

Agora, o surgimento das florestas. Raízes são desenhadas e uma rede é subida do chão.

A tela branca reproduz o início da vida. Bactérias, micro-organismos se formam.

Agora, o mar é reproduzido na tela branca do chão. Uma tempestade acontece.

Mauren Maggi, Nalbert, Flávio Canto, Tande... Alguns dos atletas presentes no hasteamento da bandeira.

A bandeira brasileira é hasteada com várias crianças no palco portando o símbolo máximo do país.

Paulinho da Viola comanda o Hino Nacional Brasileiro. O público vai junto com ele.

O Presidente do COI, Thomas Bac é anunciado. E agora teremos o Hino Nacional do Brasil.

Uma tela branca cobre o gramado e reproduz imagens. Agora, fogos no teto anuncia o ciclo da paz, com uma árvore no centro do palco.

Contagem regressiva com essas placas marcam o início oficial da festa.

E agora temos imagens do Maraca, com pessoas no gramado segurando placar formando símbolos.

Um vídeo com uma homenagem de vistas aéreas de pontos cariocas. Uma bossa-nova é tocada.

E A HORA CHEGOU! A CERIMÔNIA DE ABERTURA COMEÇOU!

Celulares, câmeras, tudo que for possível para registrar o momento. A hora está chegando.

Fernando Meirelles, diretor de cinema e responsável pela produção, disse que Donald Trump, candidato à presidente dos EUA e Jair Bolsonaro, político brasileiro, não irão gostar da festa.

Ainda tem muita, mas muita gente do lado de fora ainda. A revista da segurança é gigante.

São mais de 20 mil jornalistas. A VAVEL está presente no palco da abertura.

Maracanã abarrotado de gente. Sensacional!

A vinheta oficial mostra que o Rio-16 começou!

O Cristo Redentor está pintado de verde e amarelo. Linda imagem!

Escolas de samba, Amazônia, folclore, música... O Brasil passará sua cultura, mas também falará dos problemas do mundo.

A notícia que corre é que Vanderlei Cordeiro de Lima será o responsável por acender a Pira Olímpica.

Sobre a festa, alguns detalhes já são conhecidos. Índios, negros, transexuais farão parte, como uma amostra da representativa coletiva.

Vanderlei Cordeiro de Lima, maratonista que é um exemplo de espírito olímpico, é um dos nomes mais fortes para acender a pira. Guga é outro que chega como favorito.

Não há descrição que possa descrever essa foto. O mundo está ali!

E estamos por apenas 30 minutos. A ansiedade aumenta e a festa do esporte vai acontecer no templo do futebol.

Há uma enorme expectativa de que essa edição dos Jogos seja a mais assistida pelo mundo, com mais de 5bi de pessoas pelo mundo.

Neste sábado, vôlei, basquete, judô, handebol, futebol... Os Jogos começarão com tudo!

Meu amigo, o Maraca tá ficando daquele jeito! É de arrepiar! A hora está chegando!

Mesmo assim, uma manifestação aconteceu no Rio de Janeiro. Mascarados causaram confusão, resultando na prisão de uma pessoa.

O aparato policial será o maior da história da cidade carioca. Câmeras, exército, polícias militares, civil, Bope.... Tudo pra garantir a segurança.

Essa será a primeira vez que teremos duas piras. Uma no Maracanã e outra na Igreja da Candelária.

Esse é o Maracanã, a momentos da festa de abertura.

Especulações sobre o condutor da chama na pira olímpica surgem a todo momento. Agora, Guga, Giovane Gavio e até um holograma de Ayrton Senna.

Atletas dos Estados Unidos presentes no Maracanãzinho. País é favorito para ser o primeiro no quadro de medalhas.

Jornalistas passam por enorme revista para entrada no Maracanã. Fila é enorme.

No Maracanãzinho, delegações começam a chegar para a festa de abertura. Telão do ginásio mostrará o evento para os países saberem seus momentos.

A torcida começa a chegar e começa a ocupar as arquibancadas do Maracanã. Um pouco mais de duas horas para o começo.

Confira a nota divulgada pela assessoria do ex-jogador.

“Queridos amigos,

Só Deus é mais importante do que minha saúde!

Em minha vida tive fraturas, cirurgias, dores, internações em hospitais, vitórias e derrotas, e sempre respeitando aqueles que me admiram. A responsabilidade das decisões é minha onde sempre procurei não decepcionar a minha família e o povo brasileiro.

Nesse momento eu não estou em condições físicas de participar da abertura da Olimpíada.

E como brasileiro, peço a Deus que abençoe a todos que participarem desse evento e que seja um grande sucesso e termine em paz! Edson Arantes do Nascimento – Pelé”

O atleta mais vitorioso do futebol e ídolo do mundo revelou que seus problemas de saúde o impedirá de acender.

E o começo dessa tarde traz a notícia de que Pelé não conseguirá acender a pira olímpica.

A VAVEL Brasil trará tudo desse evento histórico para o Brasil e mundo. O Rio de Janeiro começará a mostrar que está sim capaz de sediar a Olimpíada e fazer um show neste mês de agosto.

Sete anos se passaram desde o anúncio. Mas será nesta noite. A partir das 20h, horário de Brasília, o Maracanã chama a atenção, abraça o mundo e convida para um momento de reflexão, paz e desportividade.

Guia VAVEL dos Jogos Olímpicos Rio 2016

Essa será a primeira edição dos Jogos na América do Sul. No hemisfério, apenas a Austrália, com Sidney, sediou. Agora, chegou a vez do Rio de Janeiro.

A inovadora forma que Londres encontrou para acender sua pira olímpica.

Na última competição, um time de jovens foram responsáveis por acender a pira. Mas foi de forma diferente. Várias tochas foram acessas, formando uma pira completa com todas ligadas.

Em Sidney-2000, nem mesmo a água apagou o fogo olímpico.

Em Barcelona-92, a flecha caiu exatamente na pira?

Outras edições tiveram momentos de acender a pira que ficaram marcadas.

Atlanta-96. O momento histórico e uma imagem marcante para o esporte.

É o momento de maior expectativa. Grandes nomes já tiveram essa honra, como Muhammad Ali.

Quem vai acender? Pelé é o nome mais quente, mas o Rei do Futebol se esquivou numa coletiva recente. O Atleta do Século, que nunca disputou uma Olimpíada, pode ter seu nome cravado de vez.

O momento mais aguardado, no entanto, ainda segue com certo mistério. Para essa edição, duas piras olímpicas serão acessas. Uma no Maracanã e outra no centro olímpico.

Alguns nomes são dados como certo no show, como Annita e Caetano Velloso. Escolas de samba também devem dar seu show na festa.

Tradicionalmente o futebol começa dias antes da abertura e não foi diferente dessa vez. Hoje, o dia é exclusivo para a festa dos atletas no templo do futebol.

Você vai acompanhar em todos os detalhes, a Cerimônia de Abertura, com o melhor tempo real da internet brasileira. Fotos, vídeos, comentários... Vamos descrever tudo o que acontece no Maracanã.

