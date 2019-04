Judô: Paula Pareto conquista o primeiro ouro da história argentina no feminino

Na tarde deste sábado (6), a atleta Paula Pareto conquistou a primeira medalha de ouro do Judô na Olimpíada do Rio. O triunfo veio na categoria ligeiro (até 48 Kg) após a atleta derrotar a sul-coreana Jeong Bokyeong com um waza-ari perto do fim da luta. Essa é a primeira vez que a Argentina chega ao alto do pódio no Judô.

A judoca substitui Sarah Menezes, brasileira detentora da conquista nos Jogos Olímpicos de Londres em 2012. Na época, Pareto havia conquistado o bronze. A atleta de 30 anos desembarcou no Rio atraída por outro triunfo. No Mundial de Astana em 2015, disputado no Cazaquistão, a argentina também havia conquistado a medalha de ouro. O que prova a boa preparação da atleta para a Olimpíada deste ano.

Com apenas 1,50m de altura, Pareto lutou como uma gigante. Perto do fim, segurou os tentos da Judoca sul-coreana que tentava igualar o placar na luta. Após a conquista, a atleta vibrou muito em conjunto com a torcida na Arena Carioca 2, no Parque Olímpico, Barra da Tijuca.