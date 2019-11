Resultado luta Nate Diaz x McGregor na UFC 202

Encerramos mais uma transmissão do UFC. Boa noite e bom domingo olímpico.

Conor McGregor vence Nate Diaz por decisão majoritária (48-47, 47-47, 48-47).

Fim de luta. Vamos esperar resultado oficial.

Um minuto para o fim da luta.

5° round

Os dois já em modo mais desacelerado mas nenhum abdicando de pelo menos socar o rosto de forma limpa.

No 4° round, Diaz se incomodo com muito sangue saindo do seu supercílio direito.

McGregor bate com menos potência que anteriormente. Diaz joga com chutes no rosto do rival

Diaz coloca o rival contra a grade e começa a provocar o rival.

Recomeça a luta.

O americano consegue se colocar em vantagem com clinches e mais golpes no rosto do irlandês.

Contragolpe de McGregor vem sendo eficiente. Diaz busca golpes na linha de cintura.

Diaz foi ao chão duas vezes com golpes de esquerda do irlandês.

Começa o 2° assalto

Fim do 1° round

Ambos trocam chutes na parte inferior.

Direto de esquerda de McGregor entrou firme no rosto do americano, que conseguiu levantar-se.

Irlandês tenta tomar o centro do octógono, enquanto Nate espera um tempo certo para colocar a envergaruda como vantagem.

COMEÇOU!

Agora é a vez de Nate Diaz.

Conor McGregor entrando na arena.

MAIN EVENT! Nate Diaz x Conor McGregor 2. Logo em ação!

Corrigindo: Johnson nocauteou Teixeira em apenas 13 segundos.

"Muito obrigado por ser profissional, Glover. Te respeito bastante, fazemos nosso trabalho e é isso que tem que ser", declarou Johnson

VIOLENTO! Apenas 10 segundos de luta e Anthony Johnson vence por nocaute com uppercut

Começou o co main event.

Próximo duelo é entre meio pesados: Anthony Johnson x Glover Teixeira. Brasil x EUA.

ACABOU! Cerrone não deu chances para Story após precisão em socos no norte americano e fim de luta.

Começa o segundo assalto.

Story caminhou pra trás e cedeu espaço para golpes retos de Cerrone, que também procurou chutar mais na parte inferior do americano.

Cerrone teve chance de finalização, mas a experiência de Story falou mais alto e fez o veterano sair da posição.

Começou a luta!

Próximo duelo sentre os americano Rick Story e Donald Cerrone, na categoria dos meio-médios.

BRUTAL! Mike Perry vence Lim por nocaute técnico no primeiro round, em sua estreia na organização.

Desculpem-nos o transtorno. Por problemas técnicos, não pudemos transmitir o card preliminar. Vamos já com a segund aluta do card principal entre o coreno Hyun-Gyu Lim contra o americano Mike Perry.

Confira o card completo:



CARD PRINCIPAL

Meio-Médios: Nate Diaz vs. Conor McGregor

Meio-Pesados: Anthony Johnson vs. Glover Teixeira

Meio-Médios: Rick Story vs. Donald Cerrone

Meio-Médios: Lim Hyun-Gyu vs. Mike Perry

Meio-Médios: Tim Means vs. Sabah Homasi



CARD PRELIMINAR:

Galos: Cody Garbrandt vs. Takeya Mizugaki

Galos Feminino: Raquel Pennington vs. Elizabeth Phillips

Penas: Artem Lobov vs. Chris Avila

Palhas Feminino: Randa Markos vs. Cortney Casey

Meio-Médios: Neil Magny vs. Lorenz Larkin

Meio-Médios: Colby Covington vs. Max Griffin

Médios: Alberto Uda vs. Marvin Vettori

O vencedor do The Ultimate Fighter: China, Ning Guangyou, testou positivo para clenbuterol, a partir de um teste fora de competição realizado em 19 de maio, mas a USADA descobriu que ele ingeriu a substância sem culpa ou negligência.

Eles revisaram as evidências do caso - o paradeiro de Guangyou, hábitos alimentares e os relatórios do laboratório mostrando "concentrações muito baixas em partes por bilhão" da substância - e determinaram que o resultado, muito provavelmente, veio por conta de carnes contaminadas, já que países como México e China têm um alto índice de carnes contaminadas com a substância. Guangyou não será suspenso. Ele era esperado para enfrentar Marlon Vera neste evento, mas devido a este incidente, a luta foi adiada uma semana, para o UFC on Fox: Maia vs. Condit.

Sultan Aliev enfrentaria Hyun Gyu Lim no evento. Contudo, Aliev retirou-se da luta no início de agosto, citando uma lesão no pulso. Lim agora vai enfrentar o recém-chegado na promoção, Mike Perry.

Em 5 de agosto, Sean Strickland foi retirado de sua luta contra Tim Means, devido a uma lesão no joelho. Ele foi substituído pelo recém-chegado na organização, Sabah Homasi.

Dong Hyun Kim iria enfrentar Neil Magny no evento. Todavia, Kim retirou-se da luta devido a uma lesão, em 12 de julho, e foi substituído por Lorenz Larkin.

A luta entre os ex-desafiantes ao Cinturão Meio-Pesado do UFC, Anthony Johnson e Glover Teixeira, era esperada para servir como o evento co-principal para o UFC on Fox: Holm vs. Shevchenko. No entanto, Johnson retirou-se um mês antes do evento por problemas pessoais. Por sua vez, os oficiais da promoção decidiram mover Teixeira do card, e o casamento da luta foi mantido intacto e reprogramado para ocorrer neste evento.

O evento está previsto para ser encabeçado por uma revanche no peso-meio-médio, entre o vencedor do The Ultimate Fighter 5 e ex-desafiante ao título dos leves, Nate Diaz, e o Campeão Peso-Pena do UFC, Conor McGregor.

Boa noite, leitores da VAVEL Brasil. A partir de agora entraremos em ação para mais um evento do UFC: o UFC 202: Diaz x McGregor 2, que será realizado na T-Mobile Arena, em Las Vegas.