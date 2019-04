Cerimônia de Encerramento dos Jogos Olímpicos Rio 2016

Desejamos uma ótima noite e uma grande semana.

O sentimento de tristeza pelo fim é claro, mas fica a alegria pelos momentos vividos, a certeza do dever cumprido.

E a Rio-16 acabou...

Um vídeo é apresentado com momentos que marcaram e emocionaram. Se aproxima seu final.

É uma bagunça enorme. Um carnaval de rua na grama do Maracanã!

Os fogos chegam e trazem consigo o fim da festa de encerramento.

É UM ESPETÁCULO QUE FAZ ARREPIAR!

Todos os atletas são chamados ao centro para esse enorme carnaval!

É um grande sambódromo no Maracanã!

Alessandra Ambrósio chega trazendo as escolas de samba pra um grande carnaval no Maraca.

Marchinhas de carnaval começam a dar o tom do adeus.

A Pira se apaga, o monumento para de mexer e a cerimônia está acabando.

Água cai na Pira e aos poucos o fogo da Rio-16 vai se apagando.

E neste momento, uma apresentação musical precede o apagar da Pira Olímpica.

Uma nova apresentação teatral acontece. Chega-se próximo do fim a cerimônia de encerramento.

Thomas Bach declara fechada as Olímpiadas do Rio e ouve-se vaias.

Algumas pessoas são chamadas para representar as pessoas que transformaram o Rio de Janeiro numa cidade olímpica.

Após longo discurso, Thomas Bach discurso neste momento.

Carlos Arthur Nuzman com discurso no centro do palco.

Uma mescla de tecnologia, games e luzes são feitas no palco.

O Primeiro-Ministro japonês surgiu num encamento típico dos games do Mário. Genial!

Um vídeo de apresentação e reabertura das competições para Tóquio-2020!

Hino do Japão no Maracanã.

A bandeira dos Jogos Olímpicos é passada de Eduardo Paes, pra Thomas Bach até chegar na mão da prefeita de Tóquio.

Agora são chamados o presidente do Comitê Internacional, o prefeito do Rio de Janeiro e a prefeita de Tóquio. O Hino Olímpico é tocado.

Neste momento, o Hino Nacional da Grécia, palco dos Jogos Olímpicos.

Lenine canta para todos os voluntários.

Flores são entregues a quatro voluntários para representar o que todos eles fizeram. Lindo!

Dentre elas Yelena Isinbaeva.

Agora, os novos membros do Comitê Olímpico Internacional são apresentados.

O bronze é do americano Galen Rupp. A prata é do etíope Feyisa Lilesa. E o ouro é do Quênia, de Eliud Kipchoge!

E agora teremos a premiação dos vencedores da maratona.

Um vídeo com momentos emocionantes dos Jogos é exibido.

A torcida vai junto com a música e faz a festa ser ainda maior!

Asa Branca, do grande Gonzagão, faz a festa no Maraca!

Dançarinos ao som de xaxado pra representar o barro e a origem da vida.

Rendeiras entram no palco.

Arnaldo Antunes decifra um poema com palavras sendo mostradas no painel do chão do Maracanã.

No palco, uma representação do que seria a arte rupestre e simbolizando as várias maneiras de se fazer arte no mundo.

O DJ norueguês Kygo dá o som do momento.

A chuva segue forte, os atletas ocupam as cadeiras e o palco fica aberto.

A Pira Olímpica acessa e queimando o calor dos jogos. Infelizmente vai chegando tudo ao fim.

Segue o maracatu rolando solto no Maraca!

A chuva cai pra simbolizar a tristeza que é dar adeus aos jogos.

As delegações seguem entrando e tomando posições nas cadeiras postas no palco.

Apesar de ser uma festa e da alegria dominar, uma certa tristeza por tudo que acolhemos vai bater. Infelizmente tudo chega ao fim. E você saberá tudo da cerimônia aqui na VAVEL Brasil.

E a festa de logo mais, no Maraca, põe um ponto final em dias mágicos, onde o negativismo e o complexo de vira-lata do brasileiro foi trocado pelo orgulho de ser verde-amarelo-azul-branco.

Mas nenhum atleta da história brasileira ganhou tanto quanto um jovem baiano de cabelo bem arrumado. Isaquiaz Queiroz. Sua canoa não furou e teve um turbo nas águas da Lagoa Rodrigo de Freitas para ganhar duas pratas e um bronze. Histórico!

A prata veio com Felipe Wu, no tiro, a primeira medalha brasileira. Arthur Zanetti e Diego Hypólito, na gisnástica, foram os prateados da modalidade. Também no vôlei de praia, Ágatha e Bárbara fizeram história.

Thiago Braz parou o Brasil e o ergueu junto de sua vara no salto pra vencer francês mal-educado e carimbar mais ouro de forma genial. No vôlei, as areias foram douradas para Alison e Bruno.

Martine Grael e Kahene foram ouro na vela na base da raça, vencendo no bico do barco, levando a torcida ao delírio. Robson, no boxe, amassou um francês e foi o primeiro brasileiro a ser campeão olímpico na modalidade.

O brilho dourado ficou no peito brasileiro por seis vezes. Rafaela Silva, no judô, deu os primeiros sorrisos à nação após superar enormes dramas pessoais.

E o Brasil... A melhor campanha da história foi confirmada com o sonhado ouro no futebol masculino. Uma festa gigantesca no Maracanã para levar o sexto ouro.

Nas competições coletivas, os Estados Unidos domiram o basquete sem problemas. Mas no futebol feminino, ficaram de fora do pódio pela primeira vez. Já no vôlei, a China surpreendeu o mundo com o ouro feminino.

Novos noves que podem surgir pra mitologia dos Jogos apareceram, como a ginasta Simone Biles e a nadadora Kate Ledecky. Serão nomes certos para o futuro em Tóquio.

Mas quem ditou o ritmo foram os atletas. Usain Bolt e a soberania nas pistas de atletismo. Phelps e seu retorno às piscinas de forma gigantesca, além de Teddy Rhiner, judoca francês que não perde há mais de 100 lutas.

Nessa edição, a história foi escrita muitas vezes. A começar pela cidade, a primeira da América Latina a sediar.

O holofote será mudado. Sai do Rio de Janeiro e vai para a Ásia. Tóquio, a capital japonesa, é agora a cidade em que o mundo se volta para os esportes daqui quatro anos.

Duas semanas de muita competição, recordes, atletas, lágrimas, festas, polêmicas... Tudo isso está acabando e a festa de encerramento dá fim a tudo isso.

