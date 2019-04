Estilo McGregor, Johnson nocauteia Glover em apenas 13 segundos

Vindo de três vitórias seguidas, Glover subiu com extrema confiança no ringue e começou tentando encurralar o americano. Seus socos, contudo, acabaram ficando no vácuo. Teixeira nunca tinha sido parado dentro do octógono antes - até que ele correu para Johnson, que terminou a luta de maneira brutal quase imediatamente. A luta durou toda a doze segundos enquanto os homens atravessou a Octagon e ficou em linha reta no intervalo.

Após uma série de tocos de ambos os lutadores, Johnson viu a sua abertura e entregou um uppercut devastador que perfurou as defesas do brasileiro. O americano aplicou um cruzado, que explodiu na guarda do brasileiro e, logo depois, desferiu um gancho que atravessou o bloqueio e atingiu em cheio o queixo do mineiro. Glover apagou na hora, e, no solo, recebeu ainda duas "marretadas" do americano.

Os médicos foram chamados para auxiliar o brasileiro, que foi colocado em um banco. Glover ficou tão fora de si que, mesmo após o fim da luta, ele tentou aplicar uma queda no árbitro Dan Miragliotta, mas foi contido pelos médicos que o avaliavam. A combinação de poder devastador de Johnson e posição da cabeça de Teixeira inclinando-se para o soco significava a consciência perdida brasileira antes mesmo que ele bateu o tapete.

A terceira vitória de Johnson em uma linha, faz dele o possível desafiante para o título dos pesos pesados de Daniel Cormier, e ele sabe disso, chamando Cormier imediatamente após a luta. Os dois já se enfrentaram no UFC 187, uma luta Cormier venceu por mata-leão no terceiro round.

“- Eu não sei porque vocês estão vaiando um campeão do calibre dele. Estou trabalhando duro para conseguir o título. Daniel, você é o cara, baby, mas estou indo atrás de você. Não vaiem o homem. Ele é o cara, ele é o campeão.”

Todos últimos três vitórias de Johnson vieram por nocaute. Ele agora está empatado em segundo com Anderson Silva para a maioria dos nocautes da história do UFC com

Com o seu nocaute de Teixeira, Anthony Johnson tornou-se o único lutador da história do UFC para ganhar cinco vitórias nocaute em menos de um minuto.Assista a luta completa no vídeo logo abaixo

Luta Completa