Ravens assina novamente com running back Forsett dois dias após dispensa

Não demorou muito para Justin Forsett encontrar um time. Na verdade, o running back não precisou mudar nada nos planos apesar de ser cortado do Baltimore Ravens. Na tarde desta segunda-feira (5), o Ravens anunciou oficialmente que Forsett foi integrado novamente ao elenco e seguirá no clube. A estratégia foi utilizada para diminuir os custos com o jogador e os detalhes de seu novo contrato não foram divulgados.

O último sábado foi o dia final para corte de jogadores na NFL antes do início da temporada regular. Entretanto, uma dispensa chamou atenção e deixou muitos torcedores sem entenderem nada. O RB Justin Forsett, um dos melhores da liga e titular absoluto em seu clube, apareceu na lista final do Baltimore Ravens e estava deixando o time. Porém, nesta segunda-feira, foi confirmado que a saída do jogador não acontecerá, já que a franquia re-contratou o atleta e os planos seguem iguais.

Já era uma movimentação esperada por alguns especialistas justamente pela qualidade de Forsett e por sua importância ao Ravens. O RB receberia 3 milhões de dólares por ano em contrato de três anos se não tivesse sido dispensado. Cortando o jogador de 30 anos, a franquia manteve o DL Carl Davis e o safety Matt Elam na equipe - ambos foram para a lista de reservas machucados.

Forsett deverá ser peça importante no esquema de John Harbaugh e será uma das principais opções do QB Joe Flacco. O jogador, que chegou ao Pro Bowl em 2014, é esperado no time titular na primeira semana da temporada, já que o Ravens não contará com o novato Kenneth Dixon, lesionado. O RB perdeu uma parte da lesão por um problema no braço, mas já está pronto para voltar.

O veterano comemorou seu retorno em seu twitter oficial e espera jogar contra o Buffalo Bills domingo: