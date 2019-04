Resultado Brasil x Estados Unidos no Goalball masculino dos Jogos Paralímpicos (1-10)

FIM DE JOGO! Estados Unidos eliminam Brasil na semifinal do Goalball: 10 a 1. Tyler Merren marcou nove gols.

GOL DOS ESTADOS UNIDOS! Tyler Merrer marca o décimo. 10-1!

GOL DOS ESTADOS UNIDOS! Tyler Merrer marca o nono. 9-1!

GOL DOS ESTADOS UNIDOS! Tyler Merrer marca o oito. 8-1!

GOL DOS ESTADOS UNIDOS! Tyler Merrer marca o sétimo gol americano.

GOL DOS ESTADOS UNIDOS! Tyler Merrer marca seu quinto gol na partida, o sexto dos Estados Unidos.

GOL DO ESTADOS UNIDOS! É, saiu o gol... dos Estados Unidos. 5 a 1 no placar. Tyler Merrer marca seu quarto.

Brasil precisa marcar 4 gols em cinco minutos para ir à final. Não sai um gol na partida há oito minutos.

Nenhum gol neste segundo tempo até o momento.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO!

INTERVALO! Brasil vai sendo derrotado por 4 a 1 para os Estados Unidos. Os quatro gols americanos foram marcados em penalidades brasileiras.

GOL DO ESTADOS UNIDOS! Joseph Hamilton marca o quarto na quarta penalidade. 4 a 1!

GOL DO ESTADOS UNIDOS! Tyler Merren, novamente, faz o terceiro. 3 a 1!

Terceira penalidade para os Estados Unidos...

GOL DO BRASIL! Romário desconta! 1-2!

Brasil se enrolando sozinho na semifinal do Goalball. Estados Unidos abrem 2 a 0 em duas penalidades.

GOL DO ESTADOS UNIDOS! Tyler Merren marca os segundo. 2-0!

QUASE GOL DO BRASIL! Leomon Moreno arrisca quicado, a bola sai por cima do travessão!

GOL DO ESTADOS UNIDOS! Tyler Merren abre o placar. 1-0!

COMEÇA A SEMIFINAL!

A VAVEL está na Arena do Futuro para cobertura da semifinal do Goalball masculino! Brasil x Estados Unidos decidem o primeiro finalista!

A seleção masculina de goalball venceu hoje (13) a Alemanha por 10 a 4 nos Jogos Paralímpicos Rio 2016 e segue invicta na competição. A vitória, na Arena do Futuro, garantiu ao Brasil o primeiro lugar no grupo A e a classificação para as quartas de final, que serão disputadas amanhã (14).

Segundo Leomon Moreno, o time conseguiu a vitória ao ir se adaptando durante a partida, já que a Alemanha não participou dos dois últimos Jogos. “Cumprimos a primeira parte da missão, ficar em primeiro lugar do grupo. Agora devemos focar no mata-mata. Quem vier, pode ser até Finlândia, nós vamos partir para cima, rumo ao ouro”, disse. A Finlândia está em último lugar no grupo B.

Leomon Moreno foi o artilheiro do campeonato mundial de goalball, com 51 gols, conquistado pela seleção brasileira em 2014.

O técnico da equipe, Alessandro Tosim, explicou que o jogo de hoje foi dentro do previsto e que foi feito um rodízio com alguns jogadores para evitar um desgaste já que a próxima fase será difícil. “Estamos assistindo alguns jogos do outro grupo e vimos que eles estão fortes. Por isso, treinamos em um ritmo forte e esperamos ir bem. O adversário deve ser China ou Turquia. A partir de agora, todo jogo é final”, disse.

O goalball não é uma adaptação de esportes olímpicos. Foi criado em 1946 para reabilitação de veteranos de guerra. O esporte é disputado por atletas com deficiência visual da classificação B1, a mais severa, à B3, a mais moderada, e para garantir a igualdade de condições todos atuam vendados.

As duas equipes de três jogadores devem marcar pontos lançando a bola (que tem guizos em seu interior) com as mãos em direção ao gol adversário e defender seu próprio gol. A bola de 76 centímetros de diâmetro pesa 1,25 quilo e alcança até 100 km/h.

É um esporte baseado nas percepções tátil e auditiva, por isso a torcida só pode fazer barulho durante os intervalos e na hora de comemorar o gol.

