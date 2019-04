Na reedição da ultima final da NFC, Panthers vencem novamente e Cardinals se complicam

Neste domingo (30), Carolina Panthers e Arizona Cardinals se enfrentaram pela Semana 8 da temporada 16/17 da NFL. O confronto ocorreu no Bank of America Stadium, e em uma partida dominada pela defesa do time mandante que venceu por 30 a 20 e volta a vencer depois de quatro rodadas seguidas com derrotas. Já os Cardinals ficam com o recorde de três vitorias, quatro derrotas e um empate.

Com oito sacks durante a partida inteira, o ataque de Arizona teve muitas dificuldades de avançar o campo enquanto Cam Newton ia distribuindo o passe entre seus recebedores conseguiu 212 jardas aéreas, mas sem passes para touchdown e Jonathan Stewart correu para 95 jardas e dois touchdowns.

Na próxima semana no domingo (6) a franquia de Carolina visita o Los Angeles Rams às 18h e o time do estado de Arizona tem uma semana de folga pela frente e só volta a jogar no dia 13 contra o San Francisco 49ers às 18h, todos os horários de Brasília.

Panthers começa com tudo e deixa Arizona com larga desvantagem no marcar

A bola começa com o time visitante que quando chegava ao meio de campo um lance polemico onde o quarteback Carson Palmer teria lançado um passe para frente, mas a arbitragem considerou que ele perdeu o controle da bola e com isso o Thomas Davis recuperou a bola e correu para a end zone abrindo o placar. Os times ficam se testando durante algumas posses de bola, até Stewart correr 2 jardas para o touchdown deixando o placar 14 x 0.

No começo do segundo quarto Arizona tem que devolver a bola para o time mandante e acaba chutando um punt muito fraco e Carolina já tem a bola no campo de ataque, alguns passes e a campanha é finalizada por outra corrida de Stewart e a sensação de jogo finalizado começa a surgir, para aumentar a vantagem Graham Gano acerta um field goal de 43 jardas, Palmer tentando dar vida ao jogo acerta JJ Nelson num passe de 5 jardas e terminando o primeiro tempo 24 x 7.

Arizona tenta reação, mas é parado pelo belo jogo defensivo de Carolina

No começo do terceiro quarto Gano consegue outros dois field goals 52 e 21 jardas respectivamente, os Cardinals respondem com uma recepção de John Brown de 17 jardas e o terceiro quarto ficou por isso. Durante o início do ultimo período algo curioso aconteceu com o time visitante, com três faltas em sequencia o time chegou a ter uma segunda descida para 44 jardas e não conseguiu avançar.

Na metade do quarto Palmer acha JJ nelson novamente e marca outro touchdown e deixando 10 pontos de desvantagem no placar, duas jogadas depois e a bola com o time mandante eles acabam sofrendo um fumble e Arizona tem a chance de botar fogo no jogo, só que na primeira jogada Palmer é interceptado e o jogo acaba ficando por ai, com o placar de 30 x 20.

Em jogo decidido na prorrogação, Raiders vence e Tampa Bay se complica

Com o mando dos Buccaneers não foi o suficiente para parar os Raiders que até o momento não perderam fora de casa nesta temporada, o primeiro tempo da partida foi bem fraco, alguns field goals e só um touchdown marcado por Richard Shepard recebendo um passe de 19 jardas. No segundo tempo Jameis Winston e Derek Carr soltaram mais a bola e conseguiram dar emoção ao jogo.

Com os placares empatados temos mais uma prorrogação nesta temporada, Raiders teve uma chance de acabar com o jogo logo no começo, mas Janikowski errou o field goal de 50 jardas, enquanto Tampa Bay não fazia nada no jogo ficou fácil para o time visitante, Carr achou Seth Roberts que quebrou dois tackles e entrou na end zone terminando o jogo 30 a 24.

Jogos da semana 8 da NFL

Quinta-feira (27)

Tennessee Titans 36x22 Jacksonville Jaguars

Domingo (30)

15h

Buffalo Bills x New England Patriots

Cleveland Browns x New York Jets

New Orleans Saints x Seattle Seahawks

Houston Texans x Detroit Lions

Tampa Bay Buccaneers x Oakland Raiders

18h30

Atlanta Falcons x Green Bay Packers

Denver Broncos x San Diego Chargers

22h30

Dallas Cowboys x Philadelphia Eagles

Segunda-feira (31)

22h30

Chicago Bears x Minnessota Vikings