Jogo 7: Cleveland Indians x Chicago Cubs na World Series MLB

Em 2015, Paulo Orlando tornou-se o primeiro brasileiro a conquistar o título da MLB. Neste ano, Yan Gomes, do Cleveland Indians, tenta repetir o feito. Catcher e rebatedor de Cleveland, o atleta paulistano que foi para os Estados Unidos ainda bem jovem, sofreu com lesões na temporada, mas está na lista dos 25 jogadores que vão disputar a série final.

Donas das mais longas "filas" da MLB, as torcidas de Cleveland Indians e Chicago Cubs terão que esperar mais um dia para saber quem acabará com o jejum e ficará com o título da World Series de 2016.

A série decisiva voltou para o Progressive Field, em Cleveland, onde os Indians tinham mais um "match point" para ficar com o título. Contudo, os Cubs não deram a menor esperança para o torcedor da casa e venceu por 9 a 2, tirando a desvantagem que era de 3 a 1 na série e forçando a decisiva partida nesta quarta-feira, às 22 horas.

Nos Estados Unidos, nenhuma equipe espera por um título há mais tempo que o Chicago Cubs. A última conquista da World Series foi em 1908, e a derradeira vez em que foram à final foi em 1945, sendo também um recorde nas quatro grandes ligas do esporte norte-americano. Depois de tanto tempo sem comemorar, é normal que o torcedor deixe a racionalidade de lado e passe a acreditar que o problema não esteja apenas dentro de campo, mas culpa de maldições.

Em 1945, um imigrante grego chamado Billy Sianis, dono da Billy Goat Tavern, foi com sua cabra de estimação para acompanhar o jogo quatro da World Series. Incomodados com o cheiro do animal, os outros torcedores expulsaram a dupla do Wrigley Field. Inconformado com aquilo, Sianis teria dito que a equipe jamais ganharia nada por conta do insulto a seu animal de estimação.

Outro "problema" com que os Cubs tiveram que lidar atendia pelo nome de Steve Bartman. Liderando a série final da Liga Nacional de 2003, os Cubs jogavam em casa contra o Florida Marlins precisando apenas de uma vitória para voltar à World Series. Na oitava entrada, quando ganhavam por 3 a 0, Bartman tentou pegar uma "foul ball"(bola que sai por trás do campo de jogo) rebatida por Luis Castillo, atrapalhando Moisés Alou, que tentava eliminar o rebatedor.

O último título da World Series do Cleveland Indians veio quando a seca dos Cubs já durava 40 anos, em 1948, e ainda disputaram decisão no final dos anos 90. Mesmo assim, a vida de seu torcedor não pode, de forma alguma, ser considerada fácil.

Os Indians ficaram de 1954 até 1995 sem chegar à World Series. Quando voltaram a disputar o título, embalados por uma campanha de 100 vitórias e 44 derrotas, a série decisiva foi frustrante, com uma derrota em seis jogos para o Atlanta Braves.

Porém, o sofrimento de verdade viria dois anos mais tarde. Na decisão contra os mesmos Marlins que atormentariam a vida dos Cubs, os Indians lideravam o placar no jogo sete por 2 a 1 até a nona entrada. No entanto, o fechador José Mesa cedeu uma corrida que empatou a partida e, na 11ª entrada, Édgar Rentería impulsionou a corrida que deu o primeiro título para a franquia da Flórida. Foi a primeira vez na história da MLB que um time perdeu o título após liderar na nona entrada de um jogo sete.