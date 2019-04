UFC anuncia para março o primeiro evento no Brasil em 2017

Sob nova direção para o último trimestre de 2016 em diante, o UFC ainda tem calendário recheado para este ano. Além de eventos numerados com o UFC 205, 206 e 207, São Paulo sediará o UFC Fight Night Bader x Minotouro, no próximo dia 26. No entanto, o UFC, através do programa de TV UFC Tonight, confirmou as sedes e dtas dos dez primeiros eventos da organização para o ano de 2017. A promoção reservou o dia 11 de março para o Brasil.

O nono evento do UFC já está marcado para o Brasil. Porém, a cidade sede ainda não foi definida. Algums cidades tiveram seu nome especulado entre especialista, como Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre. Outras cidades que ainda não receberam um evento podem ser escolhidas como sede, como Salvador ou Recife. Também não foi acertada nenhuma luta para o evento.

Em setembro deste ano ocorreu um evento da organização em terras tupiniquins. Na ocasião, Brasília foi a sede, reservando para o combate principal da noite o duelo em peso casado entre a brasileiro Cris Cyborg e a sueca Lina Lansberg. A paranaense venceu por nocaute técnico no segundo round. No dia 26 deste mês, o Ginásio do Ibirapuera será a casa do último card no Brasil, com Ryan Bader e Rogério Minotouro na luta principal do dia.

Confira os primeiro eventos do UFC em 2017:

UFC Fight Night 103 – 15/01 – Talking Stick Arena, em Phoenix

UFC 208 – 21/01 – Honda Center, em Anaheim

UFC on Fox 23 – 28/01 – Pepsi Center, em Denver

UFC Fight Night 104 – 04/02 – Toyota Center, em Houston

UFC 209 – 11/02 – Barclays Center, em Nova Iorque

UFC Fight Night 105 – 19/02 – Scotiabank Center, em Halifax, Canadá

UFC 210 – 04/03 – Arena não definida, em Las Vegas

UFC Fight Night 106 – 11/03 – Arena não definida, no Brasil

UFC Fight Night 107 – 18/03 – O2 Arena, em Londres, Inglaterra