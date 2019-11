Resultado Bader x Minotouro 2 na luta UFC São Paulo

Desejamos uma ótima noite, um grande domingo e fica o convite para as próximas transmissões. Um grande abraço e até lá!

Vamos encerrando aqui mais uma transmissão dessa noite especial de UFC São Paulo.

Vitória justa, festa dos americanos e silêncio nas arquibancadas.

Ryan Bader consegue a vitória novamente após encaixar bons golpes no chão, abrir a guarda do brasileiro e chover marretadas contra Minotouro.

Acabou!

3º Round: Luta travada, mas com bader novamente superior.

3º Round: Novamente Ryan tenta trabalhar no chão, mas Rogério consegue trabalhar a defesa.

3º Round: Minotouro novamente tenta algo em pé, mas é jogado no chão.

3º Round: Bader tenta chute e entra firme com direto de esquerda.

3º Round: Segue o combate.

Minotouro passou o tempo todo dominado, no chão, mas conseguiu se defender e sofreu menos do que no round anterior.

2º Round: Fim de round.

2º Round: Bader não alivia um segundo.

2º Round: Minotouro sendo guerreiro demais no chão, defendendo demais do jeito que dá.

2º Round: Bader fica por cima e Rogério tenta se defender.

2º Round: Serão mais de quatro minutos de agonia para o brasileiro.

2º Round: Mais uma vez Bader leva a luta no chão.

2º Round: Começou!

Acabou! Bader sofreu no começo, mas dominou no chão e castigou o brasileiro. Sorte que acabou.

1º Round: Rogério precisa aguentar mais um pouco apenas.

1º Round: Bader castiga no cotovelo.

1º Round: Bader acha brecha com a direita e castiga o brasileiro.

1º Round: Ryan pesa e não deixa Rogério sair do chão.

1º Round: Torcida vaia pesada a ação do americano.

1º Round: Boa sequência do brasileiro, mas Ryan trava e manda no chão.

1º Round: Luta complicada...

1º Round: Minotouro trabalha mais no centro e espera brecha.

1º Round: Brasileiro aguarda mais o combate.

1º Round: Tenta no jeb, mas Bader não acha nada.

1º Round: COMEÇOU!!!!

1º Round: Mario Yamazaki é o juiz.

Chegou a hora do main event of the evening.

Momento do anúncio de Bruce Buffer.

São oito vitórias por nocaute e campeão do TUF americano.

Ryan Bader, o rival a ser batido... Entra no ginásio.

Veterano, experiente... Rogério Minotouro tem 10 vitórias em suas últimas 14.

Minotouro vai entrando no ginásio. Explosão da torcida!

Preparação especial para o evento da noite.

Uma esquerda que fez o rival balançar e uma sequência arrebatadora, impiedosa, sem chances. Vitória animal de Thomas Almeida.

THOMAS ALMEIDA DE FORMA AVASSALADORA!

ACABOOOU!

2º Round: Morales preocupado.

2º Round: Chute girado do brasileiro entra na defesa.

2º Round: Torcida levanta a voz!

2º Round: Começou!

Acabou! Round louco, muito equilibrado. Os dois alternaram bons momentos, mas Thomas foi mais incisivo.

1º Round: A luta é uma loucura. Os dois estão abertos, acertam golpes e sentem, mas respondem bem.

1º Round: Ótima sequência do brasileiro, balançando e quase jogando ao chão.

1º Round: Resposta imediata. Luta boa e aberta.

1º Round: Ótima sequência de Morales, castigando o brasileiro.

1º Round: Morales parte pra cima na sequência, mas não acha nada.

1º Round: Bate lá, devolve cá.

1º Round: Boa trocação, mas pior para o brasileiro.

1º Round: Pouca ação nesse começo.

1º Round: A torcida é apoio total pra Thominhas.

1º Round: A hora chegou!

Bruce Buffer e o momento do anúncio.

Venceu por nocaute em 14 de suas últimas 15 lutas. Números impressionantes e ele quer mais.

E Thomas Almeida entra e explode o público!

Albert Morales entra e chama a galera.

O telão apresenta o jovem e futuro Thomas Almeida.

E chegou a hora do co-main event!

Sem surpresas. Gadelha vence por decisão unânime e faz a festa do torcedor.

Vamos com a decisão dos juízes.

Gadelha foi muito superior a luta inteira, teve o momento polêmico do chute, mas deve ter vencido o combate.

Acabou! Salva pelo tempo.

3º Round: Gadelha passa a guarda, monta e pode acabar a luta.

3º Round: Boa rasteira e mais uma queda da brasileira.

3º Round: Minuto final.

3º Round: Bom contragolpe da brasileira. Torcida ferve.

3º Round: Claudinha parte pra cima e a americana sinaliza que não está enxergando bem.

3º Round: A luta recomeça.

Juiz chama o médico.

3º Round: OOOOOOOOOOOPA! Gadelha chuta a americana no chão. Isso é proibido e a americana fica no chão. Brasileira pede desculpas de imediato.

3º Round: Nova queda da brasileira.

3º Round: Gadelha mais defensiva. Aguarda o momento certo.

3º Round: Direita e esquerda de Claudinha entra na defesa.

3º Round: Agora ou nunca!

Gadelha novamente domina na parte das quedas, conecta bons golpes, apesar de ter sofrido também.

Fim de round.

2º Round: Claudinha tenta passar a guarda, mas encontra enormes dificuldades.

2º Round: Ooooutra queda imponente da brasileira.

2º Round: Casey tenta golpes de judô, mas bem defendida.

2º Round: Pegada firme e queda de Claudinha. Baita!

2º Round: Boa saída da brasileira. Balança a americana.

2º Round: Novamente aproximação da americana e trocação no vazio.

2º Round: Boa sequência da brasileira. Levantou o público.

2º Round: Ambas entram firme com cruzados. Luta fica no clinch.

2º Round: Recomeçou!

Acabou! Round veloz, intenso, com a brasileira se impondo no ataque, tomando uma queda, mas sendo mais incisiva.

1º Round: Claudinha gira, tenta passar a guarda, fica em pé, não pensar em descer, toma a queda, mas gira como um raio.

1º Round: Americana conecta algumas pedaladas. Cuidado, Claudinha.

1º Round: Belíssima queda da brasileira. Imponente e fatal!

1º Round: Americana aposta no clinch e combate curto.

1º Round: Trocação franca, mas pouco efetivo.

1º Round: Americana entra bem com cruzado de direita.

1º Round: Primeira ofensiva é da brasileira.

1º Round: Americana mede distância e brasileira domina o centro.

1º Round: Vamos ao combate!

No comparativo, a brasileira leva desvantagem na altura e na envergadura.

São sete vitórias no primeiro round e seis por finalização. Vem de derrota dividida na luta por cinturão.

Com muita festa, Claudinha entra.

Ela é perigosa. Vem de duas premiações de combate da noite.

A americana Cortney Casey entra no ginásio!

E um dos momentos mais esperados chegou. Claudinha Gadelha encara Cortney Casey.

E o polonês Jotko confirma o domínio e vence por decisão unânime.

Vamos ao resultado.

Fim de luta. Novamente sem emoção, a decisão ficará com a juizada. Mas Jotko deve levar a melhor.

3º Round: Jotko consegue abrir espaço pra conectar alguns bons socos.

3º Round: Jotko sente o momento e apenas cozinha a luta na espera no momento certo. A luta é dele, por enquanto.

3º Round: Bom direto de esquerda de Jotko. Situação crítica pra Thales.

3º Round: Boa sequência de golpes do polonês, mas Thales absorveu bem.

3º Round: Jotko parece mais inteiro pra seguir o combate.

3º Round: Final round.

Luta segue sem emoções, mas agora com domínio maior de Jotko. Situação complicada do brasileiro.

Fim de round.

2º Round: Novamente Jotko consegue se impor e derrubar o brasileiro. Cai em meia-guarda.

2º Round: O juiz levanta os lutadores. Luta em pé.

2º Round: Thales consegue trazer a defesa e freiar o ímpeto do rival.

2º Round: Thales foi se levantar e tomou um gancho daqueles. Na queda, Jotko já cai por cima.

2º Round: Polonês usa bem a grade a seu favor.

2º Round: Novamente Thales tenta levar ao chão, mas a defesa é boa.

2º Round: Segue a luta.

Sem grandes emoções, Thales conseguiu uma queda, mas não se impôs no chão.

Fim de round.

1º Round: Jotko tenta passar a guarda agora. Momento dele por cima.

1º Round: Leite tenta passar a guarda, mas Jotko é bom na defesa e consegue inverter.

1º Round: A torcida se anima.

1º Round: Boa queda do brasileiro. Firme e forte pra levar pra baixo.

1º Round: Jotko segue apostando nos chutes. Thales responde com cruzados.

1º Round: Luta na grade bem truncada.

1º Round: Tentativa de queda do brasileiro, mas bem defendido pelo rival.

1º Round: Jotko começa usando bastante os chutes.

1º Round: Vamos para a luta!

Brasileiro é mais velho que seu rival. No resto, muito parelho, até na envergadura.

Thales tem 10 vitórias no primeiro round e uma luta por cinturão contra Anderson Silva, em 2009.

O brasileiro Thalles Leite entra ao som de Bob Marley.

Jotko tem quatro vitórias seguidas e a melhor defesa contra quedas da categoria.

Polonês entra no ginásio.

Hora de Thales Leites x Krzysztof Jotko.

De forma unânime, Kamaru Usman vence Warlley Alves.

Iremos para a decisão dos juízes, mas Usman provavelmente deve vencer. Dominou boa parte da luta.

Acabou!

3º Round: Minuto final!

3º Round: Resposta de Usman é na base das cotoveladas na orelha...

3º Round: E por muito pouco Warlleu não conectou um arm-lock pra fechar a luta. Impressionante o momento que teve o brasileiro.

3º Round: Usman entra com tudo e chove sequências pra cima de Warlley. Respira por aparelhos na luta.

3º Round: A torcida tenta apoiar, mas a situação é complicada.

3º Round: Contra-golpe de Warlley entrou bem. Usman recuou.

3º Round: Hora da final!

Fim de round! E Usman segue provocando. Foi melhor, mais contundente e está com a vitória encaminhada.

2º Round: Momento delicado do brasileiro.

2º Round: Usman parte pra cima, conecta boa sequência e faz Alves sentir.

2º Round: Bom cruzado de direita de Usman.

2º Round: Trocação franca, mas sem efetividade.

2º Round: Usman provoca golpes do brasileiro em sua defesa.

2º Round: Usman tenta encurralar e Warlley tenta na joelhada alta.

2º Round: Luta travada no clinch perto da grade.

2º Round: Usman tenta jogar pra baixo e consegue tirar sangue do brasileiro.

2º Round: Começou!

Luta cheia de provocações, mas o brasileiro terminou melhor. Batalha complicada pra Warlley.

Fim de round.

1º Round: Warlley chama o nigeriano!

1º Round: Alves entra firme na direita e esquerda. Usman precisou clinchar.

1º Round: Bom ganho do brasileiro! Começa a gostar da luta.

1º Round: O chute que o brasileiro apenas raspou a testa do nigeriano, se pega, meu amigo....

1º Round: Alves não encontrou a distância ainda. Luta complicada.

1º Round: Usman mais ativo no ataque. Warlley bem preocupado.

1º Round: Baita cruzado de direita de Usman no contra-golpe. Balançou.

1º Round: Nigeriano começa dominando centro do ringue.

1º Round: Tá na hora! Vamos!

Warlley é mais novo, mas mais baixo e com bem menos envergadura. Vai precisar trabalhar bem na aproximação.

Com música evangélica, Warlley se apresenta no ginásio.

Usman chega cheio de swing. Nigeriano quer aprontar.

Duelo perigoso contra Kamaru Usman.

Hora de Warlley Alves no ringue.

Batalha difícil, complicada, travada, mas com dois juízes dando vitória ao brasileiro!

E por decisão dividida, Serginho Moraes venceu!

Vamos com a decisão dos juízes.

Brasileiro terminou no fôlego final, se arrastou, mas conseguiu bons golpes e uma queda. Deve ter levado a luta.

Acabou!

3º Round: Brasileiro bem defensivo nesse momento.

3º Round: Serginho parece cansado.

3º Round: Minuto final!

3º Round: Zak responde com boa direita e bons chutes, atordoando o brasileiro.

3º Round: Boa esquerda cruzada do brasileiro. Encaixou bem.

3º Round: Americano consegue se livrar da pegada e fica em pé.

3º Round: OPA! Brasileiro entra com direto de direita e balança o rival. Depois, americano clinch e puxa Serginho pro solo.

3º Round: Boa sequência de diretos do brasileiro.

3º Round: Agora ou nunca!

Fim de round. Zak é mais contundente numa luta bem travada. Serginho precisa ser mais dinâmico.

2º Round: Boa sequência do brasileiro, mas leva contra-golpe efetivo.

2º Round: Zak é mais ofensivo e deve levar o round.

2º Round: Luta esfria. Torcida reacende.

2º Round: Torcida pede pra Serginho sair da grade.

2º Round: Zak encurrala o brasileiro, que aceita.

2º Round: Zak conecta bom direto. Serginho se mantém calmo.

2º Round: Direita do brasileiro vai no vazio.

2º Round: Boa direita cruzada do brasileiro.

2º Round: Serginho tenta voar com joelhada, mas não encontra espaço.

2º Round: Valendo!

Fim de round. Luta bem travada, no chão, com o brasileiro lutando muito pra abrir espaço, mas sem grande sucesso.

1º Round: Serginho não consegue passar. Tá em meia-guarda perto da grade.

1º Round: Serginho tenta passar a guarda. Bom momento do brasileiro.

1º Round: Luta travada, mas Serginho consegue sair da defesa rival.

1º Round: A torcida incentiva o brasileiro, travado no chão.

1º Round: Serginho tenta usar o cotovelo.

1º Round: Ground and pound, mas nada de espaços. Americano trava bem.

1º Round: Muito respeito, mas Serginho consegue a queda.

1º Round: Serginho tenta a queda, mas erra o bote.

1º Round: Zak tenta esquerda, mas entra na defesa.

1º Round: Luta começa veloz, intensa, mas estudada.

1º Round: Começou!

É hora da luta!

Brasileiro tem sete vitórias por finalização, finalista do TUF Brasil e vem invicto das últimas cinco lutas.

Serginho já chega ao som Happy, de Pharrel Willians.

Zak vem de cinco vitórias seguidas e tem sete vitórias no primeiro round.

Zak Ottow x Serginho Moraes!

Vamos com a primeira luta!

Apesar de estar cheio, Ginásio ainda mostra muitos lugares vazios.

A abertura foi feita. O público foi chamado e comparece em bom número no Ibirapuera!

Ryan Bader x Antônio Rogério ‘Minotouro’

Thomas Almeida x Albert Morales

Cláudia Gadelha x Cortney Casey

Thales Leites x Krzysztof Jotko

Warlley Alves x Kamaru Usman

Sérgio Moraes x Zak Ottow

Agora é a vez do card principal. As grandes lutas da noite estão reservadas para agora.

Mais uma vitória brasileira no UFC SP!

Cezar encaixou um arm lock perfeito, gastou a resistência do sueco e obrigou o rival a pedir água!

ACABOU! MUTAAAANTE!

2º Round: Mutante tenta um arm lock. Próximo do fim!

2º Round: Ground and pound dos dois. Mutante por cima.

2º Round: Bom golpe do sueco. Mutante travou e jogou no chão.

2º Round: Começou!

Fim de round. Bem travada, técnica, os dois alternam momentos e não deixam brechas.

1º Round: Mutante bem pra sair das encurraladas do sueco.

1º Round: Luta bem travada. Sequência do brasileiro não entra na defesa do sueco.

1º Round: Jack bem cauteloso. Mutante mais decisivo.

1º Round: Joelhada e clinch do brasileiro.

1º Round: Jack tenta encurralar na grade.

1º Round: Sequências de golpes do brasileiro minando o rival.

1º Round: Direto de direita entra na defesa do sueco. Esquerda pegou mais.

1º Round: Esquerda do brasileiro entra no contragolpe.

1º Round: Mutante estica o braço e estuda a distância.

1º Round: Começou!

A torcida para Cezar talvez seja a maior até aqui. Carismático.

Brasileiro é o campeão do UFC Brasil 1 e vem de duas vitórias seguidas.

No seu estado, Cezar Mutante entra no ginásio!

Sueco Jack entra esbanjando simpatia.

A luta final do card preliminar: Cezar ‘Mutante’ x Jack Hermansson.

Não deu tempo nem de respirar. Ainda nos primeiros minutos, Antigulov encaixa finalização e vence Rogério Pezão. Decepção no Ibira...

Antigulov encaixa a guilhotina e finaliza Rogério Pezão!

E ACABOU!

1º Round: Brasileiro consegue boa pedalada. Mas tem guilhotina armada contra.

1º Round: Antigulov já consegue a primeira queda.

1º Round: Começou!

Bruce Buffer apresenta.

Pezão é dois anos mais velho, mais alto e com uma envergadura bem amior. Pode ser vantagem.

Rogério Pezão é de Ribeirão Pires. Chega levantando o público.

Antigulov é russo. Estreia no UFC, mas chega com 12 lutas de invencibilidade. Perigoso.

Penúltima luta do card preliminar. Marcos Rogério ‘Pezão’ x Gadzhimurad Antigulov.

Armênio Gumbaryan diz que essa foi sua última luta na carreira. Muitos aplausos e emoção do lutador.

Delírio da torcida no Ibirapuera!

Um golpe de contra-ataque jogou o armênio no chão. Eduardo partiu pra cima, mandou uma tempestade pra cima do rival e vence o combate!

ACABOU! JHONNY EDUARDO VENCE!

2º Round: Brasileiro se defendendo bem das quedas.

2º Round: Começou!

Fim de round. Muito estudo, defesas bem feitas e combate travado.

1º Round: Eduardo apostando muito nos chutes.

1º Round: Eduardo manda nas grades, mas o clinch para o combate.

1º Round: Trocação sem golpes efetivos.

1º Round: Centro do ringue é do armênio.

1º Round: Gamburyan tomando mais a ativa no round.

1º Round: Eduardo se defende bem da queda do rival.

1º Round: Mais uma boa direita do brasileiro.

1º Round: Gamburyan entra firme com a direira, mas toma o contra-golpe.

1º Round: Rápidos, mas ainda sem emoção.

1º Round: Armênio tenta chutes, mas sai do raio Eduardo.

1º Round: Mario Yamazaki autoriz o começo.

Eduardo representa o RJ e tem 27-10 no currículo.

Gamburyan vem da Armênia com 18-10 no cartel.

Eduardo tem 14 vitórias no primeiro round. Essa luta promete acabar rápido.

Jhonny Eduardo entra animado, chamando o público!

Lutador tem vitórias em três categorias diferentes e foi finalista do TUF Brasil.

Entrada de Manvel Kamburyan. Sonzinho bacana.

Momento da quarta luta do card preliminar.

Vibração do público após anúncio do vitorioso Luis KLB!

Massacre. Colombo nem se quer viu onde estava o brasileiro, que dominou totalmente e terminou na guilhotina.

ACABOU! LUIS KLB VENCE POR FINALIZAÇÂO!

3º Round: Luis encaixa a guilhotina!

3º Round: Luis sai do ground and pound, mas depois já volta por cima.

3º Round: Queda de KLB. Torcida vem no "uh, vai morrer!"

3º Round: Baita cruzado de direita de KLB. Pancada daquelas.

3º Round: Round final!

Fim de round! Mais uma vez vitória completa do KLB.

2º Round: Luis busca passara a guarda. Fica com a luta na mão!

2º Round: Ooooutra queda do brasileiro. Domina facilmente.

2º Round: O juiz para a luta. Colombo sangra demais.

2º Round: Colombo sangra na testa. KLB domina totalmente.

2º Round: KLB abusa do cotovelo no solo.

2º Round: Boa esquerda seguida de queda do brasileiro!

2º Round: Juiz para a luta. Sem ação.

2º Round: Colombo não consegue usar a maior altura e envergadura. Parece sentir o físico.

2º Round: KLB passa a meia-guarda. Colombo não escapa por completo.

2º Round: Outra boa queda do KLB! Escapou do golpe e pôs pra baixo!

2º Round: Começou!

Fim de round! Domínio total do brasileiro!

1º Round: Baita queda de KLB! Levanto o rival e cravou bonito!

1º Round: Cotoveladas pesadas do brasileiro. Torcida comemora.

1º Round: KLB passa a guarda e acerta bons golpes. Cotovelo ativo do brasileiro.

1º Round: Colombo ainda não encontrou espaços. KLB consegue a queda por baixo.

1º Round: Bom golpe de esquerda de KLB na saída do clinch.

1º Round: Brasileiro tenta a queda, mas a defesa do rival é boa.

1º Round: Luta presa na grade.

1º Round: Brasileiro entra com esquerda cruzada, mas é clinchado na sequência.

1º Round: Brasileiro domina o centro, mas tem cuidados.

1º Round: Começou!

Staff de KLB chama a torcida. Fernando Portella é o juiz.

Anúncio de Bruce Buffer.

Luta dos pesos-pesados. Brasil x Noruega. Brasileiro é mais novo, mas mais baixo e com menor alcance.

KLB é o mais novo no card e vem de sete vitórias.

Carioca, entra com samba no ginásio.

É a vez de Luis KLB.

Momento de fé antes da entrada no octógono.

Entra no ginásio Christian Colombo!

Sobe o som da torcida. Hora da terceira luta.

Até agora, todas as lutas foram definidas rapidamente. A primeira terminou no primeiro round, enquanto a segunda, no comecinho do segundo.

Luis Henrique ‘KLB’ x Christian Colombo na sequência do UFC SP.

Chegou a hora da terceira luta.

É a primeira vitória brasileira na noite. A torcida vai ao delírio!

2º Round: Scouggins vacilou, escorregou e Munhoz já caiu procurando o pescoço. A chave foi entrando e logo depois, a finalização e a batida do rival!

2º Round: ACABOU! MUNHOZ VENCE POR FINALIZAÇÃO!

2º Round: Se defende bem dos golpes, o rival do brasileiro.

2º Round: Brasileiro sofrendo no contra-ataque rival.

2º Round: Brasileiro tenta golpe por baixo e toma direto e esquerda.

2º Round: Começou!

E a luta entre Munhoz e Scoggins chega no intervalo para o segundo round.

E a decisão dos juízes foi de vitória para Darren Stewart mesmo após cabeçada.

O brasileiro reclama, o inglês provoca a torcida e o juiz conversa com a parte externa do ringue.

O brasileiro tomou uma cabeçada do rival, sentiu e já foi finalizado na sequência com uma chuva de golpes.

Francimar sentiu alguma coisa, foi ao chão facilmente e Darren finalizou.

Fim da luta!

1º Round: E o brasileiro sentiu...

1º Round: Luta ainda travada. Torcida vaia.

1º Round: Luta fica na grade com o clinch dos lutadores.

1º Round: Inglês já tenta a primeira queda, mas bem defendida pelo brasileiro.

1º Round: Começa o UFC SP!

Eduardo Herdy é o juiz da luta.

O inglês é mais novo e tem menor envergadura. Hora do anúncio do mítico Bruce Buffer.

A torcida luta junto com ele!

O brasileiro é faixa preta de jiu-jitsu e finalizou 14 de suas 18 últimas lutas.

O volume aumenta pra entrada de Francimar Barroso!

O inglês está invicto, faz sua estreia no UFC e vem de cinco vitórias.

Darren, de Londres, entra cheio de marra e com uma máscara hospitalar na cara.

Francimar ‘Bodão’ x Darren Stewart!

O público levanta, a voz aumenta e a primeira luta vai começar!

Vários brasileiros presentes nesse evento, com destaques para Claudia Gadelha, Thomaz Almeida e Minotouro.

Ao som de Black Eyed Peas, a apresentação oficial do UFC São Paulo.

Tudo pronto para a apresentação da primeira luta. Em instantes começa o UFC SP.

Uma ótima estrutura montada no ginásio paulistano. Tudo pra ser mais um evento memorável no Brasil.

Hino Nacional Brasileiro no Ibirapuera.

A narradora dá as instruções ao público e brevemente começará o UFC São Paulo.

Em pouco mais de 20 minutos, teremos a primeira luta da noite. Francimar ‘Bodão’ x Darren Stewart.

A presença dos jornalistas é grande. Evento gigante do mais importante encontro de lutas do mundo.

O público começa a ocupar seus lugares, mas ainda em pequeno número. O Ginásio do Ibirapuera recebe o evento.

Neste sábado, 19, acontece o UFC FIGHT NIGHT: Bader X Minotouro 2 no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo. Além do embate entre o americano Ryan Bader e o brasileiro Rogério Minotouro, grandes nomes do MMA como Claudia Gadelha, Thales Leites e Thomas Almeida também vão subir ao octógono. O evento terá inicio às 21h, com a primeira luta do card principal às 00h00 (horário de Brasília).

Se no início dos planos para o UFC SP, evento que será realizado neste sábado (19), a ideia era contar com nomes de peso do cenário nacional e internacional, a realidade trouxe à tona um cenário pouco chamativo para o grande público, mas que ao menos garante oportunidades de redenção para algumas das principais promessas do MMA brasileiro.

Ídolos da nova geração do esporte, Thomas Almeida e Claudia Gadelha foram derrotados em suas últimas apresentações no octógono e, dispostos a fazerem as pazes com a vitória rumo a uma nova chance de chegarem perto do cinturão de suas categorias, recebem visitantes pouco conhecidos no Ginásio do Ibirapuera.

Peso-galo (61 kg) nocauteador, o paulista vem de revés para Cody Garbrandt em maio passado, naquela que foi a primeira e única derrota sua como atleta profissional. Aos 25 anos, ele terá a chance de se redimir diante de Albert Morales, que fez apenas uma luta dentro do maior torneio de MMA do mundo. Cenário ideal para o número 11 do ranking retomar sua trajetória sólida rumo ao topo da categoria.

Já Claudinha Gadelha vive uma posição um pouco mais delicada. A peso-palha (52 kg) já teve chance de enfrentar Joanna Jedrzejczyk, atual campeã da categoria, duas vezes e foi superada em ambas. Mesmo sendo a atual número 1 do ranking das desafiantes de sua divisão, é improvável que a brasuca ganhe uma terceira chance diante da polonesa. Com isso, o que resta para a atleta de 27 anos é fazer o seu papel, derrotar Cortney Casey de maneira contundente e mostrar diante de outras oponentes que ainda é o maior perigo para o reinado da atual dona do cinturão.

Além de Gadelha e Thominhas, Warlley Alves é outro atleta que entra no bonde da retomada para o sucesso. Campeão do TUF Brasil 3, o mineiro está mais distante do título, mas é tido como grande esperança brasileira para o futuro na embolada divisão dos meio-médios (77 kg). O atleta da X-Gym também conheceu sua primeira derrota na última luta, quando foi superado por Bryan Barberena no UFC 198. Seu adversário em São Paulo será o duro nigeriano Kamaru Usman.

Já na luta principal Bader x Minotouro, um velho conhecido do fã de MMA. Rogério, irmão gêmeo de Rodrigo ‘Minotauro’, teria pela frente a estrela sueca Alexander Gustafsson, mas este se machucou. Com isso, o Ultimate teve que acionar Ryan Bader, que já venceu o brasileiro uma vez e tem menos apelo que o europeu. De qualquer forma, se o brasileiro sair com a vitória, pode voltar a figurar entre os cinco melhores da divisão dos meio-pesados (93 kg). Resta saber se, aos 40 anos, ele ainda tem fôlego para sair em busca de um futuro título na UFC .

CARD PRINCIPAL

Ryan Bader x Antônio Rogério ‘Minotouro’

Thomas Almeida x Albert Morales

Cláudia Gadelha x Cortney Casey

Thales Leites x Krzysztof Jotko

Warlley Alves x Kamaru Usman

Sérgio Moraes x Zak Ottow

CARD PRELIMINAR (previsto para começar às 21h, pelo horário de Brasília)

Cezar ‘Mutante’ x Jack Hermansson

Marcos Rogério ‘Pezão’ x Gadzhimurad Antigulov

Johnny Eduardo x Manvel Gamburyan

Luis Henrique ‘KLB’ x Christian Colombo

Pedro Munhoz x Justin Scoggins

Francimar ‘Bodão’ x Darren Stewart