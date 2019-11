Com show de Cobb e Rodgers, Packers batem Giants e enfrentam Cowboys no divisional round

Confrontos do Divisional Round da NFL definidos. Fechando a rodada de Wild Card, Green Bay Packers e New York Giants duelaram na noite deste domingo (8) pela última vaga na segunda fase dos playoffs da liga.

Com Lambeau Field lotado, Green Bay quebrou o tabu de derrotas para os Giants nos últimos playoffs e venceu por 38 a 13. Aaron Rodgers (25/40 para 362 jardas, quatro touchdowns e nenhuma interceptação) e Randall Cobb (cinco recepções para 116 jardas e três TDs).

Atlanta Falcons e Seattle Seahawks abrem a próxima rodada neste sábado (14) no Georgia Dome às 19h35; na sequência, New England Patriots e Houston Texans duelam em Foxboro às 23h15 por uma vaga na final da AFC.

No domingo (15), Kansas City Chiefs e Pittsburgh Steelers realizam um confronto equilibrado no Arrowhead Stadium às 16h05. Finalizando os playoffs de divisão, Dallas Cowboys e Green Bay se enfrentam no AT&T Stadium às 19h40.

Aaron Rodgers aparece no fim e Green Bay vai em vantagem para o intervalo

Com domínio total dos visitantes, os dois primeiros quartos do confronto traduziram bem a fraqueza defensiva de Green Bay. Apesar do maior número de big plays e de jardas, os Giants acabavam não capitalizando as boas campanhas em touchdown.

Dois drives promissores da franquia de Nova Iorque terminaram em apenas field goals: de 26 e de 40 jardas, convertidos pelo kicker Robbie Gould.

Completamente neutralizado por grande parte do primeiro tempo, Aaron Rodgers enfim apareceu nos minutos finais do segundo quarto. Fugindo da pressão da linha ofensiva adversária, o quarterback encontrou Davante Adams em um touchdown de cinco jardas, colocando 7 a 6 para os donos da casa no placar.

Ainda deu tempo de mais uma jogada genial de A-Rod antes do intervalo. Após campanha sem sucesso dos Giants, o QB converteu mais uma hail mary de 42 jardas para Randall Cobb.

A-Rod e Cobb complementam vantagem, massacram Giants e confirmam vaga no Divisional Round

Com a primeira posse na etapa complementar, os Packers tentaram uma conversão de quarta descida para polegadas em seu próprio campo, mas sem sucesso. Na jogada seguinte, Eli Manning encontrou Tavarres King em um passe de 41 jardas, deixando 14 a 13 no placar.

Resposta rápida de Green Bay na sequência. Com ótimos passes de A-Rod para Jared Cook e Davante Adams, a campanha foi capitalizada com um touchdown de 30 jardas para Randall Cobb. Sem avançar, os visitantes devolveram a bola resultando em um field goal de Mason Crosby de 32 jardas, colocando 24 a 13 já no fim do terceiro quarto.

Com pouco menos de dez minutos para o apito final, mais uma campanha resultando em touchdown para os donos da casa: pela terceira vez na noite, Aaron Rodgers encontrou Randall Cobb na endzone em uma conexão de 16 jardas.

Destaque na partida, Cobb anotou três touchdowns neste domingo | Foto: Jonathan Daniel/Getty

Piorando a situação dos Giants, Eli Manning sofreu um fumble recuperado por Clay Matthews. Turnover capitalizado com touchdown de uma jarda do fullback Aaron Ripkowski com pouco menos de três minutos para o fim do confronto.

Ainda deu tempo de Eli Manning ser interceptado por Damarious Randall, finalizando o confronto no Lambeau Field e garantindo a viagem de Green Bay para Arlington no próximo domingo.