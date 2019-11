Presidente dos Chargers confirma mudança da franquia de San Diego para Los Angeles

No meio da madrugada brasileira e fim de noite na costa oeste norte-americana, a National Football League (NFL) confirmou através de sua conta no twitter a mudança que o presidente do San Diego Chargers Dean Spanos dá transferência para Los Angeles como iminente, cidade onde a franquia esteve na temporada de 1961 na American Football League.

Este é o segundo movimento para a maior cidade da Califórnia feito por times da NFL nos últimos doze meses. Os Chargers farão companhia ao agora Los Angeles Rams, que foi a primeira franquia a habitar os arredores da cidade dos anjos.

O projeto de estádio apresentado pelo Rams inclusive contava com a presença do Chargers para progredir. As franquias pretendem unir seus esforços em Inglewood, próximo de onde o Chargers alugou escritório em Dezembro, para atuar no mesmo espaço em futuro próximo. O time atuará no StubHub Center, em Carson.

A mudança confirma duas equipes em Los Angeles desde que Rams e Raiders deixaram a cidade durante o ano de 1994. O Oakland Raiders pode ser a próxima equipe a mudar sua sede na liga, cotado que está para levar a franquia à Las Vegas, Nevada.