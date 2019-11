CBF e NFL promovem encontro das taças no Museu Seleção Brasileira

Nesta terça-feira (17), no Museu Seleção Brasileira, as taças dos títulos mundiais do Brasil receberam a companhia do objeto mais cobiçado do futebol americano. Em uma parceria inédita, CBF e National Football League (NFL) promoveram um encontro do Troféu Vince Lombardi com as cinco Copas do Mundo conquistadas pela canarinho.

Entregue ao campeão do Super Bowl, o Vince Lombardi da 51ª edição será disputado no dia 5 de fevereiro, na cidade de Houston, no Texas (EUA). Green Bay Packers, Atlanta Falcons, Pittsburgh Steelers e New England Patriots continuam na briga pelo título da temporada 2016-17.

No Museu Seleção Brasileira, a equipe da NFL Brasil conheceu as atrações multimídia, a mesa interativa, os uniformes e o acervo de troféus, com destaque para a sala Donos do Mundo, em que estão as taças da Copa do Mundo, conquistadas em 1958 (Suécia), 1962 (Chile), 1970 (México), 1994 (Estados Unidos) e 2002 (Japão e Coreia do Sul).