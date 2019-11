SK vence a segunda e fica a uma vitória da classificação; confira os resultados do segundo dia do Mundial de CS:GO

Hoje (23) aconteceu o segundo dia de jogos na ELEAGUE Major, o mundial de Counter-Strike: Global Offensive. Na segunda rodada de jogos, pouquíssimas surpresas e os favoritos venceram. O segundo dia também contou com várias viradas. Os brasileiros da SK Gaming, tiveram uma difícil partida contra a FaZe Clan, mas no fim saíram com a vitória.

A terceira rodada já acontece amanhã e vai definir os primeiros classificados para a próxima fase.

fnatic mousesports GODSENT EnVyUs North HellRaisers Gambit Virtus.pro Astralis G2 SK Gaming Natus Vincere Liquid FaZe Clan FlipSid3 OpTic

Confira como foram as partidas de hoje:

mousesports 16 vs. 7 HellRaisers

No primeiro confronto do dia, os alemães da mousesports, enfrentaram os ucranianos da HellRaisers. Duelando no mapa da Cache, os alemães não deram chances aos adversários. Fizeram um primeiro half quase perfeito, perdendo apenas dois rounds jogando de contra-terrorista. Na virada de half, a mousesports venceu o round pistol, parecendo que encaminharia a vitória. Porém, a HellRaisers conseguiu se recuperar, ganhando quatro rounds seguidos. Depois, a equipe da Alemanha voltou para partida e conseguiu fechar o jogo em 16 a 7.

Natus Vincere 16 vs. 6 EnVyUs

O primeiro confronto de vencedores do dia, envolveu os ucranianos da Natus Vincere contra os franceses da EnVyUs. Jogando no mapa da Cobblestone, os ucranianos fizeram um lado contra-terrorista fortíssimo, saindo vencendo por 12 a 3, mesmo perdendo o round pistol. Na virada de half, tiveram dificuldades de fazer as entradas nos bombsites, mas depois de alguns rounds, sincronizaram e conseguiram fechar a partida em 16 a 6. Destaque da partida foi Egor 'flamie' Vasilyev, da Na'Vi, com 25 kills.

FaZe Clan 17 vs. 19 SK Gaming

Emocionante. Assim que se pode definir a vitória brasileira. Jogando no mapa da Mirage, a SK ficou atrás do placar durante toda a partida. No lado contra-terrorista tiveram muita dificuldade de defender os bombsites, e fecharam o half perdendo por 9 a 6. No lado terrorista, sofreram, chegaram a estar perdendo por 15 a 9, e defenderam seis chances de vitória da FaZe, levando a partida para a prorrogação. Na prorrogação, conseguiram vencer por 4 a 2, vencedo o jogo por 19 a 17. Destaque da partida foi Fernando 'fer' Alvarenga com 37 kills, sendo fundamental para garantir a vitória.

FlipSid3 14 vs. 16 Liquid

O confontro entre os americanos da Liquid, e a equipe do leste europeu da FlipSid3 foi marcado por viradas. A Liquid começou melhor abrindo cinco a zero jogando no mapa da Overpass. Mas, depois disso, o time europeu conseguiu uma virada, vencendo o half por 9 a 6. No half seguinte, foi a vez da Team Liquid buscar uma nova virada e ficarem próximos da vitória. Com um último round impressionante, onde Yegor 'markeloff' Markelov consegue eliminar dois jogadores, mas fica sem tempo para desarmar a bomba, a Liquid fechou a partida em 16 a 14. Destaque do jogo foi Jonathan 'EliGE' Jablonowski, com 37 kills e um Rating de 1.68.

North 13 vs. 16 fnatic

Outra virada impressionante aconteceu na partida dos dinamarqueses da North, contra os suecos da fnatic. Os dinamarqueses fizeram um grande primeiro half, vencendo dez rounds seguidos, virando de etapa vencendo por 10 a 5. Porém, no segundo half, jogando de contra-terrorista na Cobblestone, não conseguiram ter uma boa defesa e acabaram perdendo por 16 a 13.

OpTic 12 vs. 16 Astralis

O duelo marcava o encontro entre as duas melhores equipes do ranking mundial, e o jogo entregou isso. Equilíbrio desde o início da partida. As equipes chegaram a abrir uma vantagem durante a partida, mas a outra logo tirava e até virava. Jogando no mapa da Train, os dinamarqueses da Astralis chegaram a fazer 6 a 2 no placar, mas o half acabou virando apenas 8 a 7. No segundo half, a OpTic virou a partida para 11 a 8, nas sofreu uma nova virada e acabou perdendo por 16 a 12.

GODSENT 9 vs. 16 Gambit

A equipe cazaque da Gambit continua surpreendendo no campeonato. Desta vez venceu a forte GODSENT e está a uma vitória da classificação. No duelo disputado na Overpass, o time da Gambit dominou completamente o lado contra-terrorista, fundamental para abrir uma grande vantagem no placar. Na virada de half, a equipe soube aproveitar as falhas defensivas da GODSENT em rounds consecutivos e fechou a partida em 16 a 9.

Virtus.pro 16 vs. 14 G2

No último jogo do dia, disputado no mapa da Nuke os poloneses da VP, conseguiram uma grande vitória em cima dos franceses da G2. Com muito equilíbrio o primeiro half terminou 8 a 7 para os franceses. No segundo half, a partida chegou a estar empatada em 14 a 14, mas com duas boas defesas do bombsite B, a VP conseguiu fechar a partida em 16 a 14.