Equipe brasileira não repete boas atuações e está fora do mundial de Counter-Strike: Global Offensive

Foram definidos, neste sábado, os dois finalistas da ELEAGUE Major 2017, o campeonato mundial de Counter-Strike: Global Offensive. A primeira equipe é a Astralis, que conseguiu uma vitória convincente contra a fnatic. Os dinamarqueses enfrentarão os poloneses da Virtus.pro, que num confronto muito equilibrado eliminaram os brasileiros da SK Gaming. Os brasileiros, depois de dois títulos consecutivos, ficam de fora da final. Apesar disso, seguem sempre entre os melhores. Todas as competições que disputaram chegaram pelo menos nas semifinais.

A final acontece neste domingo (29), às 13h (horário de Brasília).

Astralis 2 vs. 0 fnatic

Os dinamarqueses da Astralis confirmaram todo o favoritismo antes da competição e chegaram na final. Diante dos suecos da fnatic, a Astralis dominou os dois mapas e conquistou a vitória. No primeiro mapa, Cache, começaram bem, vencendo o primeiro half por 9 a 6. Porém, quase sofreram uma virada, mas levaram a partida para a prorrogação. Na prorrogação conseguiram fechar a partida em 19 a 16.

O segundo mapa, Nuke, conseguiram uma grande vantagem no primeiro half, vencendo por 12 a 3. No segundo, não teve muitas dificuldades para fechar o jogo em 16 a 5.

SK Gaming 0 vs. 2 Virtus.pro

No mapa da Train, a SK sofreu no lado terrorista, e acabou perdendo. Fez um péssimo primeiro half e conseguiu buscar o empate no segundo indo para a prorrogação. Porém no overtime, novamente esbarrou nas entradas ruins, sendendo quatro rounds sendo derrotada por 19 a 17.

No segundo mapa, Cobblestone, os brasileiros também foram mal no lado terrorista. Até viraram o primeiro half vencendo, mas no segundo, insistiram em entradas no bombsite B, a maioria delas malsucedida, resultando numa nova derrota e na eliminação.