Astralis consegue virada em cima da Virtus.pro e é campeã mundial de Counter-Strike: Global Offensive

A Astralis se consagra campeã a ELEAGUE Major 2017, o campeonato mundial de Counter-Strike: Global Offensive. Jogando diante dos poloneses da Virtus.pro, conseguiram vencer dois mapas bem disputados e e confirmaram a boa fase que vinha desde o final do ano passado, quando alcançaram o topo do ranking mundial. Além do troféu, os dinamarqueses faturaram 500 mil dólares e uma vaga garantida para o próximo mundial.

A equipe brasileira da SK Gaming ficou na 3ª-4ª colocação, com uma vaga garantida para o próximo mundial e mais 70 mil dólares.

Mesmo perdendo dois pistol rounds, VP garante o primeiro mapa

Mapa de escolha da Virtus.pro, mas foi os dinamarqueses que começaram melhor o confronto. Venceram o pistol round com um excelente retake no bombsite B. Porém, no round seguinte não conseguiram segurar o avanço dos poloneses no bomb A, mesmo tendo armas superiores e ficaram sem economia para fazer compras. Depois disso, a VP conseguiu acertar suas entradas no bom B, sempre prejudicando a economia adversária e abrindo cinco a um no placar. Com essa diferença no placar, a Astralis pediu um pause tático para acertar sua defesa. E funcionou muito bem, pois conseguiram tirar a vantagem da VP e chegaram ao empate.

Depois do empate, as equipes começaram a trocar rounds, com grandes lances. Janusz 'Snax' Pogorzelski garantiu um round para sua equipe com um triple kill impressionante. No final, a VP encaixou três rounds consecutivos, fechando o primeiro half em 9 a 6.

O segundo pistol do mapa também foi para Astralis. Muito graças ao belo triplo kill de Andreas 'Xyp9x' Højsleth, evitando o retake da Virtus.pro. Diferente, do primeiro half, os dinamarqueses conseguiram garantir os rounds seguintes que a VP não tinha economia, empatando a partida.

Novamente com a partida empatada as equipes voltaram a trocar rounds e dificilmente uma equipe abria dois rounds de diferença. Somente no final da partida, a VP conseguiu encaixar quatro rounds consecutivos e garantiu a vitória no primeiro mapa.

Cheio de viradas, Astralis vence e leva para o terceiro mapa

Diferente do primeiro mapa, a Virtus.pro conseguiu fazer um bom retake no bombsite A e garantiu o pistol round. Apesar disso, não conseguiram segurar uma entrada no bomb B e sofreram a quebra econômica, cedendo mais dois rounds para Astralis. A VP conseguiu se recuperar no round armado, mas logo viu os dinamarqueses dominarem a partida, abrindo quatro rounds de vantagem.

Mesmo não conseguindo fazer as defesas, os poloneses preferiram não parar a partida e tentaram buscar a primeira kill do round para tentar segurar os bombs. E a situação funcionou. Conseguiram vencer três rounds seguidos encostando no placar. A Astralis voltou novamente a dominar colocando a vantagem que tinha no placar. Com essa situação de várias trocas de domínio de mapa, o primeiro half foi 9 a 6.

No segundo pistol da partida, a VP tentou uma entrada rápida no bomb A e parou nas USP da Astralis. E foi a vez da Astralis falhar no round seguinte e dá a vantagem para os poloneses. Precisando da vitória, os dinamarqueses conseguiram vencer três rounds seguidos. Mas, querendo o título, a VP conseguiu a virada fazendo um 14 a 13. Porém, em uma nova recuperação, a Astralis garantiu a vitória no mapa por 16 a 14.

Astralis consegue recuperação espetacular e é campeã

O último mapa da competição foi a train. Jogando com muita segurança, a Virtus.pro confirmou os três primeiros rounds com facilidade. Depois disso, mostrando uma variedade enorme de entradas conseguiu fazer sete a zero no placar, antes de perder o primeiro round. A Astralis, depois de um começo ruim, conseguiu uma boa recuperação, chegando a seis rounds. No último round, os poloneses voltaram a vencer e fecharam o half em 9 a 6.

No segundo half, novamente a Virtus.pro garantiu três rounds ganhando o pistol. No primeiro armado, a Astralis conseguiu se recuperar, começando uma troca de rounds. Mas a Astralis, mostrando um bom lado terrorista e conquistaram quatro rounds seguidos encostando no placar. Chegaram a perder um, mas voltaram a vencer três rounds seguidos conquistando o match point. No último round bastou um rush rápido na B para conquistar o título.