Campeã do UFC, Amanda Nunes realiza doação ao Instituto Reação e encoraja jovens

Nomeada pelo UFC para realizar uma doação junto ao Instituto Reação, Amanda Nunes foi a estrela principal do evento realizado nesta terça-feira (7), que contou com a presença do seu criador, o ex-judoca Flávio Canto. Localizado na Comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, o projeto atende mais de 1000 crianças e adolescentes, utiilizando o esporte como ferramenta de educação e principal meio de transformação social.

Com o invenstimento da Organização, o Instituto arrecadou cerca de 62 mil reais. A lutadora participou de um aquecimento seguido de uma rápida atividade de Judô, que contou com aproximadamente 100 alunos oriundos do projeto, onde alguns privilegiados foram escolhidos para treinar com a campeã peso-galo (61kg). Logo após o treinamento, Amanda Nunes realizou uma demonstração de MMA junto à namorada Nina Ansaroff, também presente no evento.

Bem recebida pelas muitas crianças no tatame, a atleta se fez presente com o seu cinturão de campeã mundial. Claramente feliz, logo ao chegar Amanda fez questão de incentivar os jovens do projeto contando um pouco sobre sua história e como eles podem chegar longe no esporte se acreditarem em si mesmo. Confira aqui a entrevista completa.

"Eu comecei pequena, assim como vocês também, hoje sou campeã do mundo. Então, olhando no olho de cada um aqui hoje, eu acredito, vejo futuro. Acreditem, eu acreditei e estou realizando meu sonho hoje. Estou muito feliz de dividir esse momento da minha vida com vocês, e é isso. Vamos brincar, quero trazer alegria para todos, vamos juntos."

Baiana, Amanda tem 28 anos e se tornou a primeira brasileira a ser campeã do UFC, ganhando o cinturão da categoria peso-galo ao vencer a ex-campeão Miesha Tate, no UFC 200, em Las Vegas.

