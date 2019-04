Shogun não se pressiona para o UFC Fortaleza: "Minha obrigação é dar o meu melhor"

A quinta-feira (09) em Fortaleza foi de coletiva de imprensa para os lutadores que estarão dentro do octógono para o UFC na capital cearense. Maurício Shogun falou com os jornalistas, que fará o co main event contra Gian Villante, mostrou-se satisfeito com a preparação, sereno quanto a sua missão na luta, e focado em buscar o cinturão da divisão meio-pesado.

A última luta do ex-campeão da categoria aconteceu em maio do ano passado, diante de Corey Anderson, no UFC 198 em Curitiba. Sobre estar fora do octógono por quase 10 meses, Shogun justificou porque esteve tanto tempo inativo.

"Na verdade, eu tô lutando agora por opção minha. Estava com uma dor no joelho, e era uma tendinite. Era pra ter lutado em setembro, no Brasil, mas não consegui. Tentei em novembro, em São Paulo, não consegui. Eu que tive que estender essa luta [de retorno], o UFC queria que eu lutasse antes, mas não consegui. Eu estava com dor no joelho, curei a dor, e consegui fazer um bom camp".

Gian Villante, adversário de Shogun, é o 12° do ranking meio-pesado do UFC. Perguntado se esperava um adversário mais ranqueado, até para ter maiores pretensões na divisão, Shogun foi bastante tranquilo, teceu elogios ao adversário e mostrou respeito a Villante.

"Eu não penso nisso, na verdade. O Villante é um cara que merece respeito, é um cara que vem crescendo na categoria. Eu sei que a luta vai ser uma guerra, sei que ele vai estar preparado. No UFC não tem ninguém bobo, é a Copa do Mundo do MMA. Todo mundo no UFC é bom, é duro. Vou ter um cara duro pela frente", alertou.

O paranaense vem de duas vitórias seguidas, contra Rogério Minotouro, no UFC 190, e contra Corey Anderson, no UFC 198. O favoritismo sempre vem à tona quando se ter uma sequência de vitórias, mas Shogun buscou tirar de si a responsabilidade do favoritismo.

"A minha ansiedade é selecionar o meu melhor. Ele [Villante] é um cara que vai querer me vencer, sabe da importância de me vencer, de ficar conhecido por poder me vencer. Se colocar essa carga [favoritismo] pra mim, acho que isso pode pesar contra. Então prefiro não colocar [favoritismo], prefiro colocar na minha cabeça que a minha obrigação é dar o meu melhor, não vencer".

Mesmo com possível volta de Jones, Shogun ainda se prepara para título

Na conversa com os jornalistas, Shogun fez uma avaliação do cenário da categoria peso-meio-pesado. Mesmo com a iminência da volta de Jon Jones, o paranaense fez questão de manter o otimismo."Lógico que a categoria está um pouco aberta agora, porque o Jon Jones teve o cinturão retirado. Acho que a ideia dele é voltar em breve. Ele será o próximo a disputar o cinturão. Ele já venceu grandes nomes da categoria. Sei que se vencer essa luta, vou dar um passo mais perto do cinturão, é isso que eu penso".

Gian Villante será mais um oponente menor ranqueado a enfrentar Maurício Shogun no Ultimate. O paranaense sabe o quanto os oponentes menos ranqueados veem nele uma chance de crescer no UFC e de ganhar notoriedade com os fãs. No entanto, isso reforça em Shogun o senso de oportunidade para retomar o caminho do topo da divisão.

"O cara vê uma oportunidade, até porque sou alguém que tem um nome na história do MMA, e também porque sou bem ranqueado. Os caras pensam que a luta [comigo] é uma boa oportunidade. Também vejo o Villante como uma boa oportunidade, eu sei que se vencê-lo, estarei mais perto do meu objetivo, o cinturão".

Caso supere Villante e fique mais próximo do cinturão, as especulações de possíveis próximos adversários bem ranqueados aumentam. Contudo, Shogun quer saber mesmo é de descanso após o UFC Fortaleza.

"Lógico que após a luta quero descansar, curtir a família e ficar um tempo sem pensar em luta. O camp foi muito desgastante, essas coisas de próxima luta, [próximo] adversário é com o meu empresário, Ricardo Alonso. Eu não me desgasto com isso, quem se desgasta com isso é ele".