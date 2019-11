Resultado e videos luta Vitor Belfort x Gastelum na UFC Fortaleza

Após vitória de Kelvin Gastelum, a VAVEL Brasil agradece a audiência de todos e encerra aqui essa transmissão.

Vitor agradece a todos e pede desculpas pelo resultado e diz que faz parte

Atleta é aplaudido por parte do público. Belfort é chamado pelo apresentador e público também o aplaude

Kelvin Gastelum desabafa que chegou a perder aniversário da mãe para treinar para esta luta e pede para o público cantar parabéns para ela em bom português.

E o grande campeão da luta da noite é Kelvin Gastelum!

Gastelum comemora vitória com sua equipe. Público segue aclamando Belfort.

Round 1: Kelvin derruba Vitor novamente, dessa vez após dois socos na cara e a luta é finalizada

Round 1: Gastelum acerta uma sequência de socos em Vitor que cai, mas brasileiro se levanta com sangue no rosto

Round 1: Vitor acerta mais um chute em Kelvin, que não hesita e vai pra ofensiva trocando alguns diretos no brasileiro

Round 1: Atletas se estudam no início do round. Vitor acerta o primeiro golpe com um chute na cada de Kelvin. Na segunda tentativa quase o derruba.

Os atletas já estão no octógono

Vitor Belfort faz entrada triunfal

Kelvin Gastelum entrou ao som de música do Charlie Brown Jr.

A próxima e mais importante luta acontece agora: Vitor Belfort contra Kelvin Gastelum. O atual campeão do The Ultimate Fighter contra um dos lutadores mais experientes da atualidade.

Shogun agradece a Deus e a sua equipe pela vitória e diz que ainda tem muito a realiizar

Mauricio Shogun foi o campeão da quinta luta do card principal por nocaute

Este é o segundo nocaute da noite no card principal. Ambos os nocautes foram de brasileiros.

Round 3: Villante tenta acertar socos diretos em Shogun, mas brasileiro se defende acatacando e após sequencia de socos, nocautea seu adversário

Termina o segundo round

Round 2: Os adversários trocam chutes e socos, mas terminam o round se estudando

Round 2: Villante abre a defensiva e Shogun acerta alguns socos. Os dois tentam levar um ao outro ao chão, mas não conseguem

Round 2: Villante acerta alguns socos diretos em Shogun

Round 2: Round começa com ambos os atletas na ofensiva e se estudando mais

Fim do primeiro round. Público vibra com o desempenho de Shogun nessa parte da luta

Round 1: Shogun leva Gian ao chão e público vibra, mas o advrsário consegue retornar para a base

Round 1: Villante acerta alguns socos em Shogun. Luta vai a grade, mas logo Shogun consegue sair e vai pra ofensiva

Round 1: Lutadores começam o round trocando socos e chutes. Shogun quase derruba Gian.

Atletas já estão no octógono

Gian Villante já está no octógono. Shogun faz sua entrada e é bastante ovacionado por todo o público

Próxima e penúltima luta do card principal é entre Mauricio Shogun e Gian Villante

O brasileiro fala sobre o público e se diz pronto para o cinturão

Edson Barboza é campeão da quarta luta do card principal por nocaute

E TEMOS O PRIMEIRO NOCAUTE NO CARD PRINCIPAL! Edson Barboza acerta chute em Dariush e finaliza adversário

Round 2: Barboza finaliza Dariush com chute com joelho na cabeça

Round 2: Dariush tenta derrubar adversário, mas Edson não cai e revida com alguns chutes

Round 2: Dariush acerta sequência de socos em Barboza

Primeiro round termina com troca de socos entre lutadores

Round 1: Edson tenta acertar chute em Dariush, mas lutador se esquiva

Round 1: Luta é bastante intensa entre os dois, mas nada que dê a vantagem pra qualquer um deles até então

Round 1: Luta bem pegada. Edson acerta soco em Dariush, mas adversário não deixa pra trás

Round 1: Luta começa com vários chutes e socos trocados entre os lutadores

Ambos os atletas vem de vitória.

Os lutadores já estão no octógono.

Dariush já se prepara no octógono. Edson Barboza entra na arena aplaudido pelo público.

Vamos agora com o combate entre pesos-leve: Edson Barboza encara o iraniano Beneil Dariush. Duelo de três rounds.

Ray Borg vence a luta; Formiga se distancia da disputa do cinturão

Fim do terceiro round

Round 3: Ray acerta socos em Formiga, mas brasileiro consegue sair da posição em que estava sendo atacado

Round 3: Ray fica por cima de Formiga, ambos no chão, e tenta acertar socos na cabeça do adversário

Round 3: Formiga tenta imobilizar Ray no chão que resiste e tenta acertar socos

Round 3: Ray começa a luta tentando derrubar brasileiro, a luta é levada a grade e Jussier tenta ficar em vantagem

Final do segundo round

Round 2: Atletas trocam mais chutes e socos agora. Jussier quase derruba Ray após chute

Round 2: Luta começa a ficar mais amarrada com Ray tentando derrubar Formiga pela perna

Round 2: Ray tenta levar luta ao chão após acertar chute em Formiga

Round 2: Atletas levam a luta a grade

Luta começa a ficar mais pegada, mas é chegado o fim do primeiro round

Round 1: Ray abre alguns espaços estudando Formiga que se aproveita para atacar. Atletas trocam chutes

Round 1: Luta fica mais amarrada na grade e Formiga acerta alguns socos na barriga de Ray

Round 1: A luta começa com Formiga avançando e acertando socos, mas logo Ray revida

Lutadores já estão no octógono

Jussier Formiga vem para o octógono e é aplaudido pelo público

Ray Borg é o primeiro a entrar na arena para a luta

Terceira luta do card principal será entre Jussier Formiga e Ray Borg

Empate majoritário na luta entre Bethe Correia e Marion Reneau

Ao termino do terceiro round, Bethe dança pro público

Round 3: Marion segue dando socos na cabeça da brasileira que se defende como pode

Round 3: Bethe consegue se desenrolar de adversária e público dar forças para a brasileira

Round 3: Por cima da brasileira, Marion tacerta socos na cara de Bethe

Round 3: Marion acerta chute em Bethe, mas cai no chão. Ela logo consegue se levantar e a luta volta pro chão

Fim do segundo round

Round 2: Luta fica mais amarrada ao solo. Enquanto Marion acerta a cabeça de Bethe, Bethe acerta socos no peito de Marion

Round 2: Bethe volta a provocar Marion e leva luta ao chão

Round 2: Bethe consegue acertar mais Marion com socos

Round 2: Marion avança mais com socos e chutes, mas Bethe tenta amarrar luta

Fim do primeiro Round

Round 1: Luta vai ao chão e primeira round é finalizado com Bethe por cima de Marion

Round 1:Lutadoras aproveitam qualquer espaço que uma dão a outra para atacar

Round 1: Luta é levada para grade por Bethe, mas logo Marion sai

Round 1: Adversárias se estudam, mas não ousam em atacar quando encontram espaços

Round 1: Luta começa com muita procação direta entre as duas. Bethe tenta derrubar Marion, mas a mesma se esquiva

As duas lutadoras já estão no octógono

O histórico entre as duas é de muita provocação. Enquanto Marion Means diz que Bethe fala demais, a brasileira a desafiou e a provocou por conta de sua idade.

Segunda luta do card principal acontece entre a nordestina Bethe Correia e Marion Reneau

Alex Cowboy agradece e elogia Fortaleza e fala sobre o prazer de ter vencido essa luta

Vitória da primeira luta do card principal vai para Alex 'Cowboy'

Round 2: Alex Cowboy leva Means ao chão e consegue nocauteá-lo!

Round 2: Luta vai novamente para o chão. Cowboy acerta alguns golpes em Means que tenta usar da grade para levantar-se.

Round 2: Cowboy tenta chute, mas Means desvia. O brasileiro tenta acertar alguns golpes e adversário se defende como pode.

Final do primeiro Round

Round 1: Means tenta levar vantagem sob Cowboy no chão

Round 1: Means consegue se levantar, mas Alex não desiste de levar luta ao chão

Round 1: Cowboy leva a luta ao chão e acerta alguns golpes no adversário

Round 1: Lutadores começam se estudando, mas logo Means ataca. Cowboy não fica pra trás e entra no ritmo da luta.

Enquanto Tim Means se prepara no octógono, Alex 'Cowboy' entra ao som de Gustavo Lima.

A primeira luta do card principal será entre Alex Cowboy e Tim Means. Os dois trocaram 'gentilezas' na cerimônia de pesagem, mas Cowboy negou qualquer rivalidade.

Esta foi a última luta do card preliminar. A partir de agora, vamos as lutas do card principal da noite.

Kevin Lee foi declarado campeão da luta após nocaute no segundo round.

Round 2: Massaranduba ataca mais, acertando alguns golpes e Kevin tenta levá-lo ao chão. O brasileiro é atingido e nocauteado.

Round 1: Lee tenta levar luta ao chão, mas logo Massaranduba se reergue

Atletas já estão no octógono

Kevin Lee é muito vaiado pelo público

A próxima e última luta do card preliminar acontecerá contra Massaranduba e Kevin Lee. Ambos os atletas tiveram uma pesagem bem tensa, no qual Kevin respondeu provocações do público e Massaranduba não gostou.

Serginho Moraes foi declarado campeão da luta

Round 3: Atletas seguiram se estudando, o que deixou o público insatisfeito. Ramos atacou mais e acertou mais golpes.

Round 2: Lutadores começam a luta mais ofensivamente. Ramos ataca mais, até acertando alguns chutes e socos em Serginho

Round 1: Atletas se estudam e trocam poucos golpes.

Quinta luta do card preliminar, os brasileiros Davi Ramos e Serginho Moraes já estão no octógono.

Apesar do sangramento excessivo, Joe Soto é campeão da luta

Round 3: Os dois lutadores trocaram muita sequência acima e no chão. Luta terminou amarrada.

Round 2: Soto começa round com sangramento. Luta é interrompida, mas logo lutadores voltam ao octógono. Disputa pegada e sangrenta entre os dois.

Round 1: Luta começa com Yahya na defensiva, mas ele lovo consegue levar Soto ao chão e ganha vantagem no round.

Lutadores já estão no octógono

O brasileiro está invicto desde 2013 e busca 5° vitória consecutiva, mas seu adversário vem de vitória.

Quarta luta do card preliminar acontecerá entre o brasileiro Rani Yahya e Joe Soto

MICHEEEEL! Brasileiro passa o TRATOR em cima de Josh e luta acaba no primeiro round por nocaute.

Michel Trator entra na arena ao som de Racionais Mc's.

Josh Burkman é o primeiro a entrar na arena.

Terceira luta do card preliminar será entre o brasileiro Michel Trator e Josh Burkman

Jeremy Kennedy é declarado campeão da luta!

Round 3: Jeremy tenta levar luta do chão, mas Rony foge e tenta levar luta acima.

Round 2: Rony Jason começa o round em vantagem. Luta volta ao chão. Rony acerta alguns golpes, mas logo luta volta a ficar amarrada.Jeremy acerta parte sensível de Rony e luta é paralisada por pedido de tempo da juíza.

Round 1: Lutadores se estudam. Jeremy acerta alguns golpes em Rony, mas nada que desequilibre o brasileiro. Rony levou Jeremy ao chão mas logo perdeu a vantagem ali.

Rony Jason entra na arena ao som da música da banda de forró cearense Aviões do Forró. Público vibra bastante com o coterrâneo.

Jeremy Kennedy já está dentro do octógono.

Segunda luta do Card preliminar será do cearense Rony Jason contra o novato no Ultimate, Jeremy Kennedy

Ao final, brasileiro declarou apoio a uma possível candidatura a presidência de Bolsonaro e foi vaiado por parte do público.

Borrachinha agradece apoio da torcida.

BORRACHINHAAAAAAA!! Brasileiro vence McLellan já no primeiro round!

Atletas já estão dentro do octógono. A luta está prestes a começar.

Garreth McLellan entra na arena ao som de muitas vaias.

Borrachinha entra na arena ao som de música da dupla sertaneja João Lucas e Diogo. O público vibra muito.

Primeira luta do Card Preliminar será entre Garreth McLellan e Borrachinha

Público já começou a adentrar no Centro de Formação Olímpica. Em breve se dará início aos cards preliminares.

Boa noite leitor da VAVEL Brasil! Veja agora, em tempo real, o evento do UFC fight Night Fortaleza neste sábado (11). Vítor Belfort vs Kelvin Gastelum ao vivo farão a luta principal da noite. A luta terá início online na VAVEL Brasil.

Conversando sobre sua adversária Marion Reneau, Bethe foi bem direta em provocá-la. "Faz anos que ela me chamava pra lutar, pra dançar no octógono, então se a velha do UFC quer lutar então vamos lutar.", finalizou.

Quem também estará no octógono esta noite é a brasileira Bethe 'Pitbull'. Conversando sobre sua preparação, a lutadora mostrou-se confiante por conta de seu treinamento feito para a luta. "Meu camping foi muito bom. Eu aderi novas artes, fizemos muita análise. Por isso estou tão confiante.", afirmou ela.

Em treino aberto que ocorreu na quarta-feira (09), o adversário de Vitor Belfort, Gastelum foi claro em destacar respeito ao seu adversário. “Vitor tem um grande nome, ele é um grande lutador. Eu quero lutar com os melhores, eu quero subir no ranking então eu acho que pra ser o melhor você tem que vencer os melhores”, disse. Questionado sobre o que esperava da luta, o atleta desafiou-se a falar português afirmando ‘porrada’.

Vindo de duas derrotas consecutivas – para Ronaldo Jacaré e Gerard Mousasi, por nocaute técnico em 2016 -, Vítor Belfort tem um novo desafio. O adversário da vez para o "Fenômeno", é o jovem lutador Kelvin Gastelum.

Entre 2011 e 2015, Shogun alternou vitórias e derrotas e ainda passou maus bocados no UFC. Logo após perder para Jon Jones, arrasou Forrest Griffin, no UFC 134, em agosto de 2011. Meses depois, protagonizou uma batalha épica com Dan Henderson, mas saiu derrotado por decisão. Superou Brandon Vera, mas saiu derrotado para Alexander Gustafsson - em luta eliminatória pelo title shot - e Chael Sonnen. Recuperou-se ao vencer James Te Huna, mas logo voltou a perder duas seguidas - para Hendo, de novo, e para Ovince St-Preux.

Questionado sobre sua preparação para a luta, o carioca foi claro em apontar seus pontos fortes e fracos, mas demonstrou estar treinado quanto a isso. “Toda vez qe eu tive uma dificuldade no chão foi uma falha minha. Eu conversei muito com meu treinador de jiu jitsu e essas coisas só acontecem se eu falhar. Treinei muito pra não acontecer isso, pra não acontecer nenhuma falha. Estou treinado pra realmente não errar”.

O lutador original de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, que há oito anos treina em New Jersey, Estados Unidos, tem como parceiros de treino grandes estrelas do UFC e do cenário do MMA mundial.

Embalado com duas vitórias sobre dois lutadores de grande expressão no peso leve, Anthony Pettis e Gilbert Melendez, respectivamente, Edson Barboza é um dos principais personagens do UFC Fight Night 106

“Lutei com os melhores da divisão, então não é um momento complicado, é uma oportunidade para reescrever minha história. Infelizmente quando alguém perde, as pessoas querem enterrá-lo. Eles criam o ídolo e depois destroem o ídolo. As pessoas precisam olhar para as dificuldades como uma oportunidade. É como eu enxergo”, declarou o carioca.

Vítor Belfort foi apelidado de “Fenômeno” após a boa fase na carreira que lhe rendeu dois títulos no UFC - pesos-pesados, em 1997 e meio-pesado, em 2004. O carioca soma 25 vitórias e 13 derrotas

Card principal

Vitor Belfort x Gastelum ao vivo hoje

Mauricio Shogun x Gian Villante

Edson Barboza x Dariush

Jussier Formiga x Ray Borg

Bethe Pitbull x Marion Reneau

Alex Cowboy Oliveira x Tim Means

Card preliminar

Francisco Massaranduba x Kevin Lee

Max Griffin x Serginho Moraes

Michel Trator x Josh Burkman

Rony Jason x Jeremy Kennedy

Rani Yahya x Joe Soto

Garreth McLellan x Paulo Borrachinha

Maurício “Shogun” Rua está de volta ao octógono depois de quase 10 meses sem atuar. O paranaense enfrentará Gian Villante, no UFC Fortaleza. O ex-campeão peso-meio-pesado do UFC vive seu melhor momento desde que perdeu o cinturão para Jon Jones, em 2011.