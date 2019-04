Seleção Brasileira de Beach Soccer treina em Copacabana visando o Mundial

No começo desta semana, a Seleção Brasileira de Beach Soccer intensificou sua preparação para a Copa do Mundo do Bahamas. A competição, que acontece entre os dias 27 de abril e 7 de maio, é a chance da equipe do técnico Gilberto Costa manter a hegemonia nos torneios da modalidade. Vindo de uma sequência com 29 vitórias e seis títulos consecutivos - entre eles, Copa América, Copa Intercontinental, Sul-Americano e eliminatórias -, a seleção está focada na busca pelo sétimo caneco. Para isso, os treinos tem ocorrido com frequência na areia de Copacabana, bairro da zona Sul do Rio de Janeiro.

A VAVEL Brasil esteve em Copacabana para acompanhar o treinamento da última sexta-feira (14). Com uma atividade pela manhã, a equipe iniciou com um rápido treino físico. Logo após, o treinador Gilberto Costa dividiu o grupo em dois times de seis jogadores, onde alguns dos atletas tinham sua circulação dentro de quadra delimitada, e os demais tinham espaço livre. Parando a atividade para dar instruções. o próprio Gilberto reiniciava com jogadas ensaiadas de ataque. O exercício motorizado durou cerca de uma hora e meia.

Esta é a segunda semana de treinos da seleção. O Brasil fica em Copacabana até o dia 23, quando faz a última atividade no local e logo após embarca para o Caribe. Apenas 12 jogadores farão parte da lista dos que vão disputar a Copa do Mundo. Atualmente são 16 atletas participando dos treinamentos, o técnico Gilberto Costa anunciará os cortes na tarde desta sexta-feira.

Cabeça de chave do grupo D, a seleção brasileira estreia na fase classificatória no dia 28, contra o Taiti (vice-campeão do mundo). Pela segunda rodada, enfrenta a Polônia (campeã das Eliminatórias da Europa) no dia 30. Fechando a primeira fase no dia 2 de maio, tem o Japão como adversário.

