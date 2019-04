Em reunião com proprietários, NFL decide reduzir duração de prorrogações

A NFL anunciou mais mudanças importantes para a temporada 2017 de uma das principais competições esportivas do mundo. No tradicional encontro dos proprietários das franquias participantes, a Spring League Meeting, realizado nesta terça-feira (23), em Chicago, a principal modificação na regra é a redução do tempo de duração das prorrogações. Antes por 15 minutos, os tempos extras nas partidas de pré-temporada e temporada regular passam a durar dez minutos. A aprovação vem depois que a proposta foi lançada na reunião anual da Liga no último mês de março.

Segundo informações provenientes de pessoas ligadas à NFL, a mudança de regras tem como principal objetivo melhorar a segurança dos atletas. Existem inúmeras preocupações sobre o número de jogadas adicionais na prorrogação, o que afeta o condicionamento físico dos jogadores, principalmente para o próximo jogo disputado em semana curta, como às quintas-feiras, por exemplo. Algumas equipes manifestaram preocupação com o período de posse de bola de algumas equipes, mas parece que isso já manifestou alívio.

Embora a ideia da prorrogação ser disputada em dez minutos seja polarizadora, a mudança não deve levar a um aumento significativo nos placares. Segundo a NFL Research, houve 83 jogos com prorrogações nas últimas cinco temporadas. Destes, 22 duraram dez minutos e em cinco o duelo terminou empatado.

Outras modificações significativas no andamento do jogo foram confirmadas com esse encontro. Dentre estas, os jogadores não podem mais saltar sobre a linha para bloquear chutes - chamados leaps, além de aprovar saídas automáticas quando ocorrerem choques na cabeça. Além disso, os proprietários da equipe aprovaram uma repetição centralizada para dar a palavra final sobre as chamadas revistas ao centro de comando oficial da NFL, localizada em Nova Iorque.

Mais três grandes mudanças foram aprovadas na Reunião da Primavera. A partir de agora, vai haver apenas um prazo limite para cortar a lista de jogadores. Em vez de cortar de 90 para 75 atletas, haverá apenas um prazo para cortar a lista de 53 jogadores. Também, dois jogadores poderão retornar da lista de contundidos, em vez de apenas um. Para isso, os jogadores podem ser considerados elegíveis se eles permanecessem inativos por seis semanas e podem voltar às partidas oito semanas depois de serem colocados em tal lista. O movimento proporciona às equipes maior flexibilidade e chance de ter os melhores jogadores no campo para jogos importantes na reta final da temporada.

Foto: Rob Carr|Getty Images

Porém, a grande mudança celebrada, principalmente pelos atletas, é o retorno da legalidade nas comemorações após os touchdowns serem anotados. O comissário da Liga, Roger Goodell, disse ter conversado com 80 jogadores e ex-jogadores sobre o assunto e tomou a decisão, juntamente com os proprietários. O assunto ganhou polêmica principalmente após as comemorações ousadas do wide receiver Antonio Brown, do Pittsburgh Steelers. Toda e qualquer comemoração era punida com a perda de 15 jardas. Agora, se o jogador que anotar o TD usar o futebol como uma propaganda, celebrar no gramado ou fazer demonstrações com o grupo, não haverá punição. Leia, abaixo, a carta publicada por Goodell.

Celebrações de Touchdown: anjos na neve, demonstrações de grupo e mais estão de volta!

Assim como as equipes da NFL usam a offseason para melhorar, usamos esse tempo na liga para ouvir jogadores, treinadores, funcionários e fãs sobre como podemos continuar a melhorar o nosso grande jogo.

No início desta primavera, nós anunciamos planos para oferecer uma experiência de jogo mais emocionante, com mudanças para melhorar o ritmo do jogo e minimizar as interrupções desnecessárias para a ação no campo. Também tomamos medidas para em relação à saúde e à segurança, incluindo a aprovação de novas regras que proíbem a tentativa de bloqueio - uma prioridade máxima dos nossos jogadores.

Hoje, estamos entusiasmados em falar sobre outra mudança que vem depois de conversas com mais de 80 jogadores e ex-jogadores: estamos relaxando nossas regras em celebrações para permitir que os jogadores tenham mais espaço para se divertir depois de fazerem grandes jogadas.

Sabemos que vocês amam os espetáculos espontâneos de emoção que vêm após um touchdown espetacular. E os jogadores nos disseram que querem mais liberdade para se expressar e celebrar suas conquistas atléticas.

Nas minhas conversas com os jogadores da NFL, também ficou claro o quanto nossos jogadores se preocupam com esportividade, competição limpa e bons exemplos para jovens atletas. É por isso que as manifestações ofensivas, as celebrações que são prolongadas e retardam o jogo, e aquelas dirigidas a um adversário ainda serão penalizadas.

Sabemos que temos mais trabalho a fazer. Somos gratos aos muitos jogadores atuais e aposentados que se envolveram conosco neste tópico e estamos ansiosos para um diálogo contínuo com eles enquanto continuamos a trabalhar para melhorar este jogo que todos nós amamos.

Obrigado pelo seu apoio.