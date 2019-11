Resultado combate José Aldo x Max Holloway no UFC 212 no Rio

Encerramos por aqui a transmissão do UFC 212! Obrigado a todos que nos acompanharam! Ficamos por aqui, até a próxima!

Expressão de desolação de Aldo é visível. Pior que contra McGregor. Senta no banco, deita no chão, não acreditando no resultado.

JOSÉ ALDO X MAX HOLLOWAY (ROUND 3): MAX HOLLOWAY VENCE POR NOCAUTE TÉCNICO! Max Holloway fura o bloqueio de José Aldo, derruba e castiga no chão. O brasileiro ainda tenta reagir, fugir do nocaute direto e da chave tentada pelo seu adversário, mas por pouco tempo. Holloway retoma a guarda, nocauteia, e é o novo campeão do peso-pena.

JOSÉ ALDO X MAX HOLLOWAY (ROUND 2): Holloway consegue achar a distância primeiro e troca bons jebs no round. Aldo fica mais na defensiva e busca contra-atacar. Mais perigoso, Holloway leva a melhor na trocação e até provoca no fim, levantando sua guarda, chamando Aldo - que não cai na brincadeira.

JOSÉ ALDO X MAX HOLLOWAY (ROUND 1): combate começa estudado, com Aldo dominando o centro do octógono e buscando a melhor distância. Após uma curta trocação sem efetividade, Aldo consegue furar a guarda de Holloway e por pouco não nocauteia, levando-o a grade. A resposta veio próximo ao fim do primeiro round, quando o adversário também furou a guarda do brasileiro.

JOSÉ ALDO X MAX HOLLOWAY (ROUND 1): COMEÇA A LUTA!

PRÓXIMO COMBATE DO CARD PRINCIPAL: Peso-pena (até 65,8kg): José Aldo (65,8kg) x Max Holloway (65,8kg).

CLÁUDIA GADELHA X KAROLINA KOWALKIEWICZ (ROUND 1): CLÁUDIA GADELHA VENCE POR FINALIZAÇÃO! Não deu nem pro cheiro! Cláudia Gadelha precisou de menos de três minutos para jogar Karolina no chão e encontrar um lindo mata-leão para vencer por finalização.

CLÁUDIA GADELHA X KAROLINA KOWALKIEWICZ (ROUND 1): COMEÇA A LUTA!

PRÓXIMO COMBATE DO CARD PRINCIPAL: Peso-palha (até 52,6kg): Cláudia Gadelha (52,6kg) x Karolina Kowalkiewicz (52,2kg).

Vitor Belfort: "Disse para ele que teria mais cinco lutas. Vocês vão ter que me aguentar ainda"

Vitor Belfort: "Estava muito excitado, tive que ter paciência. Peço desculpas por não ter nocauteado, mas é bom após três lutas que tive dificuldade"

Vitor Belfort: "Sem sacrifício não há vitória. Queria agradecer a toda minha família e a todos os professores que sempre me apoiaram. Sou sempre grato a todos vocês".

VITOR BELFORT X NATE MARQUARDT (ROUND 3): VITÓRIA DE VITOR BELFORT POR DECISÃO UNÂNIME! Luta de segurança de Belfort. Manteve o centro do octógono e calculou bem a distância para não ser ameaçado. No fim, vitória por decisão unânime!

VITOR BELFORT X NATE MARQUARDT (ROUND 2): Round para Belfort. O brasileiro domina as ações, é superior e consegue conectar os melhores golpes. A melhor atuação no combate até aqui, com direito a prender Marquardt na grade após uma intensa trocação.

VITOR BELFORT X NATE MARQUARDT (ROUND 1): Combate controlado e sem muitas ações. Belfort e Marquardt se estudam e são pouco efetivos. A melhor oportunidade do brasileiro feito em um chute alto que desestabilizou seu adversário após boa trocação.

VITOR BELFORT X NATE MARQUARDT (ROUND 1): COMEÇA A LUTA!

PRÓXIMO COMBATE DO CARD PRINCIPAL: Peso-médio (até 84,4kg): Vitor Belfort (83,9kg) x Nate Marquardt (84,4kg).

PAULO BORRACHINHA X OLUWALE BAMGBOSE (ROUND 2): VITÓRIA DE PAULO BORRACHINHA POR NOCAUTE TÉCNICO! Foi um massacre no segundo round. Borrachinha voltou a encurralar Oluwale na grade e acertou uma linda direita que derrubou seu adversário. No chão, bastou encher a guarda do nigeriano com golpes diretos e esperar pelo nocaute.

PAULO BORRACHINHA X OLUWALE BAMGBOSE (ROUND 1): Borrachinha comandou as ações do primeiro round. Oluwale até teve a primeira grande ação ao derrubar o brasileiro, mas a reação de Borrachinha foi iminente. Golpes fortes na altura da cintura minaram o nigeriano que ficou encurralado na grade em boa parte do round. Com socos e joelhadas em sequência, por pouco o nocaute não veio de primeira.

PAULO BORRACHINHA X OLUWALE BAMGBOSE (ROUND 1): COMEÇA A LUTA!

PRÓXIMO COMBATE DO CARD PRINCIPAL: Peso-médio (até 84,4kg): Paulo Borrachinha (84,4kg) x Oluwale Bamgbose (83,5kg).

ERICK SILVA X YANCY MEDEIROS (ROUND 2): VITÓRIA DE YANCY MEDEIROS POR NOCAUTE TÉCNICO! Erick Silva estava melhor na luta, tomando o centro do octógono e controlando as ações, mas foi quando Yancy Medeiros acertou um lindo contra-golpe em cheio no seu queixo. Erick foi ao chão e Yancy finalizou o combate por nocaute técnico. O brasileiro reclamou da marcação do árbitro ao finalizar a luta, alegando que estava se defendendo e não entregue.

ERICK SILVA X YANCY MEDEIROS (ROUND 1): Round de extremos. Yancy iniciou melhor o combate, achando a distância e conectando mais golpes. Erick se defendia e buscava a luta de chão, mas só conseguiu derrubar na metade do primeiro round, onde passou a ter vantagem. Mais soltou, conseguiu derrubar após um belo gancho de esquerda que por pouco não terminou em finalização.

PRIMEIRO COMBATE DO CARD PRINCIPAL: Peso-meio-médio (até 77,6kg): Erick Silva (77,6kg) x Yancy Medeiros (77,6kg).

FIM DO CARD PRELIMINAR! PRÓXIMA LUTA SERÁ A ABERTURA DO CARD PRINCIPAL!

ASSUNÇÃO X MORAES (ROUND 3): Moraes se soltou no combate e partiu ao ataque com menos precaução. Sofreu com alguns contra-ataques, mas conseguiu ser mais efetivo. No geral, o combate terminou morno, novamente sob vaias.

ASSUNÇÃO X MORAES (ROUND 2): Round equilibrado, porém morno. Moraes e Assunção se estudaram bastante no centro do octógono, mas pouco foram efetivos. Na trocação, sem conexão. Na tentativa de queda, sem sucesso. O round rendeu vaias do público.

ASSUNÇÃO X MORAES (ROUND 1): Moraes manteve o controle do centro do octógono por mais tempo, mas foi Assunção quem conectou mais golpes. Foram 12 golpes significativos para cada, mas com Assunção sendo mais efetivo. Round equilibrado.

ASSUNÇÃO X MORAES (ROUND 1): COMEÇA A LUTA!

Próximo combate do card preliminar: Peso-galo (até 61,7kg): Raphael Assunção (61,7kg) x Marlon Moraes (61,7kg).

CARA DE SAPATO X SPICELY (ROUND 2): VITÓRIA DE CARA DE SAPATO POR FINALIZAÇÃO! Cenário repetido ao primeiro round, com Cara de Sapato buscando a queda e tendo efetividade no chão. Se a chave não deu certo no primeiro round, funcionou por segundo, definindo assim a vitória por finalização.

CARA DE SAPATO X SPICELY (ROUND 1): Bom round de Cara de Sapato que movimentou-se bem ao redor do octógono. Na reta final, conseguiu uma queda e buscou a finalização, mas sem sucesso. Em um combate equilibrado, uma ação que pode render pontos importantes para o brasileiro.

CARA DE SAPATO X SPICELY (ROUND 1): COMEÇA A LUTA!

Próximo combate do card preliminar: Peso-médio (até 84,4kg): Antônio Cara de Sapato (83,9kg) x Eric Spicely (83,5kg).

EDUARDO X LOPEZ (ROUND 1): VITÓRIA DE MATHEW LOPEZ POR NOCAUTE TÉCNICO! Johnny Eduardo tentou encontrar uma chave de calcanhar quando estava no chão, mas foi surpreendido por Mathew Lopez. Quando saiu da chave, não teve dificuldades para nocautear.

EDUARDO X LOPEZ (ROUND 1): COMEÇA A LUTA!

Próximo combate do card preliminar: Peso-galo (até 61,7kg): Johnny Eduardo (61,7kg) x Mathew Lopez (61,7kg).

MARAJÓ X KELLEHER (ROUND 1): VITÓRIA DE KELLEHER POR FINALIZAÇÃO! Kelleher aproveita um momento de desatenção de Marajó, acerta uma gilhotina e vence o combate por finalização.

MARAJÓ X KELLEHER (ROUND 1): COMEÇA A LUTA!

Próximo combate do card preliminar: Peso-galo (até 61,7kg): Iuri Marajó (61,7kg) x Brian Kelleher (60,8kg).

VIVIANE X MOYLE (ROUND 3): VITÓRIA DE VIVIANE PEREIRA POR DECISÃO UNÂNIME!

VIVIANE X MOYLE (ROUND 3): Moyle teve que se soltar na luta para tentar a finalização que lhe daria a vitória. No entanto, Viviane soube se defender, manter o centro do octógono e não ser ameaçada. Sem grandes emoções, o round foi amarrado e terminou sem favoritas.

VIVIANE X MOYLE (ROUND 2): Viviane manteve o controle do centro do octógono por mais tempo e conseguiu desferir bons golpes contra sua adversário. Moyle tentava joelhadas quando estava em clitch, mas nada efetivo. No fim, Sucuri aproveitou um chute ruim de Moyle para derrubar e levar ao chão. Sem conseguir montar na guarda, desferiu chutes para ganhar pontos.

VIVIANE X MOYLE (ROUND 1): round bastante equilibrado. Viviane levou vantagem nas esgrimas e conseguiu prender sua adversária na grade, mas sem efetividade. Moyle se defendeu bem, mas também não teve superioridade no combate.

VIVIANE X MOYLE (ROUND 1): COMEÇA A LUTA!

Próximo combate do card preliminar: Peso-palha (até 52,6kg): Viviane Sucuri (51,3kg) x Jamie Moyle (52,6kg).

LUAN X WALLHEAD (ROUND 2): VITÓRIA DE LUAN CHAGAS! O segundo round começou melhor para o brasileiro até a primeira interrupção do árbitro, devido a um chute baixo de Luan. No retorno, Wallhead melhorou e conseguia conectar seus golpes. O equilíbrio estava em cena até a segunda paralisação, devido a um dedo do brasileiro que entrou no olho do inglês. Na segunda volta, o nocaute. Bons golpes conectados por Luan, que levou Wallhead ao chão e rendeu a vitória.

LUAN X WALLHEAD (ROUND 1): o inglês iniciou melhor o primeiro round, trocando golpes frontais e entrando com seus jebs. No entanto, a vantagem durou até o primeiro cruzado que entrou do brasileiro. Luan desestabilizou o adversário e passou a tomar conta da luta. Por duas vezes teve a chance de derrubar, mas Wallhead se recuperou. Próximo ao fim, por pouco não nocauteou, mas o inglês conseguiu se safar da sequência de seu adversário.

LUAN X WALLHEAD (ROUND 1): COMEÇA O COMBATE!

Próxima luta do Card Preliminar: Peso-meio-médio (até 77,6kg): Luan Chagas (77,6kg) x Jim Wallhead (77,1kg).

Deivison: "Eu sou Deivison Figueiredo! Esse é o meu show! Eu entro para finalizar, para nocautear, e hoje não foi diferente! Graças a Deus!"

VITÓRIA DE DEIVISON ALCÂNTARA POR NOCAUTE! No segundo round, Deiveson Alcântara vence por nocaute técnico. Após o mexicano tentar acertar uma joelhada, o brasileiro contra-atacou e levou para o chão. Após tentar finalizar, não obteve sucesso e voltou para a guarda. Novamente de pé, acertou um jeb em cheio que derrubou Beltrán. O árbitro finalizou a luta por nocaute técnico.

BELTRÁN X DEIVESON (ROUND 1): Brasileiro leva a melhor na trocação inicial e derruba seu adversário. No chão, tentou a finalização por chave de braço, mas sem sucesso. Após contra-ataque do mexicano, tentou a finalização pegando o pescoço de seu adversário, mas também sem conseguir concluir.

19:27 Card preliminar se inicia às 19h30! Luta pelo Peso-mosca (até 57,2kg): Marco Beltrán (57,2kg) x Deiveson Alcântara (57,2kg).

19:19 Visão da Arena da Barra. José Aldo, campeão linear do peso-pena, enfrenta Max Holloway, dono do título interino, no UFC Rio 8.

19:15 Público começa a chegar na Arena da Barra. No telão, o convite para luta principal da noite.

Seja bem-vindo, amigo leitor da VAVEL Brasil! É tarde, noite, de UFC ao vivo hoje. Acompanhe conosco aqui tudo da luta José Aldo x Max Holloway em tempo real.

Jose Aldo x Holloway ao vivo no Rio

Aparentando um misto de emoção e seriedade, José Aldo deu o seu recado na cerimônia de pesagem do UFC 212, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira.

O campeão linear dos penas prometeu o resultado positivo para os fãs, que entoaram o grito de "o campeão voltou". Por outro lado, o campeão interino, Max Holloway, rebateu ao dizer que irá mostrar a receita de como parar o brasileiro.





Holloway subiu pilhado no palco.

Os gritos de "Uh, vai morrer!" não pareceram intimidar o havaiano, que soltou um grito ao ter seu peso anunciado. Na sequência, Aldo apareceu com expressão séria, ovacionado pela torcida. Os dois mantiveram certa distância na rápida encarada.

- Primeiramente, muito obrigado pelo carinho. Podem ter certeza que essa luta é nossa e vai ser uma vitória devastadora, pode ter certeza - disparou Aldo.



- Vocês vão descobrir como vencer Aldo amanhã. Eu disse para vocês: uma estrela nasceu em dezembro e vocês vão vê-la brilhar amanhã - prometeu Holloway.

Pelo co-evento principal do UFC ao vivo hoje, Karolina Kowalkiewicz apareceu carregando a bandeira da Polônia. Logo depois, foi a vez de Cláudia Gadelha posar sorridente na balança. A brasileira demorou a ser retirada da encarada com sua adversária, em uma tentativa de intimidar a polonesa.

O estilo polêmico de Paulo Borrachinha se fez presente ao subir no palco do UFC. Antes de ir para a balança, o brasileiro apontou para Oluwale Bamgbose em tom de provocação. Ao partir para a encarada, os dois falaram bastante, se encostaram, e Borrachinha empurrou o rosto do nigeriano, antes que eles fossem contidos pela organização. Já o encontro entre Vitor Belfort e Nate Marquardt seguiu a tônica dos anteriores, sem qualquer tipo de animosidade.

Peso-pena (até 65,8kg): José Aldo (65,8kg) x Max Holloway (65,8kg) *

Peso-palha (até 52,6kg): Cláudia Gadelha (52,6kg) x Karolina Kowalkiewicz (52,2kg)

Peso-médio (até 84,4kg): Vitor Belfort (83,9kg) x Nate Marquardt (84,4kg)

Peso-médio (até 84,4kg): Paulo Borrachinha (84,4kg) x Oluwale Bamgbose (83,5kg)

Peso-meio-médio (até 77,6kg): Erick Silva (77,6kg) x Yancy Medeiros (77,6kg)

Peso-galo (até 61,7kg): Raphael Assunção (61,7kg) x Marlon Moraes (61,7kg)

Peso-médio (até 84,4kg): Antônio Cara de Sapato (83,9kg) x Eric Spicely (83,5kg)

Peso-galo (até 61,7kg): Johnny Eduardo (61,7kg) x Mathew Lopez (61,7kg)

Peso-galo (até 61,7kg): Iuri Marajó (61,7kg) x Brian Kelleher (60,8kg)

Peso-palha (até 52,6kg): Viviane Sucuri (51,3kg) x Jamie Moyle (52,6kg)

Peso-meio-médio (até 77,6kg): Luan Chagas (77,6kg) x Jim Wallhead (77,1kg)

Peso-mosca (até 57,2kg): Marco Beltrán (57,2kg) x Deiveson Alcântara (57,2kg)

No card preliminar, a encarada mais quente foi entre Luan Chagas e Jim Wallhead, com os dois chegando muito próximo do rosto um do outro e mantendo a expressão fechada. No duelo mais esperado do preliminar, Raphael Assunção e Marlon Moraes se aproximaram bastante, mas mantiveram o respeito e se abraçaram no fim.