Após vitória na estreia, Sandro Cox traça objetivo para Liga Nacional: "Vamos fazer de tudo para sermos campeões"

O Fluminense Guerreiros, time de futebol americano do clube das Laranjeiras, fez sua estreia em 2017 neste domingo (4). Com vitória por 14 a 6 sobre o Nova Friburgo Yetis, a equipe demonstrou um bom entrosamento, mesmo tendo pouco tempo de trabalho e alguns bons talentos se sobressaíram, em especial a linha ofensiva, o fullback Bruno Andrews e o wide receiver Marcos Paulo, que tiveram bom jogo. Para o técnico Sandro Cox, ainda há o que melhorar, mas a ambição está marcada no time.

Em coletiva de imprensa após o jogo, Sandro esteve ao lado dos principais destaques do time e destacou que o melhor de tudo foi, como era de se esperar, a vitória: "O maior ponto positivo foi a vitória. É muito importante começar ganhando, porque a gente faz um trabalho sustentável aqui no Fluminense e isso certamente vai nos ajudar a ganhar mais visibilidade", ressaltou o treinador, antes de projetar o futuro do time.

"O jogo foi bom porque serviu para vermos pontos a melhorar, expusemos nossas falhas. Vamos ser sempre ambiciosos, então o nosso objetivo na Liga Nacional é sermos campeões. Vamos fazer de tudo para conseguir isso", afirmou Cox, que já havia concedido entrevista à VAVEL Brasil anteriormente. Na ocasião, tinha discurso mais cauteloso, pedindo tempo para que o time se desenvolvesse.

O discurso otimista seguiu com o quarterback Edgard Monteiro. Eleito o melhor jogador da partida, o camisa 16 destacou a relação construída ao longo da partida com seus companheiros: "Consegui olhar além porque tive muita segurança, tanto da comissão técnica, quanto dos meus companheiros ali dentro de campo. Existe uma confiança entre nós que cresceu muito nesse jogo", afirmou o atleta, que teve fala endossada por Vinicius da Cruz, defensor e capitão do time: "Nós confiamos muito no ataque. A gente sabe que a parte física é essencial, então a defesa trabalha muito duro. E nós temos uma união muito grande, temos um espírito de irmandade que só cresce e isso é muito importante", destacou.