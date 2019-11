Luta Floyd Mayweather vs Conor McGregor AO VIVO em tempo real em Las Vegas online

Vamos ficando por aqui. Obrigado pro acompanhar a luta do século aqui na VAVEL Brasil. Abraço e bom domingo.

Floyd: "Ele é um competidor forte e levamos aos fãs o que os fãs queriam. Foi muito melhor do que esperava, ele é um competidor duro mas fui um cara melhor".

Resultado oficial: TKO em favor de Floyd Mayweather no 10° round.

Apesar de inúmeras provocações, ambos se abraçam ao fim da luta.

E finalizado. Juiz determina tko em favor de Floyd Mayweather.

10° golpe de direita balançou o irlandês.

10° round em ação.

Fim do 9° round, mais traumático para McGregor.

9° golpes do McGregor não surtem mais efeito. Floyd está mais vivo no combate e acerta mais socos no irlandês.

9° Upper de esquerda x jab direto de direita. Conor vai caminhando mais para trás.

9° golpe na linha de cintura magoa Mayweather.

Início do 9° round.

Fim do 8° assalto.

8° Direto de direita de Floyd tem resposta com upper de esquerda.

Vamos ao 8° assalto.

Fim do 7° round.

7° Mayweather acertou um direto de esquerda limpo no rosto do irlandês.

7° McGregor vai tomando mais golpes que o esperado nesse momento.

7° Golpes de McGregor com mais amplitude. Golpes do Conor com mais potência.

Vamos ao 7° round.

Fim do 6° round.

6° Melhor assalto do americano, que parte para cima variando diretos e cruzados com hooks (ganchos na cintura)

6° Floyd parte com direto de direita e segue com mais energia acumulada.

6° McGregor se aproveita das costas de Floyd e golpeia dentro da guarda.

Fim do 5° assalto.

5° os dois vão encaixando mais golpes. Floyd aterriza mais na região da cintura do irland~es, visando encerrar a energia de Conor.

5° Mayweather segue se protegendo bastante enquanto Conor busca golpes direto na cabeça do adversário.

Vamos ao 5° round.

Fim do 4° round.

4° Floyd agora sim mais ligado no 220 e aparenta menso cansaço que o rival irlandês.

4° McGregor acerta cruzado de esquerda, Floyd tenta mudar ritmo fazendo o pêndulo.

4° começa o quarto assalto.

3° Conor troca de base e usa jabs mas Mayweather segue sem problemas.

3° Floyd abusa do clinche para quebrar o ritmo do irlandês.

3° outra advertência para Conor mcGregor não acertar a nuca de seu rival.

2° Nível da luta aumenta e fim de round.

2° Aos poucos, Floyd vai mostrando velocidade em seus golpes. McGregor arrisca uppers combinados com diretos de direita.

2° juíz alerta para golpe ilegal de McGregor.

2° vamos ao segundo round.

Fim do primeiro round.

1° Floyd arrisca golpes de direita enquanto Conor tenta o upper, fazendo Mayweather recuar.

1° Base de canhota foi a escolha do irlandês. O americano segue apenas se defendendo com guarda alta.

1° Conor começa tomando a ativa no combate enquanto Floyd apenas se defende.

1° Começa a luta!

Ambos estão sendo apresentados pelo locutor do evento.

Agora é a vez de Floyd Mayweather ir ao ringue para o combate do século.

Primeiro: Conor McGregor vai subindo ao ringue.

Um vídeo introdutório promocional está sendo transmitido na T-Mobile Arena

Antes do combate, a cantora Demi Lovato sobe ao ringue para cantar o hino nacional norte americano.

Agora vamos a luta principal da noite: Floyd Mayweather vs Conor McGregor

E acabou! Gervonta Davis vence por nocaute técnico no oitavo round.

Gervonta Davis vai entrando no ringue.

Então campeão, Gervonta não bateu o peso e perdeu o cinturão.

Penúltima luta da noite: Gervonta Davis vs Fernando Fonseca pelo título da federação internacional de boxe apenas para o costarriquenho Fonseca.

E acabou a luta no quinto round! Badou Jack vence por nocaute técnico.

Começou a luta!

Vamos a próxima luta, que vale o título da associação mundial de boxe na categoria dos meio-pesados: Nathan Cleverly vs Badou Jack

Andrew Tabiti venceu Steve Cunningham por decisão unânime dos juízes e garante o título pela federação norte americana de boxe.

Fim de combate entre Tabiti e Cunningham.

Esta luta vale pelo peso-cruzador e está em disputa o cinturão da NABF.

Neste momento está rolando a luta entre os americanos Andrew Tabiti e Steve Cunningham.

Yordenis Ugas venceu Thomas Dulorme por decisão unânime (94-91, 93-92, 93-92)

Juan Heraldez venceu Jose Miguel Borrego por decisão unânime (96-93, 97-92, 97-92)

Antonio Hernandez venceu Kevin Newman por decisão unânime (57-56, 59-54 e 59-54)

Savannah Marshall venceu Sydney LeBlanc por decisão unânime (triplo 40-36)

Chegamos ao card principal do evento em Las Vegas. Vamos com resultados do card preliminar.

Boa noite leitor que acompanha a VAVEL Brasil. A partir de agora você fica ligado nos resultados e tempo real do card da superluta envolvendo o boxeador Floyd Mayweather vs Conor McGregor ao vivo nas regras do boxe.

O peso das mãos, a altura e envergadura podem ser as salvaguardas do irlandês em sua empreitada de buscar a redenção diante de Mayweather. O “Money” terá em McGregor um adversário que se molda perfeitamente ao seu estilo de luta escorregadio e eficiente.

Floyd tem mais de uma década de experiência em combates intensos de 12 rounds de três minutos, já McGregor é um atleta que teve pouco tempo de treino nas regras do boxe e não se sabe se resistirá fisicamente ao ritmo diferente de luta.

O "Notório" levou dois cinturões pra casa. Primeiro, o dos penas após um nocaute relâmpago aplicado em José Aldo, e, mais recentemente, o dos leves, ao dominar Eddie Alvarez, no UFC 205. Agora, o desafio do irlandês é superar um dos maiores pugilistas da história. Desafio este que nem Manny Pacquiao, um dos maiores nomes do esporte na atualidade, conseguiu superar. A diferença de regras e a intensidade da ação no ringue é a grande incógnita a respeito do que esperar de Conor no combate.

Floyd e Conor em promoção de sua luta em Toronto, Canadá (Foto: Getty images)

Floyd não entra no ringue desde setembro de 2015, quando venceu Andre Berto, por pontos. No seu cartel perfeito de 49-0, já passaram adversários do nível de Manny Pacquiao, Marcos Maidana (duas vezes), Saúl “Canelo” Álvarez, Miguel Cotto, Shane Mosley, Oscar de la Hoya, Juan Manuel Márquez e Zab Judah.

Após muitos rumores, o tão falado confronto tirou o “Money” da aposentadoria no último mês de junho, quando foi feito o anúncio oficial da luta com McGregor.

De um lado, Mayweather - pugilista profissional com experiência de 49 vitórias em 49 compromissos, campeão mundial em cinco categorias de peso diferentes. Do outro lado está o atleta de artes marciais mistas: Conor McGregor, campeão mundial peso-leve do UFC, o primeiro a ostentar o cinturão da organização em duas categorias de peso simultaneamente.

Além dos 12 rounds de três minutos, a luta terá muito dinheiro envolvido. A bolsa do confronto poderá chegar a US$ 619 milhões (R$ 1,9 bilhão), e além das altas cifras, o embate marcará a diferença de estilos de luta.

O evento de boxe mais esperado do ano estará nos holofotes neste sábado (26), com a disputa entre Floyd Mayweather e Conor McGregor, na T-Mobile Arena, em Las Vegas.