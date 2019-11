Resultado: Tony Ferguson vence Kevin Lee no UFC 216

Finalizamos o evento por aqui. Dia 21 de outubro teremos UFC na Polônia. Donald Cerrone x Darren Till na luta principal da noite.

Resultado oficial: Tony Ferguson vence Kevin Lee com um triângulo no terceiro round e é o campeão interino dos leves.

ACABOU! Finalização de Tony Ferguson sobre Kevin Lee e "el cucuy" é o campeão interino dos leves do UFC.

Vamos ao evento principal da noite: Tony Ferguson vs Kevin Lee, pelo título interino dos leves.

Resultado oficial: Demetrious Johnson derrota Ray Borg no quinto round e permanece campeão dos moscas no UFC.

ACABOU! Demetrious Johnson finaliza Ray Borg com uma chave de braço no 5° round. Vence e quebra recorde de Anderson Silva, o americano agora conta com 11 defesas de cinturão seguidas.

O duelo a seguir vale cinturão. Demetrious Johnson põe o título dos moscas em jogo contra Ray Borg.

Um minuto e cinco segundos de luta. Foi o tempo necessário apar o gaúcho.

FINALIZADO! Chave-de-braço sensacional! Jiu jitsu de alto nível contra um cara comum. Boa vitória do brasileiro.

Vamos com Fabrício Werdum encarando Walt Harris.

ACABOU! Mara Borella finalizou a brasileira com um mata leão no primeiro round.

Agora vamos ao duelo entre Mara Romero Borella contra a brasileira Kalindra Faria.

Temos o segundo empate da noite. Beneil Dariush e Evan Dunham ficaram com o resultado em decisão majoritária.

Primeira luta do card principal é entre Beneil Darisuh e Evan Dunham, pelos leves.

do card preliminar. Vamos aos resultados:



Cody Stamman venceu Tom Duquesnoy na decisão dividida (29-28, 28-29, 30-27

Lando Vannata e Bobby Green empataram na decisão majoritária dos juízes (29-27, 27-29, 28-28)

Poliana Botelho venceu Pearl Gonzalez na decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

Matt Schnell venceu Marco Beltran na decisão unânime (30-27, 30-27, 29-28).

Brad Tavares vence Thales Leites por decisão unânime dos juízes

John Moraga vence Magomed Bibulatov por nocaute no primeiro round

AVISO: a luta entre Fabrício Werdum e Derrick Lewis não mais acontecerá. O americano se retirou do card lesionado e Walt Harris entrará em seu lugar. Com isso, Mark Godbeer, que encararia Harris, ficou sem oponente.

Duas lutas já aconteceram:



Boa noite leitor que acompanha a VAVEL Brasil. A partir de agora você acompanha o card do UFC 216 ao vivo: Ferguson vs Lee, que acontecerá na T-Mobile Arena neste sábado (7), em Las Vegas. Você acompanha em tempo real o que acontece.

CARD PRINCIPAL

CARD PRELIMINAR

Peso-galo (até 61,7kg): Tom Duquesnoy (61,5kg) x Cody Stamann (61,7kg)

Peso-leve (até 70,8kg): Lando Vannatta (70,7kg) x Bobby Green (70,3kg)

Peso-palha (até 52,6kg): Pearl Gonzalez (52,6kg) x Poliana Botelho (52,2kg)

Peso-mosca (até 57,2kg): Matt Schnell (57,2kg) x Marco Beltrán (57,2kg)

Peso-pesado (até 120,7kg): Walt Harris (113,9kg) x Mark Godbeer (110,9kg)

Peso-mosca (até 57,2kg): John Moraga (57,2kg) x Magomed Bibulatov (57,2kg)

Peso-médio (até 84,4kg): Thales Leites (84,2kg) x Brad Tavares (84,2kg)

Duas lutas originalmente que aconteceriam no card foram alteradas. Paige Vanzant encararia Jessica Eye nos palhas, mas Paige se machucou e não pode lutar. Em seguida, Eye, sem desafiante, foi retirada. Nos leves, Abel Trujillo se chocaria com Lando Vannata, mas deu lugar a Bobby Green.

Johnson vs Borg seria realizado no UFC 215. Porém, Borg passou mal há um dia do evento e a luta foi cancelada. Dias depois, foi remarcada para o evento em Las Vegas.

Desafiante, Ray Borg aparenta ser presa fácil ao campeão. No entanto, é um dos atletas mai ágeis da divisão dos moscas. O americano tem 11 vitórias e dois reveses em sua carreira.

Demetrious Johnson é um dos principais favoritos da noite. O americano que mora em Seattle tem 26 vitórias e apenas duas derrotas em seu cartel. Em abril deste ano, venceu sem dificuldades o brasileiro Wilson Reis. Mighty Mouse tem 10 defesas de cinturão podendo ir a 11, quebrando o recorde de defesas de cinturão do UFC.

Já Kevin Lee galgou aos poucos o seu lugar numa das categorias mais disputadas do UFC. Em 2017, duas finalizações: contra Francisco Massaranduba no mês de março em Fortaleza e Michael Chiesa em Oklahoma City no mês de junho.

Com Conor McGregor sem lutar MMA desde vitória contra Eddie Alvarez no ano passado, o cinturão dos leves linear esteve de lado. Ferguson ostenta invencibilidade desde 2012, com nove vitórias, a última delas contra o ex-campeão Rafael dos Anjos, em novembro de 2016.

Duas lutas por cinturão vem em destaque. No evento principal da noite, Tony Ferguson e Kevin Lee se enfrentam pelo cinturão interino dos penas. Já nos moscas, Demetrious Johnson tenta quebrar o recorde de defesas de cinturão de Anderson Silva contra Ray Borg. Todos são norte-americanos.