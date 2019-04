Brady x Sacksonville: Patriots e Jaguars decidem vaga no Super Bowl pela AFC

O New England Patriots disputa neste domingo (21) às 18h do horário de Brasília, mais uma final da conferência americana (AFC) da NFL, e dessa vez vai receber, no Gillette Stadium, o time do Jacksonville Jaguars, onde será o primeiro jogo entre os dois times em uma final de conferência.

O jogo marca um confronto de um time que vem dominando a AFC, que disputou as últimas sete finais da conferência, e do azarão da vez, que no início da temporada, ninguém colocava como favorito aos playoffs no início da temporada. A cidade de Foxborough vai receber com furor um duelo de um dos melhores quarterbacks da história contra uma das melhores defesas da temporada.

New England e a busca pelo nono título da AFC

Em seu último obstáculo na corrida por mais um Superbowl, os Patriots vão enfrentar os adversários confiando em das duplas mais dominantes nos ataques da liga: Tom Brady e Rob Gronkowski. Só há um problema: Brady sentiu uma lesão na mão direita nos treinamentos durante a semana.

O QB patriota deve jogar mesmo lesionado, já que não parece ser muito grave e ele já está com 40 anos e pode ser sua última de sucesso, já que o time vem perdendo qualidade cada vez mais. Além disso, os patriotas irão enfrentar uma das melhores defesas da liga, e que promete dificultar bastante a vida do time da casa.

Outro fator que pesa para esse ser o divisor de águas da carreira de Tom Brady é o rumor de que há um conflito entre ele, o treinador principal Bill Belichick e o dono da franquia, Robert Kraft. Há quem diga que o principal fator de sucesso para os diversos sucessos recentes é o técnico Belichick e seus auxiliares, e a pergunta seria se o time é capaz de ter sucesso sem ele, mas com Brady no time é bem difícil que a franquia de New England caia de produção drasticamente.

"Sacksonville" e a missão quase impossível de parar Tom Brady e sua trupe

Os Jaguars vão disputar sua terceira final da AFC, nunca tendo vencido nenhuma, e a primeira desde 2000. A principal arma dos visitantes é a defesa, ainda mais quando se fala do seu front seven, vulgo "Sacksonville". Calais Campbell e seus colegas de equipe destroçaram os QBs e os running backs adversários na temporada 2017-18.

Em contrapartida, o ataque do time da Flórida é um dos mais irregulares da liga, dependente do ótimo corredor novato Leonard Fournette. Porém, Fournette não está em sua melhor condição física, então o contestado Blake Bortles terá que jogar tudo o que sabe e o que não sabe para dar esperanças ao time de Jacksonville de conseguir chegar ao tão sonhado Superbowl.

Doug Marrone, técnico do time, mostrou que o time ganhou confiança antes e durante a temporada. "Eu não sei. Eu sei que quando vejo algo de uma certa maneira e as pessoas vem se juntando com uma ética de trabalho e responsabilidade, você tem uma chance. Eu não sei se você já sentiu como, 'Ei, vamos ser melhor nisso.' Você só sabe que você tem uma chance. Já funcionou antes."