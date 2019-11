VAVEL Brasil Honors: Todd Gurley se recupera de temporada ruim e é eleito MVP da NFL em 2017

O Super Bowl LII é logo ali e, com isso, as premiações da NFL também estão próximas. Depois de 17 semanas de temporada regular e mais três rodadas de playoffs, chegou a hora de conhecermos os melhores jogadores do ano. A cerimônia do NFL Honors acontece na véspera da partida mais importante da temporada, ou seja, neste sábado (3), à meia-noite (no horário de Brasília).

Sabendo disso, a VAVEL Brasil organizou sua própria votação interna e elegeu seus candidatos a algumas das categorias premiadas. São elas a de MVP (jogador mais valioso); jogadores ofensivo e defensivo do ano; calouros ofensivo e defensivo do ano; retorno do ano, e técnico do ano. Confira os resultados.

Jogador Mais Valioso (MVP): Todd Gurley III (Los Angeles Rams)

A temporada de Todd Gurley foi, realmente, surreal. Em seu terceiro ano na NFL, o running back foi estrela, ao lado de Jared Goff, do ataque mais explosivo da liga, sendo escolhido para o All-Pro, time do ano.

Não foi à toa: Gurley liderou a NFL em touchdowns (19), touchdowns terrestres (13), jardas de scrimmage - contando passes e corridas - (2093) e teve média de 4.7 jardas a cada carregada, oitava melhor da liga.

Jogador Ofensivo do Ano (OPOY): Carson Wentz (Philadelphia Eagles)

Com uma ruptura de ligamentos no joelho, a temporada mágica de Carson Wentz com o Philadelphia Eagles acabou terminando tragicamente na semana 14. Até este momento, no entanto, os números e o nível de jogo do segundo-anista eram suficientes para que muitos o considerassem ao prêmio de MVP da liga.

Com novos alvos e mais experiência, Wentz terminou sua temporada com 60.2% dos passes completos, 33 touchdowns - quebrando recorde da franquia - e apenas sete interceptações. Ao todo, foram 3296 jardas aéreas. O QB dos Eagles ainda correu 64 vezes para ganhos de 299 jardas.

Jogador Defensivo do Ano (DPOY): Calais Campbell (Jacksonville Jaguars)

Em uma defesa repleta de talento como a que Jacksonville montou para esta temporada, o defensive end Calais Campbell foi um dos que mais se destacou. O veterano teve o melhor ano de sua carreira na Florida, depois de deixar o Arizona Cardinals.

Campbell leva Jared Goff ao chão: foi só um dos 14.5 sacks da temporada para o DE (Foto: Sam Greenwood/Getty Images)

Com 14.5 sacks na temporada, Campbell foi o segundo jogador que mais derrubou QBs na liga, além de participar de outros 67 tackles. O gigante de 2,03m ainda forçou três fumbles durante a temporada e retornou um deles para um touchdown.

Calouro Ofensivo do Ano (OROY): Alvin Kamara (New Orleans Saints)

Selecionado na terceira rodada do draft, o calouro Alvin Kamara parecia não ter tanto espaço no backfield do New Orleans Saints, que já contava com os veteranos Adrian Peterson e Mark Ingram. No entanto, quando o jogo corrido não funcionou e AP foi trocado para os Cardinals, o jovem brilhou e foi uma das maiores ameaças para seus adversários.

Se não passou das 1000 jardas terrestres, Kamara se mostrou uma verdadeira arma para receber passes de Drew Brees. Foram 81 recepções para 826 jardas e cinco TDs pelo ar, que complementaram oito pelo chão. O jovem foi o sexto jogador com mais jardas de scrimmage da liga (1554) e ainda foi bem em retornos de kickoff, incluindo um TD de absurdas 106 jardas retornando chute.

Calouro Defensivo do Ano (DROY): Marshon Lattimore (New Orleans Saints)

Uma das categorias mais difícil de se votar para a atual temporada terminou com vantagem de apenas um voto para Marshon Lattimore, cornerback do New Orleans Saints. Escolhido com a 11ª escolha do último draft, o ex-jogador de Ohio State impressionou e mostrou qualidade de gente grande em suia primeira temporada na NFL.

Lattimore participou de 13 jogos na atual temporada e anotou números de 52 tackles, cinco interceptações - incluindo um touchdown - e 18 passes desviados. O CB dos Saints ainda forçou um fumble e permitiu um rating de míseros 45.3 pontos para os QBs adversários que tentaram enfrentar sua marcação, a terceira melhor marca da liga.

Retorno do Ano: Todd Gurley III (Los Angeles Rams)

Depois de fazer uma grande temporada em seu primeiro ano na liga, Todd Gurley sofreu com a maldição dos "sophomores" - aqueles que disputam sua segunda temporada - e caiu absurdamente de rendimento. Juntamente com todo o time do Los Angeles Rams, que havia acabado de se mudar para a Califórnia, acabou com uma campanha de 4-12 em 2016.

Gurley voltou a estar entre os melhores running backs da liga (Foto: Otto Greule Jr/Getty Images)

Individualmente, anotou apenas 6 touchdowns, com 885 jardas terrestres e mais 327 jardas pelo ar. Não foi uma temporada péssima, mas passou longe do brilhantismo que atingiu neste ano e das 1106 jardas terrestres de seu primeiro ano. Sem Jeff Fisher, prosperou no sistema de Sean McVay e comando os Rams a uma belíssima campanha de 11-5 rumo aos playoffs.

Técnico do Ano: Sean McVay (Los Angeles Rams)

Assumindo "terra arrasada" em Los Angeles, o técnico Sean McVay, em seu primeiro ano como head coach na NFL, parecia ter muito trabalho pela frente. No entanto, o mais novo da posição na liga tirou isso de letra e, usando muito bem Jared Goff, Todd Gurley, Cooper Kupp e Robert Woods, levou os Rams a terem o ataque mais explosivo dos Estados Unidos em 2017.

Sean McVay levou Jared Goff e os Rams da água para o vinho em 2017 (Foto: Frederick Breendon/Getty Images)

Ninguém anotou mais pontos que a equipe de LA nesta última temporada (29.9 por jogo), que também teve o segundo maior número de touchdowns (51, atrás apenas dos Eagles, com 53). Aos 32 anos, Sean McVay deu um grande passo para se consolidar como um bom técnico na maior liga de futebol americano do mundo.